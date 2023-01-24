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«Барселона» — «Реал Сосьедад»: каталонцам потребуется помощь Левандовски, чтобы пройти в полуфинал Кубка

Прогноз и ставка на матч Кубка Испании «Барселона» — «Реал Сосьедад» 25 января 2023 года
Евгений Коростелев
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Роберт Левандовски.
Фото Global Look Press
Без поляка сине-гранатовые в прошлом раунде едва не вылетели от скромного «Интерсити».

25 января «Барселона» в 1/4 финала Кубка Испании сразится с «Реалом Сосьедад». Игра состоится в Каталонии на стадионе «Ноу Камп» и начнется в 23.00 по московскому времени. Обслужит ее бригада арбитров во главе с Хесусом Хиль Мансано. В прямом эфире эту встречу покажет сайт matchtv.ru, старт трансляции — в 22.55 мск.

Испания. Кубок. 1/4 финала
25 янв, 23:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
Реал Сосьедад

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Испании «Барселона» — «Реал Сосьедад» 25 января 2023 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают каталонцев фаворитами. На их победу в основное время можно поставить с коэффициентом 1.58, что приблизительно 63% вероятности исхода. На триумф басков котировка — 6.10 (13%), на ничью — 4.20 (24%).

Считаете, что «Реал Сосьедад» не проиграет в основное время? Это условие доступно за 2.48.

Выход «Барселоны» в полуфинал оценен в 1.28, ее соперника — в 3.94.

Последние матчи между командами получились очень результативными — три из четырех завершились 4:1, 4:2 и 6:1 в пользу каталонцев. ТБ 2.5 в предстоящей встрече идет за 1.87, ТМ 2.5 — за 2.00.

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Варианты «обе забьют» и «обе забьют — нет» предложено взять за одинаковый коэффициент 1.90.

В игре, несмотря на дисквалификацию, примет участие Роберт Левандовски. Его же эксперты считают наиболее вероятным автором гола в составе обеих команд, котировка — 1.75.

Пенальти можно оформить за 2.85, удаление — за 4.00.

На проход и той и другой команды по пенальти коэффициент — 16.0.

«Барселона» — «Реал Сосьедад»: прогноз и анализ матча Кубка Испании 25 января 2023 года

«Барселона» выступает в сумасшедшем графике: матч с «Сосьедадом» станет для нее седьмым в наступившем году. Каталонцы играют каждые три-четыре дня, но несмотря на это результаты, не «плывут»: пять побед и две ничьи в основное время в Кубке с «Интерсити» и в Суперкубке с «Бетисом». Но даже этих соперников сине-гранатовые дожали и в итоге прошли дальше.

Всего после паузы на чемпионат мира «Барса» отыграла девять матчей: шесть побед и три ничьи. Причем вице-чемпионы продолжают радовать строгой игрой в обороне: в ла лиге пропустили всего шесть мячей в 17 играх. В кубковых встречах показатель чуть хуже, но он не мешает показывать достойные результаты — во внутренних турнирах каталонцы не проигрывают с мая 2022 года.

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Забивают сине-гранатовые тоже достаточно много — 56 мячей в 26 играх во всех турнирах. В среднем это 2.15 гола за 90 минут. На то, что ворота «Сосьедада» будут поражены минимум дважды, котировка — 1.72.

В первом круге ла лиги баски вынули мяч из сетки четырежды (1:4). Правда, один раз ответили, доказав, что их атака тоже чего-то стоит. Также это подтверждают 28 голов в чемпионате и еще 10 в Лиге Европы. После ЧМ команда Иманоля Альгуасиля забила в каждом из семи матчей, благодаря чему все их выиграла.

Благодарить болельщики должны норвежца Александра Серлота и испанца Браиса Мендеса — на двоих они наколотили уже 15 мячей и входят в топ-10 бомбардиров ла лиги.

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Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Реал Сосьедад»

Хотя «Сосьедад» редко не проигрывает «Барселоне», но он почти всегда оказывает сопротивление и забивает свой мяч престижа. Это произошло в восьми из десяти последних очных матчах команд.

Хотя «Барселона» довольно здорово обороняется в чемпионате, в кубковых встречах ей почти не удается сыграть «всухую»: в Суперкубке она пропустила от «Реала» и дважды от «Бетиса», в Кубке вынула три мяча от «Интерсити». У басков есть классные игроки атаки, которые способны напрячь каталонских защитников и хотя бы раз поразить цель.

Рекомендуемая ставка: «Реал Сосьедад» забьет за 1.61.

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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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