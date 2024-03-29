Коллинз великолепна на прощальном турнире в Майами. Рыбакиной будет непросто остановить самую дерзкую теннисистку мира
30 марта в Майами состоится финал турнира в женском одиночном разряде, в котором Елена Рыбакина сразится с завершающей карьеру Даниэль Коллинз. Встреча представительниц Казахстана и США начнется приблизительно в 19.30 по московскому времени, в России она легально показана не будет. В личном противостоянии ведет москвичка — 3-1.
Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение Рыбакиной. На то, что она выиграет третий трофей в этом сезоне, можно поставить с коэффициентом 1.58. Вероятность такого исхода — примерно 63%. Триумф Коллинз котируется за 2.55 (37%).
Если Елена выиграет с разницей в три и более гейма (-2.5), сыграет пари за 1.82. А вот в случае успеха Даниэль с форой (+2.5), пройдет ставка за 1.99.
Тотал больше 22.5 гейма в предстоящем финале доступен за 2.04, ТМ 22.5 — за 1.85.
Рыбакина ни разу не обыгрывала Коллинз со счетом 2:0. При этом такой результат, по мнению экспертов, считается наиболее вероятным. Коэффициент — 2.30.
Верите, что Даниэль возьмет хотя бы партию? Да — 1.59, нет — 4.00.
Можете выбрать один из нескольких комбинированных вариантов: например, победа Рыбакиной и ТБ 22.5 идет за 3.35.
Прогноз и ставка на матч Даниэль Коллинз — Елена Рыбакина
Для Коллинз это последний турнир в Майами. Американка на неделе в очередной раз подтвердила, что из-за проблем со здоровьем и желанием родить завершит карьеру по окончании сезона. И это печально, ведь ее взрывной характер и энергия так нравятся многим болельщикам.
В эти выходные Даниэль сыграет в крупнейшем финале в карьере. Российским фанатам есть за что на нее злиться, ведь половину из шести побед американка одержала над теннисистками из России — обыграла Потапову, Аванесян и Александрову. Помимо них она справилась с Перой, Кырстя и Гарсией. И ведь шансы на титул есть, потому что Коллинз знает, как доставить неприятности Рыбакиной.
Девушки встречались четыре раза, на счету Даниэль одна победа. При этом в каждой встрече она брала у Елены хотя бы сет. В последний раз они бились в этом сезоне в Абу-Даби — Рыбакиной тогда удался камбэк. Сейчас ей снова будет непросто, потому что Коллинз умеет высасывать из соперниц энергию, а еще за нее будет переживать весь стадион. Плюс представляющая Казахстан москвичка не идеальна: например, под ноль проиграла в полуфинале сет Азаренко, а всего по ходу турнира лишь раз в пяти играх победила 2:0.
Рекомендуемая ставка: победа Коллинз с форой (+3.5) за 1.69.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|12
|5
|4
|40-19
|41
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|ЦСКА
|21
|8
|9
|4
|36-27
|33
|
5
|Спартак
|21
|9
|5
|7
|27-26
|32
|
6
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
7
|Кр. Советов
|21
|8
|6
|7
|37-32
|30
|
8
|Ростов
|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|
9
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
10
|Пари НН
|21
|8
|4
|9
|17-19
|28
|
11
|Факел
|21
|6
|8
|7
|18-20
|26
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|21
|5
|5
|11
|19-33
|20
|
14
|Оренбург
|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|21
|4
|5
|12
|14-25
|17
|
16
|Сочи
|21
|3
|5
|13
|21-35
|14
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|1 : 4
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|1 : 1
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|2 : 2
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|2 : 0
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|0 : 0
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|0 : 0
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|18
|1
|5