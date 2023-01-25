«Валенсия» — «Атлетик»: стараний Кавани и братьев Уильямс будет мало для голевой феерии?
26 января в Кубке Испании состоится четвертьфинальный матч, в котором «Валенсия» сыграет с «Атлетиком» из Бильбао. Игра пройдет на стадионе «Месталья» и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2». Трансляция стартует в 21.55 мск. Карлос Дель Серро — главный арбитр.
Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Испании «Валенсия» — «Атлетик» 26 января 2023 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Атлетик» небольшим фаворитом. На победу клуба из Бильбао в основное время можно поставить с коэффициентом 2.75, что приблизительно 36% вероятности исхода. Успех «Валенсии» идет за чуть большие 2.80 (37%), ничья — за 3.20 (27%).
Проход хозяев в полуфинал предложено оформить за 1.82, гостей — за 2.05.
Из восьми последних очных матчей «Атлетик» проиграл лишь один. Вариант Х2 доступен за 1.47, 1Х — за 1.49.
Тотал больше 2.5 мяча оценен котировкой 2.33, ТМ 2.5 — 1.65.
Эксперты предполагают, что в предстоящей встрече не будет обмена голами, коэффициент — 2.00.
На ничью в одном из таймов можно поставить за 1.46, на противоположный исход — за 2.60.
На то, что «Атлетик» победит и не пропустит, котировка — 4.50. Такое же условие на «Валенсию» доступно ровно с таким же коэффициентом.
«Валенсия» — «Атлетик»: прогноз и анализ матча 1/4 финала Кубка Испании 26 января 2023 года
«Атлетик» слегка шатает после паузы на чемпионат мира: баски провели семь матчей во всех турнирах и победили только в трех при двух поражениях. Оба случились совсем недавно: 14 января команда Эрнесто Вальверде уступила «Реалу Сосьедад» (1:3), а 22 числа не остановила мадридский «Реал» (0:2). Причем баски были очень активны и нанесли больше ударов по воротам Куртуа (18:10), а также создали больше голевых моментов (1.16 на 0.95 xG).
«Валенсия» тоже не блещет стабильной игрой и результатами: за шесть игр «летучие мыши» добыли по две победы и ничьи, а также дважды проиграли. И если поражение от «Вильярреала» объяснимо, то 0:1 с «Кадисом» и 2:2 с «Альмерией» — явно не то, чего фанаты ожидали от игроков. Другое дело, Кубок Испании — здесь «Валенсия» отрабатывает неудачи в других турнирах: в 1/16 разгромила «Ла-Нусию» (3:0), в 1/8 — хихонский «Спортинг» (4:0). Что важно, в обоих матчах соперники даже ни разу не пробили в створ валенсийских ворот.
На то, что «Атлетик» тоже не забьет, котировка — 3.00.
Как и всегда, баски в гостях играют чуть хуже, чем дома. Против аутсайдеров команда Вальверде выглядела зачастую очень здорово: разгромила «Кадис» (4:0), «Эльче» (4:1) и «Эльденсе» в Кубке (6:1). Однако с равными и топ-соперниками неоднократно возникали проблемы: случились поражения от «Барселоны» (0:4) и «Реала Сосьедад» (1:3), ничья с «Севильей» (2:2).
На «Месталье» для «Атлетика» тоже не бывает простых матчей — только одна победа в пяти предыдущих играх. Последний раз команды встречались на поле «Валенсии» в прошлогоднем полуфинале Кубка, и тогда «Валенсия» оказалась сильнее со счетом 1:0.
Прогноз и ставка на матч «Валенсия» — «Атлетик»
В этой встрече не стоит ждать много голов, несмотря на наличие в составе «Валенсии» Эдинсона Кавани (семь голов в 12 матчах) и братьев Уильямс у «Атлетика» (10 в 43 играх). Только один из десяти последних очных боев команд завершился «верхом». В предыдущих трех играх соперники забили всего два мяча — сыграли 0:0 и одержали по одной минимальной победе.
Учитывая, что на кону полуфинал Кубка, это еще сильнее засушит действия команд в атаке. Для каждой из них выход в 1/2 очень важен в условиях, когда в чемпионате добиться высоких результатов невозможно.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.65.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2