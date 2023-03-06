Лидеры «орлов» забили половину голов команды в этом сезоне.

7 марта в Португалии «Бенфика» и «Брюгге» столкнутся в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет в Лиссабоне на «Эштадиу да Луш» и начнется в 23.00 по московскому времени. В России ее в прямом эфире покажут сайт matchtv.ru, а также телеканал «Матч! Футбол 1». Трансляция стартует в 22.55 мск. Игра в Бельгии завершилась со счетом 2:0 в пользу португальского клуба.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Брюгге» 7 марта 2023 года

Букмекерская компания ОЛИМПБЕТ считает, что у «Бенфики» больше перспектив победить в предстоящей встрече. На успех «орлов» можно поставить с коэффициентом 1.46, что приблизительно 66% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.78 (20%), триумф бельгийцев идет за 6.98 (14%).

Прошлая встреча команд завершилась уверенной победой «Бенфики» (2:0), а «Брюгге» пробил в створ ворот лишь раз за весь матч. На сухую викторию «орлов» в предстоящей игре предложена котировка 2.35.

При этом аналитики ожидают несколько забитых мячей: ТБ 2.5 идет за 1.79, ТМ 2.5 — за 2.09.

В последних пяти играх «Бенфика» оформляла в среднем по два гола, а «Брюгге» — по одному мячу: вариант «обе забьют» оценен в 1.99, «обе забьют — нет» — в 1.83.

При этом на гол гостей предложена неплохая котировка 1.74.

Наиболее вероятные точные счета, по версии ОЛИМПБЕТ, выглядят следующим образом:

2:0 в пользу «Бенфики» — за 6.73;

успех хозяев 1:0 — за 6.93;

победа «орлов» 2:1 или ничья 1:1 — за 8.50.

«Бенфика» — «Брюгге»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 7 марта 2023 года

Португальцы непобедимы в Лиге чемпионов. «Орлы» идут на беспроигрышной серии из 12 встреч (девять побед и три ничьи), а забивают в 16 играх кряду. На своем поле «Бенфика» выиграла четыре из пяти последних матчей — каждая победа содержала минимум два португальских мяча. И лишь раз команда Рогера Шмидта пропустила больше одного гола за тот же период. В 2023-м «Бенфика» непобедима: 12 матчей, 10 побед, две ничьих. Девять побед — всухую.

В чемпионате Португалии лиссабонцы мчат на первой строчке с отрывом от «Спортинга» в 11 очков. У команды лучшая атака и лучшая защита: разница мячей 58:13. Успех «орлов» обеспечивает пара голевых машин, забивших половину всех мячей команды за сезон: Гонсалу Рамуш (15+1) и Жоау Мариу (14+5).

У «Брюгге» обратная ситуация в Лиге чемпионов. Бельгийцы ведут безвыигрышную серию из четырех матчей: по две ничьих и два поражения. И ни в одном из этих матчей команда не забила.

В гостях в ЛЧ «Брюгге» выступает плохо: две победы за восемь последних выездов, а еще по три ничьих и три поражения. Но в трех последних гостевых матчах бельгийцы сохранили свои ворота в неприкосновенности.

После зимней паузы в чемпионате Бельгии «Брюгге» выступает очень хило: лишь две победы за 11 матчей во всех турнирах в 2023 году и аж шесть ничьих. В местном первенстве черно-синие идут на четвертой строчке и борются за Лигу чемпионов. Отрыв от первого места огромный — 20 очков.

Прогноз и ставка на матч «Бенфика» — «Брюгге» 7 марта 2023 года

У «Бенфики» есть травмированные: в ответной встрече не помогут Гонсалу Гедеш и Шикинью, но вряд ли это станет большой проблемой. Лиссабонцы в первом матче добились комфортного преимущества: сухая победа в два мяча позволяет расслабиться и даже проиграть дома с минимальным счетом.

Но добиться даже такого результата для гостей будет достаточно сложно. «Брюгге» остался без важных игроков середины поля: в лазарете оказались Андрес Ольсен и Рафаэль Оньедика.

Контраст между мощнейшей формой «Бенфики» и «Брюгге» в домашних чемпионатах и Лиге чемпионов, гандикап португальцев после первого матча и потери бельгийцев не оставляют им шансов.

Рекомендуемая ставка: победа «Бенфики» с форой (-1) за 1.69.