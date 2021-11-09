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БЕТСИТИ и «Ростов» укрепляют сотрудничество

Сегодня, 16:42
БЕТСИТИ и ФК «Ростов» укрепляют сотрудничество. Фото БЕТСИТИ
БЕТСИТИ и ФК «Ростов» укрепляют сотрудничество. Фото БЕТСИТИ
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Букмекерская компания БЕТСИТИ стала премиальным партнером главной команды ФК «Ростов», а также титульным партнером молодежной и женской команд.

В рамках развития сотрудничества БЕТСИТИ получил расширенный список спонсорских опций.

Среди них, к примеру, дополнительные брендинг-позиции — на основном тренировочном поле клуба и на стадионе «Ростов-Арена», а также на форме: на рукаве — фирменная буква Б и логотип БЕТСИТИ, на шортах — фирменная буква Б.

До конца года и после зимней паузы в РПЛ БЕТСИТИ и «Ростов» подготовят новые совместные проекты и акции для болельщиков.

Сотрудничество БЕТСИТИ с «Ростовом» стартовало в 2020-м году. За это время были запущены совместные тематические спецпроекты, учреждена премия «БЕТСИТИ Лучший гол месяца», проведено множество промо-акций и активаций для болельщиков.

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