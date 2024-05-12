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«Спартак» настроился на победу в Кубке России. Но Игнашевич вспомнит молодость и помешает красно-белым

Прогноз и ставка на матч Кубка России «Балтика» — «Спартак» 14 мая 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Александр Соболев («Спартак»).
Фото Global Look Press
Сергей Игнашевич («Балтика»).
Фото Официальная страница ФК «Балтика» ВКонтакте, Соцсети
1/2
Калининградцы пропустили наравне с лидером чемпионата России.

14 мая в финале Пути регионов Кубка России «Балтика» сыграет против «Спартака». Встреча на «Ростех Арене» начнется в 20.45 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ» стартует с 20.30 мск.

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14 мая, 20:45. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
Спартак

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Балтика» — «Спартак» 14 мая 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline склоняются к победе гостей. На успех «Спартака» можно поставить с коэффициентом 2.14, вероятность такого исхода — примерно 46%. Ничья в основное время доступна за 3.40 (28%), триумф хозяев — за 3.60 (26%).

В 21 веке «Балтика» проиграла красно-белым во всех трех матчах. На то, что калининградцы не уступят на этот раз (1Х), предложена котировка 1.75.

Тотал больше 2.5 гола оценен в 2.06, ТМ 2.5 — в 1.74. Обмен результативными ударами идет за 1.81, обратный рынок получил котировку 2.00.

Эксперты из Winline считают, что по итогам 90 минут наиболее вероятна ничья со счетом 1:1. На нее дали коэффициент 5.40.

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«Балтика» — «Спартак»: прогноз и анализ матча Кубка России 14 мая 2024 года

В 2024-м команда Сергея Игнашевича провела 14 матчей во всех турнирах. В них бело-синие победили пять раз, семь — уступили, дважды закончили вничью. По пути калининградцы обыграли команды из верхней части таблицы — ЦСКА (3:1), «Ростов» (1:0) и «Крылья» (2:1). Сильнее всех пострадал «Ахмат» (7:1).

При этом в РПЛ «Балтика» — на 15-м месте: до зоны стыковых матчей не хватает двух баллов, а у конкурентов по игре в запасе. Парни Игнашевича редко забивают: у них 31 гол в РПЛ — лишь пять клубов отличались реже. Зато бывший защитник ЦСКА построил в Калининграде крепкую оборону: у бело-синих всего 37 пропущенных мячей (например, столько же у лидирующего «Динамо»).

Сергей Игнашевич («Балтика»).
Фото Официальная страница ФК «Балтика» ВКонтакте, Соцсети

На групповом этапе Пути РПЛ Кубка России «Балтика» попала в компанию с «Зенитом», «Ахматом» и «Крыльями» и заняла вторую строчку. Калининградцы выиграли четыре раза и забили больше конкурентов (12). В 1/4 финала Пути РПЛ Игнашевич прошел «Локомотив» (2:2, 1:1, 7:6 пен.). Но на следующей стадии его клуб упал в Путь регионов, проиграв ЦСКА. В полуфинале армейцы оба раза победили бело-синих (1:0, 2:0).

Лучший снайпер бело-синих Анхело Энрикес забил девять мячей и отдал две результативных передачи. Лучший ассистент команды — Максим Кузьмин, который пасовал на гол семь раз и трижды отличился лично.

«Спартак» потерял математические шансы на чемпионство в РПЛ, но до сих пор претендует на призовую тройку. Отставание от «Краснодара» составляет четыре балла, от «Зенита» — пять.

После возобновления чемпионата России Александр Соболев с партнерами победили в шести встречах из 14 во всех турнирах, в трех проиграли, а пять закончили вничью. Реже красно-белых (37) в верхней половине таблицы забивает лишь «Рубин» (29). Но и пропускали нечасто (31) — в РПЛ лучше только «Зенит» (25) и «Краснодар» (27).

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На первом этапе Пути РПЛ Кубка России «Спартак» выиграл группу с «Динамо», «Краснодаром» и «Пари НН». В четвертьфинале Пути РПЛ москвичи проводили «Оренбург» (0:1, 3:1). Но в полуфинале уступили «Зениту» (1:2, 0:0) и спустились в Путь регионов.

Между матчами с петербуржцами руководство уволило Гильермо Абаскаля, и клуб принял Владимир Слишкович. При нем Соболев и компания не уступили ни разу за семь встреч и вышли в финал Пути регионов, в четвертый раз за сезон обыграв «Динамо» в полуфинале (2:0).

Лучший снайпер «Спартака» — Александр Соболев (10+9 во всех турнирах). Квинси Промес (8+8) — все еще на втором месте по гол+пас. Тео Бонгонда (7+2) замыкает тройку.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Балтика» — «Спартак»

У бело-синих выпали Джоэль Фамейе из-за повреждения колена и Гедеон Гузина из-за надрыва крестообразных связок. А в «Спартаке» травмированы Даниил Зорин, Срджан Бабич и Александр Селихов.

У обоих клубов нет дисквалификаций — если не считать Квинси Промеса и тюремную жизнь.

«Балтика» — «Спартак»: статистика личных встреч

В 2023-м соперники сыграли трижды — в двух официальных встречах в РПЛ и одной товарищеской. «Спартак» победил во всех матчах. До этого команды пересекались лишь в 90-х.

В восьми официальных поединках красно-белые взяли верх четыре раза, «Балтика» — один. Три разборки закончились «миром».

Прогноз и ставка на матч «Балтика» — «Спартак»

Красно белые нашли баланс после ситуации с Промесом и смены тренера. Они идут на беспроигрышной серии из семи встреч, регулярно забивают (набралось уже 11 голов) и претендуют на трофей. История встреч против «Балтики» — тоже в пользу москвичей. Но Игнашевич построил крепкую оборону в Калининграде, которая после нового года редко пропускает больше одного мяча, поэтому разгрома в основное время не будет.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТМ 2.5 за 2.10.

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Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
2
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
5
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
Результаты / календарь
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22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 2
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 3 : 1
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 1 : 0
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 0 : 1
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 2 : 3
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 13
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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