«Желтые» могут упустить вторую строчку, если потеряют очки.

6 мая «Ростов» и «Факел» встретятся в 26-м туре чемпионата России. Поединок на «Ростов Арене» начнется по свистку арбитра Евгения Кукуляка в 19.00 по московскому времени. Прямая трансляция стартует на сайте matchtv.ru и телеканала «Матч! Премьер» в 18.55 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ростов» — «Факел» 6 мая 2023 года

Аналитики букмекерской конторы Olimpbet считают фаворитом хозяев. Успех команды Валерия Карпина оценен коэффициентом 1.73, что составляет 57% вероятности. Ничья доступна за 3.92 (23%), триумф воронежцев — за 4.97 (19%).

«Факел» не уступил в основное время в двух матчах с «Ростовом». На продление серии можно поставить за 2.17.

Донской клуб забил 1,4 гола в среднем за пять встреч, воронежцы — 0,8 мяча. ТБ 2.5 идет за 1.91, ТМ 2.5 — за 1.94.

Парни Карпина отличились в 27 из 29 поединков, их гости — в шести из восьми. Обмен точными выстрелами предложен за 1.87, обратный рынок — за 1.93.

Наиболее вероятный счет — 1:1 или 1:0 в пользу «Ростова». На оба результата дан одинаковый коэффициент 6.80.

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«Ростов» — «Факел»: прогноз и анализ матча 26-го тура РПЛ 6 мая 2023 года

Донской клуб выдал странную беспроигрышную серию: с одной стороны, после 4 марта не уступил девять раз подряд. С другой — четыре из пяти последних поединков завершились вничью. Лучший бомбардир «Ростова» Николай Комличенко (10) молчит почти всю весну: форвард отличился лишь в трех матчах. Правда, в позапрошлом туре Комличенко оформил дубль.

Другой топ-страйкер команды Дмитрий Полоз (восемь мячей в РПЛ) восстанавливается от травмы бедра и ягодицы и не поможет в ближайшей встрече.

Несмотря малое число побед в последнее время, Карпин и компания удержались на второй строчке. Но до «Зенита» еще девять очков — высока вероятность, что петербуржцев уже не догнать.

История противостояния ростовчан с «Факелом» прервалась в 2001 году. Спустя 12 лет они столкнулись в Кубке России — 0:0 в основное время, а в серии пенальти оказался сильнее донской клуб (4-3). Летом 2022-го сыграли товарищеский матч — и снова триумф южан (2:0). Но в первом круге РПЛ разошлись «миром» (1:1), причем «Факелу» не засчитали один гол.

Воронежцы, в отличие от «Ростова», имеют реальные турнирные задачи. «Факел» борется за выживание (четыре очка до зоны вылета) и рискует сыграть в стыках.

Сейчас ситуация довольно плачевная: воронежцы выиграли всего два поединка из восьми, слив четыре из них. Кроме «Ростова», их ждут выезды к «Локомотиву» и «Зениту». А также сражение с «Крыльями Советов» — прямыми конкурентами, которые зависли в трех очках от зоны переходных матчей.

Чтобы перевернуть ситуацию на финише чемпионата, клуб пригласил на место тренера Вадима Евсеева в качестве мастера стыков — ранее в похожей ситуации покоритель Уэльса удержал на плаву «Амкар» и «Уфу». Визит к «Ростову» станет дебютом Евсеева у руля «Факела».

Поддержать нового тренера должен лучший бомбардир команды Георгий Гонгадзе. Форвард оформил девять мячей в этом розыгрыше чемпионата России. При этом в последнем туре его дубль помог обыграть «Динамо» (2:0). А до этого Гонгадзе забил «Оренбургу» (1:3).

Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Факел»

Турнирная мотивация «Факела» сильнее, чем у «Ростова» — они борются за выживание в РПЛ. Коллектив получил психологический буст в виде нового тренера-мотиватора Вадима Евсеева. Кроме того, воронежцы в последнем туре в гостях обыграли «Динамо» (2:0), что должно укрепить их уверенность. Особенно это касается лучшего бомбардира клуба Георгия Гонгадзе, оформившего дубль в ворота москвичей. Плюс «Факел» уже успешно противостоял «Ростову» в первом круге (1:1).

Но все же вторая команда чемпионата намного превосходит боевитого аутсайдера. «Ростов» не проиграл восемь из 10 недавних встреч, забил в 27 матчах. Парни Карпина в этом сезоне уступили дома лишь два раза (еще есть восемь побед и две ничьи). При родных фанатах дончане всегда выступают ярко: в восьми из девяти предыдущих поединков соперники обменивались голами. Только в трех домашних играх «Ростова» залетало меньше трех мячей.

Рекомендуемая ставка: победа «Ростова» за 1.73.

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