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20 марта в 22-м туре РПЛ сыграют «Динамо» и «Ростов». Встреча пройдет в Москве на «ВТБ-Арене» и начнется в 20.00. Трансляцию покажет телеканал «Матч! Премьер!»

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — «Ростов» 20 марта 2022 года

Аналитики считают, что в этом матче победит «Динамо». На команду можно поставить с котировкой 1.47 — это примерно 65% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.40 (21%), а победа официального партнера букмекерской компании БЕТСИТИ — «Ростова» есть в линии за 7.80 (14%).

Ф1(-2) идет за 3.50, а Ф2(+2) — за 1.31.

Тотал мячей больше 2.5 доступен за 1.90, ТМ 2.5 можно взять за 1.96.

Исход «обе забьют» предлагают взять за 2.13. Обратный результат есть за 1.71.

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«Ростов» едет в Москву в надежде одержать вторую победу подряд под руководством Валерия Карпина, который недавно вернулся в команду. Но «Динамо» — неудобный соперник для желто-синих. Особенно если говорить о гостевых играх.

Валерий Карпин. Артем Гусев, ФК «Ростов»

Последняя победа «Ростова» над «Динамо» случилась еще в мае 2016 года, когда московский клуб находился в глубочайшем кризисе. С тех пор прошло много лет, а новых гостевых побед над «Динамо» «Ростов» так и не увидел.

Уже два подряд матча в Москве южане пропускают от хозяев больше одного мяча. Есть смысл довериться статистике и поставить в этой игре на аналогичный исход. Берем индивидуальный тотал «Динамо» за 1.61.

В двух из трех последних матчей ростовские футболисты не забивали «Динамо». Одна из этих игр также проходила в Москве. Можем поставить на то, что «Ростов» в очередной раз не забьет в ворота соперника, за 1.84.

«Динамо» в этой встрече будет играть осторожно и с прицелом на победу. После неожиданной ничьей «Зенита» с «Крыльями» у команды Шварца увеличились шансы на первое место — отрыв от питерской команды сейчас составляет всего три очка.

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Ростов»

«Динамо» продолжает погоню за «Зенитом». Отрыв между командами составляет всего три очка, и «Ростов» дома — удобный соперник для москвичей, чтобы, возможно, приблизиться к команде Семака вплотную. «Динамо» постарается сыграть в атаку и снова забить «Ростову» больше одного на своем поле. Берем индивидуальный тотал «Динамо» больше 1.5 за 1.61.

Рекомендуемая ставка: ИТБ «Динамо» 1.5 за 1.61.