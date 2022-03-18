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«Динамо» — «Ростов»: Карпина ждет фиаско в Москве, а Шварца — гонка за золотом

Прогноз на матч чемпионата России по футболу «Динамо» — «Ростов» 20 марта
Матвей Леонов
Читать «СЭ» в
Футболисты «Ростова».
Фото ФК «Ростов»
Валерий Карпин.
Фото Артем Гусев, ФК «Ростов»
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Разборка лучших тренеров лиги.

20 марта в 22-м туре РПЛ сыграют «Динамо» и «Ростов». Встреча пройдет в Москве на «ВТБ-Арене» и начнется в 20.00. Трансляцию покажет телеканал «Матч! Премьер!»

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 22-й тур
20 мар, 20:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Ростов

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — «Ростов» 20 марта 2022 года

Аналитики считают, что в этом матче победит «Динамо». На команду можно поставить с котировкой 1.47 — это примерно 65% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.40 (21%), а победа официального партнера букмекерской компании БЕТСИТИ — «Ростова» есть в линии за 7.80 (14%).

Ф1(-2) идет за 3.50, а Ф2(+2) — за 1.31.

Тотал мячей больше 2.5 доступен за 1.90, ТМ 2.5 можно взять за 1.96.

Исход «обе забьют» предлагают взять за 2.13. Обратный результат есть за 1.71.

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«Ростов» едет в Москву в надежде одержать вторую победу подряд под руководством Валерия Карпина, который недавно вернулся в команду. Но «Динамо» — неудобный соперник для желто-синих. Особенно если говорить о гостевых играх.

Валерий Карпин. Фото Артем Гусев, ФК «Ростов»
Валерий Карпин.
Артем Гусев, ФК «Ростов»

Последняя победа «Ростова» над «Динамо» случилась еще в мае 2016 года, когда московский клуб находился в глубочайшем кризисе. С тех пор прошло много лет, а новых гостевых побед над «Динамо» «Ростов» так и не увидел.

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Уже два подряд матча в Москве южане пропускают от хозяев больше одного мяча. Есть смысл довериться статистике и поставить в этой игре на аналогичный исход. Берем индивидуальный тотал «Динамо» за 1.61.

В двух из трех последних матчей ростовские футболисты не забивали «Динамо». Одна из этих игр также проходила в Москве. Можем поставить на то, что «Ростов» в очередной раз не забьет в ворота соперника, за 1.84.

«Динамо» в этой встрече будет играть осторожно и с прицелом на победу. После неожиданной ничьей «Зенита» с «Крыльями» у команды Шварца увеличились шансы на первое место — отрыв от питерской команды сейчас составляет всего три очка.

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Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Ростов»

«Динамо» продолжает погоню за «Зенитом». Отрыв между командами составляет всего три очка, и «Ростов» дома — удобный соперник для москвичей, чтобы, возможно, приблизиться к команде Семака вплотную. «Динамо» постарается сыграть в атаку и снова забить «Ростову» больше одного на своем поле. Берем индивидуальный тотал «Динамо» больше 1.5 за 1.61.

Рекомендуемая ставка: ИТБ «Динамо» 1.5 за 1.61.

Валерий Карпин
Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
Сандро Шварц
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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