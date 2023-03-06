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Сегодня, 08:15

«Металлург» — «Автомобилист»: екатеринбуржцы не испугаются соперника даже в гостях

Прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Автомобилист» 6 марта 2023 года
Артемий Кутейников
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Эдди Паскуале, вратарь «Металлурга».
Фото Телеграм-канал «Металлурга»., Telegram

6 марта «Металлург» и «Автомобилист» проведут третий матч серии 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина. Игра пройдет в Магнитогорске на «Арене Металлург» и начнется в 17.00 по московскому времени. После двух встреч в противостоянии ничья. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL.

Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ считают хозяев фаворитами: поставить на победу «Металлурга» в основное время можно с коэффициентом 2.14, вероятность — около 45%. Успех гостей доступен с котировкой 3.15 (30%). Ничья идет за 3.90 (25%).

Считаете, что команды не выявят победителя в основное время? Ставка в 1000 рублей на ничью при благоприятном исходе принесет 3900 рублей.

Также вы можете поставить на победу любого из коллективов с учетом овертайма. Этот рынок на хозяев оценен в 1.65, на гостей — в 2.23.

«Автомобилист» в текущей серии еще ни разу не уступил в основное время: победил 4:2 и проиграл в овертайме 2:3. До этого за четыре матча регулярного чемпионата команда из Екатеринбурга лишь однажды уступила «Магнитке» в основное время. Поставить на то, что гости вновь как минимум не уступят после трех периодов, можно за 1.70.

Ждете результативный матч? Тотал больше 4.5 шайбы можно оформить за 1.73, ТМ 4.5 — за 2.09.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Металлург» — «Автомобилист» 6 марта 2023 года

Гости успешно справляются с «Магниткой» в этом сезоне: за шесть матчей (с учетом регулярки) в основное время уступили лишь однажды — 0:3 на выезде еще в октябре. После этого екатеринбуржцы в матчах с «Металлургом» оформили четыре победы и однажды проиграли в овертайме. В предстоящем матче «Автомобилист» может продолжить успешную серию.

Рекомендуемая ставка: «Автомобилист» не проиграет за 1.70.

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Металлург (Магнитогорск)
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«Рома» — «Ювентус»: где смотреть матч серии А 5 марта 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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3.03 19:00
Факел – Химки
 1 : 1
4.03 14:00
Спартак – Урал
 2 : 2
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
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Ахмат – Оренбург
 3 : 1
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Ростов – Локомотив
 1 : 3
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 1 : 0
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
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