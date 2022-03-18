«Динамо» — «Ростов»: Карпина ждет фиаско в Москве, а Шварца — гонка за золотом
20 марта в 22-м туре РПЛ сыграют «Динамо» и «Ростов». Встреча пройдет в Москве на «ВТБ-Арене» и начнется в 20.00. Трансляцию покажет телеканал «Матч! Премьер!»
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — «Ростов» 20 марта 2022 года
Аналитики считают, что в этом матче победит «Динамо». На команду можно поставить с котировкой 1.47 — это примерно 65% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.40 (21%), а победа официального партнера букмекерской компании БЕТСИТИ — «Ростова» есть в линии за 7.80 (14%).
Ф1(-2) идет за 3.50, а Ф2(+2) — за 1.31.
Тотал мячей больше 2.5 доступен за 1.90, ТМ 2.5 можно взять за 1.96.
Исход «обе забьют» предлагают взять за 2.13. Обратный результат есть за 1.71.
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«Ростов» едет в Москву в надежде одержать вторую победу подряд под руководством Валерия Карпина, который недавно вернулся в команду. Но «Динамо» — неудобный соперник для желто-синих. Особенно если говорить о гостевых играх.
Последняя победа «Ростова» над «Динамо» случилась еще в мае 2016 года, когда московский клуб находился в глубочайшем кризисе. С тех пор прошло много лет, а новых гостевых побед над «Динамо» «Ростов» так и не увидел.
Уже два подряд матча в Москве южане пропускают от хозяев больше одного мяча. Есть смысл довериться статистике и поставить в этой игре на аналогичный исход. Берем индивидуальный тотал «Динамо» за 1.61.
В двух из трех последних матчей ростовские футболисты не забивали «Динамо». Одна из этих игр также проходила в Москве. Можем поставить на то, что «Ростов» в очередной раз не забьет в ворота соперника, за 1.84.
«Динамо» в этой встрече будет играть осторожно и с прицелом на победу. После неожиданной ничьей «Зенита» с «Крыльями» у команды Шварца увеличились шансы на первое место — отрыв от питерской команды сейчас составляет всего три очка.
Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Ростов»
«Динамо» продолжает погоню за «Зенитом». Отрыв между командами составляет всего три очка, и «Ростов» дома — удобный соперник для москвичей, чтобы, возможно, приблизиться к команде Семака вплотную. «Динамо» постарается сыграть в атаку и снова забить «Ростову» больше одного на своем поле. Берем индивидуальный тотал «Динамо» больше 1.5 за 1.61.
Рекомендуемая ставка: ИТБ «Динамо» 1.5 за 1.61.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|13
|6
|2
|50-23
|45
|
2
|Динамо
|21
|13
|3
|5
|40-23
|42
|
3
|ЦСКА
|21
|12
|3
|6
|26-17
|39
|
4
|Сочи
|21
|12
|2
|7
|33-21
|38
|
5
|Краснодар
|20
|10
|5
|5
|33-20
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|1
|10
|27-27
|31
|
7
|Локомотив
|20
|8
|7
|5
|28-23
|31
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|25-21
|29
|
9
|Спартак
|21
|7
|5
|9
|23-30
|26
|
10
|Рубин
|21
|7
|4
|10
|28-33
|25
|
11
|Н. Новгород
|21
|6
|5
|10
|19-31
|23
|
12
|Ростов
|20
|5
|6
|9
|32-37
|21
|
13
|Арсенал
|21
|5
|5
|11
|24-43
|20
|
14
|Урал
|21
|4
|8
|9
|13-21
|20
|
15
|Уфа
|21
|3
|8
|10
|18-30
|17
|
16
|Химки
|21
|2
|9
|10
|18-37
|15
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|9
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|18
|1
|7