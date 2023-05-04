«Ростов» — «Факел»: Комличенко потушит надежду Евсеева на выход из зоны стыковых матчей
6 мая «Ростов» и «Факел» встретятся в 26-м туре чемпионата России. Поединок на «Ростов Арене» начнется по свистку арбитра Евгения Кукуляка в 19.00 по московскому времени. Прямая трансляция стартует на сайте matchtv.ru и телеканала «Матч! Премьер» в 18.55 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ростов» — «Факел» 6 мая 2023 года
Аналитики букмекерской конторы Olimpbet считают фаворитом хозяев. Успех команды Валерия Карпина оценен коэффициентом 1.73, что составляет 57% вероятности. Ничья доступна за 3.92 (23%), триумф воронежцев — за 4.97 (19%).
«Факел» не уступил в основное время в двух матчах с «Ростовом». На продление серии можно поставить за 2.17.
Донской клуб забил 1,4 гола в среднем за пять встреч, воронежцы — 0,8 мяча. ТБ 2.5 идет за 1.91, ТМ 2.5 — за 1.94.
Парни Карпина отличились в 27 из 29 поединков, их гости — в шести из восьми. Обмен точными выстрелами предложен за 1.87, обратный рынок — за 1.93.
Наиболее вероятный счет — 1:1 или 1:0 в пользу «Ростова». На оба результата дан одинаковый коэффициент 6.80.
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«Ростов» — «Факел»: прогноз и анализ матча 26-го тура РПЛ 6 мая 2023 года
Донской клуб выдал странную беспроигрышную серию: с одной стороны, после 4 марта не уступил девять раз подряд. С другой — четыре из пяти последних поединков завершились вничью. Лучший бомбардир «Ростова» Николай Комличенко (10) молчит почти всю весну: форвард отличился лишь в трех матчах. Правда, в позапрошлом туре Комличенко оформил дубль.
Другой топ-страйкер команды Дмитрий Полоз (восемь мячей в РПЛ) восстанавливается от травмы бедра и ягодицы и не поможет в ближайшей встрече.
Несмотря малое число побед в последнее время, Карпин и компания удержались на второй строчке. Но до «Зенита» еще девять очков — высока вероятность, что петербуржцев уже не догнать.
История противостояния ростовчан с «Факелом» прервалась в 2001 году. Спустя 12 лет они столкнулись в Кубке России — 0:0 в основное время, а в серии пенальти оказался сильнее донской клуб (4-3). Летом 2022-го сыграли товарищеский матч — и снова триумф южан (2:0). Но в первом круге РПЛ разошлись «миром» (1:1), причем «Факелу» не засчитали один гол.
Воронежцы, в отличие от «Ростова», имеют реальные турнирные задачи. «Факел» борется за выживание (четыре очка до зоны вылета) и рискует сыграть в стыках.
Сейчас ситуация довольно плачевная: воронежцы выиграли всего два поединка из восьми, слив четыре из них. Кроме «Ростова», их ждут выезды к «Локомотиву» и «Зениту». А также сражение с «Крыльями Советов» — прямыми конкурентами, которые зависли в трех очках от зоны переходных матчей.
Чтобы перевернуть ситуацию на финише чемпионата, клуб пригласил на место тренера Вадима Евсеева в качестве мастера стыков — ранее в похожей ситуации покоритель Уэльса удержал на плаву «Амкар» и «Уфу». Визит к «Ростову» станет дебютом Евсеева у руля «Факела».
Поддержать нового тренера должен лучший бомбардир команды Георгий Гонгадзе. Форвард оформил девять мячей в этом розыгрыше чемпионата России. При этом в последнем туре его дубль помог обыграть «Динамо» (2:0). А до этого Гонгадзе забил «Оренбургу» (1:3).
Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Факел»
Турнирная мотивация «Факела» сильнее, чем у «Ростова» — они борются за выживание в РПЛ. Коллектив получил психологический буст в виде нового тренера-мотиватора Вадима Евсеева. Кроме того, воронежцы в последнем туре в гостях обыграли «Динамо» (2:0), что должно укрепить их уверенность. Особенно это касается лучшего бомбардира клуба Георгия Гонгадзе, оформившего дубль в ворота москвичей. Плюс «Факел» уже успешно противостоял «Ростову» в первом круге (1:1).
Но все же вторая команда чемпионата намного превосходит боевитого аутсайдера. «Ростов» не проиграл восемь из 10 недавних встреч, забил в 27 матчах. Парни Карпина в этом сезоне уступили дома лишь два раза (еще есть восемь побед и две ничьи). При родных фанатах дончане всегда выступают ярко: в восьми из девяти предыдущих поединков соперники обменивались голами. Только в трех домашних играх «Ростова» залетало меньше трех мячей.
Рекомендуемая ставка: победа «Ростова» за 1.73.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|19
|4
|2
|65-13
|61
|
2
|Ростов
|25
|14
|8
|3
|44-32
|50
|
3
|Спартак
|25
|14
|7
|4
|55-32
|49
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|46-23
|48
|
5
|Ахмат
|25
|12
|4
|9
|36-33
|40
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|53-41
|39
|
7
|Динамо
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
8
|Оренбург
|25
|12
|3
|10
|48-48
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|25
|7
|5
|13
|27-41
|26
|
12
|Кр. Советов
|25
|6
|7
|12
|25-40
|25
|
13
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|27-49
|22
|
14
|Факел
|25
|3
|12
|10
|31-45
|21
|
15
|Химки
|25
|4
|5
|16
|24-57
|17
|
16
|Торпедо
|25
|3
|4
|18
|19-44
|13
|6.05
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|6.05
|16:30
|
Торпедо – Ахмат
|- : -
|6.05
|19:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|7.05
|14:00
|
Пари НН – Урал
|- : -
|7.05
|16:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|7.05
|18:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|7.05
|19:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|8.05
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5