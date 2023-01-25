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«Валенсия» — «Атлетик»: стараний Кавани и братьев Уильямс будет мало для голевой феерии?

Прогноз и ставка на матч Кубка Испании «Валенсия» — «Атлетик» 26 января 2023 года
Евгений Коростелев
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Эдинсон Кавани.
Фото Global Look Press
Девять из десяти последних очных встреч завершились на «меньше».

26 января в Кубке Испании состоится четвертьфинальный матч, в котором «Валенсия» сыграет с «Атлетиком» из Бильбао. Игра пройдет на стадионе «Месталья» и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2». Трансляция стартует в 21.55 мск. Карлос Дель Серро — главный арбитр.

Испания. Кубок. 1/4 финала
26 янв, 22:00. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
Атлетик

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Испании «Валенсия» — «Атлетик» 26 января 2023 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Атлетик» небольшим фаворитом. На победу клуба из Бильбао в основное время можно поставить с коэффициентом 2.75, что приблизительно 36% вероятности исхода. Успех «Валенсии» идет за чуть большие 2.80 (37%), ничья — за 3.20 (27%).

Проход хозяев в полуфинал предложено оформить за 1.82, гостей — за 2.05.

Из восьми последних очных матчей «Атлетик» проиграл лишь один. Вариант Х2 доступен за 1.47, 1Х — за 1.49.

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Тотал больше 2.5 мяча оценен котировкой 2.33, ТМ 2.5 — 1.65.

Эксперты предполагают, что в предстоящей встрече не будет обмена голами, коэффициент — 2.00.

На ничью в одном из таймов можно поставить за 1.46, на противоположный исход — за 2.60.

На то, что «Атлетик» победит и не пропустит, котировка — 4.50. Такое же условие на «Валенсию» доступно ровно с таким же коэффициентом.

«Валенсия» — «Атлетик»: прогноз и анализ матча 1/4 финала Кубка Испании 26 января 2023 года

«Атлетик» слегка шатает после паузы на чемпионат мира: баски провели семь матчей во всех турнирах и победили только в трех при двух поражениях. Оба случились совсем недавно: 14 января команда Эрнесто Вальверде уступила «Реалу Сосьедад» (1:3), а 22 числа не остановила мадридский «Реал» (0:2). Причем баски были очень активны и нанесли больше ударов по воротам Куртуа (18:10), а также создали больше голевых моментов (1.16 на 0.95 xG).

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«Валенсия» тоже не блещет стабильной игрой и результатами: за шесть игр «летучие мыши» добыли по две победы и ничьи, а также дважды проиграли. И если поражение от «Вильярреала» объяснимо, то 0:1 с «Кадисом» и 2:2 с «Альмерией» — явно не то, чего фанаты ожидали от игроков. Другое дело, Кубок Испании — здесь «Валенсия» отрабатывает неудачи в других турнирах: в 1/16 разгромила «Ла-Нусию» (3:0), в 1/8 — хихонский «Спортинг» (4:0). Что важно, в обоих матчах соперники даже ни разу не пробили в створ валенсийских ворот.

На то, что «Атлетик» тоже не забьет, котировка — 3.00.

Как и всегда, баски в гостях играют чуть хуже, чем дома. Против аутсайдеров команда Вальверде выглядела зачастую очень здорово: разгромила «Кадис» (4:0), «Эльче» (4:1) и «Эльденсе» в Кубке (6:1). Однако с равными и топ-соперниками неоднократно возникали проблемы: случились поражения от «Барселоны» (0:4) и «Реала Сосьедад» (1:3), ничья с «Севильей» (2:2).

На «Месталье» для «Атлетика» тоже не бывает простых матчей — только одна победа в пяти предыдущих играх. Последний раз команды встречались на поле «Валенсии» в прошлогоднем полуфинале Кубка, и тогда «Валенсия» оказалась сильнее со счетом 1:0.

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Прогноз и ставка на матч «Валенсия» — «Атлетик»

В этой встрече не стоит ждать много голов, несмотря на наличие в составе «Валенсии» Эдинсона Кавани (семь голов в 12 матчах) и братьев Уильямс у «Атлетика» (10 в 43 играх). Только один из десяти последних очных боев команд завершился «верхом». В предыдущих трех играх соперники забили всего два мяча — сыграли 0:0 и одержали по одной минимальной победе.

Учитывая, что на кону полуфинал Кубка, это еще сильнее засушит действия команд в атаке. Для каждой из них выход в 1/2 очень важен в условиях, когда в чемпионате добиться высоких результатов невозможно.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.65.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Валенсия
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1
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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