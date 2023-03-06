«Челси» вбухал 329 млн евро в зимние трансферы, но проваливается в атаке. С Мудриком и Феликсом синим не пройти «Боруссию» в ЛЧ
7 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» встретится с дортмундской «Боруссией». Игра состоится в Лондоне на «Стэмфорд Бридж» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2». Старт трансляции — в 22.45 мск. Главным арбитром назначен голландец Данни Маккели.
Коэффициенты букмекеров на матч ЛЧ «Челси» — «Боруссия» Д 7 марта 2023 года
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают «Челси» безоговорочным фаворитом встречи. На победу синих в основное время можно поставить с коэффициентом 1.90, что равно приблизительно 52% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.80 (26%), успех «Боруссии» — за еще большие 4.20 (22%).
Хотя немецкий клуб победил в первом матче со счетом 1:0, эксперты выставили на проход «шмелей» довольно высокую котировку 1.65. На прорыв «Челси» она — 2.25.
В первой встрече соперники с трудом наскребли на один гол. ТБ 2.5 в предстоящей встрече идет за 1.85, ТМ 2.5 — за 1.95.
«Челси» очень редко обменивается голами с соперниками — всего один раз в последних семи матчах. На «обе забьют» коэффициент — 1.75, на «обе забьют — нет» — 2.10.
При этом сами лондонцы отличились только в раз в предыдущих четырех играх во всех турнирах. Условие, при котором они не забьют «Боруссии», доступно за 4.80.
Наиболее вероятный точный счет — 1:0 в пользу хозяев или ничья 1:1 за 7.50.
«Челси» — «Боруссия» Д: прогноз и анализ матча 1/8 финала ЛЧ 7 марта 2023 года
«Челси» потратил несколько вагонов денег в зимнее трансферное окно (в пересчете на евро — 329.5 млн), но все равно показывает результаты а-ля «Локомотив» из первой половины сезона РПЛ. Синие выиграли только три матча из 13 после перерыва на чемпионат мира, потерпели шесть поражений (в том числе от «Саутгемптона» с «Фулхэмом») и четырежды сыграли вничью.
Главный кошмар заключается в том, что новоиспеченный американский владелец клуба Тодд Боули вбухал 200 млн евро в Михаила Мудрика и Энцо Фернандеса, но парни провалили дебютный отрезок — один ассист на двоих за полтора месяца. «Челси» в принципе очень мало забивает — всего семь мячей в 13 играх. Дидье Дрогба и другие легендарные нападающие рыдают при виде настолько откровенной беспомощности команды в атаке.
Кто-то считает, что мешают травмы. Действительно, в лазарете «Челси» стабильно находятся больше пяти человек, но учитывая скамейку клуба, это все-таки не такая веская причина оступаться на каждом шагу. Но после встречи с «Боруссией» у Грэма Поттера будет как минимум одна причина посетовать на возможную неудачу: в предстоящей встрече не сыграют Силва, Менди, Обамеянг, Маунт, Мадуэке, Канте, Броя, Бадиашиле, а также под вопросом участие Джеймса, Пулишича и Аспиликуэты.
У «Боруссии» тоже достаточно травмированных, но это не влиет на результаты. Хотя Эдин Терзич не может рассчитывать на восьмерых футболистов, среди которых автор победного гола в ворота «Челси» в первом матче Карим Адейеми, «шмели» все равно прут вперед. Например, в последние выходные они выиграли десятый матч подряд, одолев «Лейпциг» (2:1). В отличие от лондонцев, которые с трудом высасывают забитые мячи, дортмундцы на отрезке в 10 игр забили 25 раз и пропустили восемь голов.
Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Боруссия» Д
«Боруссия» на коне: потери игроков не мешают ей побеждать из матча в матч, забивая более двух мячей за игру. У «Челси» ситуация значительно тяжелее: даже скромный «Лидс» на выходных был обыгран с минимальным счетом 1:0 благодаря удачному подключению на угловой Уэсли Фофана — то есть позиционная атака в очередной раз никаких дивидендов не дала.
Дортмундцы не выглядели лучше в первом матче, но выжали максимум из положения — выиграли 1:0 и максимально обезопасили себя к ответной встрече. В Лондоне ребята Терзича могут сыграть в излюбленной манере — на контратаках, от которых пострадал не один соперник в бундеслиге. Кризисный «Челси» станет еще одной жертвой.
Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.90.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|
2
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|42-20
|37
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Динамо
|18
|9
|5
|4
|34-21
|32
|
5
|ЦСКА
|18
|8
|5
|5
|30-20
|29
|
6
|Ахмат
|18
|9
|2
|7
|30-28
|29
|
7
|Сочи
|18
|8
|4
|6
|29-32
|28
|
8
|Краснодар
|18
|7
|5
|6
|33-31
|26
|
9
|Оренбург
|18
|8
|1
|9
|34-40
|25
|
10
|Урал
|18
|6
|4
|8
|23-30
|22
|
11
|Кр. Советов
|18
|5
|5
|8
|20-26
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|18
|4
|4
|10
|23-35
|16
|
14
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|18
|1
|4
|13
|9-32
|7
|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|- : -
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|- : -
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|6
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3