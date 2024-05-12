«Реал» оформил титул и может отдыхать. «Алавес» — удобный спарринг-партнер, чтобы не растерять форму
14 мая «Реал» и «Алавес» сыграют в 36-м туре чемпионата Испании. Матч на арене «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде начнется в 22.30 по московскому времени. Прямую трансляцию по платной подписке покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Реал» — «Алавес» 14 мая 2024 года
Аналитики компании Winline назвали «Реал» безальтернативным фаворитом. Победу «сливочных» можно взять с небольшим коэффициентом 1.33, вероятность этого результата — около 74%. «Мирный» исход оценен в 5.60 (16%), успех гостей — в крупные 9.00 (10%).
«Мадрид» обыграл «Алавес» четыре раза подряд. На сенсационную ничью или триумф басков можно поставить за 3.45.
Эксперты ожидают результативную встречу. ТБ 2.5 гола идет за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.25.
Опция «обе забьют» доступна за 1.94, обратный рынок дан за 1.85.
Аналитики Winline вычислили наиболее вероятный счет — 2:0 в пользу хозяев. Эксперты предлагают на него коэффициент 5.80.
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«Реал» — «Алавес»: прогноз и анализ матча 36-го тура ла лиги 14 мая 2024 года
Парни Карло Анчелотти уже выиграли чемпионат Испании. За сезон они уступили всего однажды — в далеком сентябре постарался «Атлетико» (1:3). За 29 туров примеры с тех пор «сливочные» выиграли 23 раза и шесть поединков завершили вничью. Во всех турнирах столичный клуб не уступил в 22 встречах подряд и отличился в 33 матчах. В ла лиге «бланкос» лучшие как по забитым (78), так и по пропущенным мячам (22).
Из Кубка Испании «Реал» выбил тот же «Атлетико» (2:4) в январе. Зато в Лиге чемпионов команда Анчелотти пробилась в финал, обыграв в полуфинале «Баварию» (2:2, 2:1). За трофей Винисиус и компания поборются с «Боруссией».
Джуд Беллингем и Винисиус — главные звезды команды. Первый забил 22 мяча, второй — 21 гол. Англичанин и бразилец — лучшие ассистенты: у Джуда 10 результативных передач, а у Вини на одну больше. Также Родриго оформил 17+9, а Хоселу — 16+3.
«Алавес» с начала февраля до середины апреля выиграл один раз за девять встреч, но в последних четырех матчах три раза подряд вышел победителем и еще один раз сыграл вничью. Пострадал даже «Атлетико» (0:2). В таблице примеры баски — на 11-м месте. Им не светят ни еврокубки, ни вылет — вероятно, поэтому команда Луиса Гарсии расслабилась и выдала беспроигрышную серию.
«Алавес» очень мало забивает — всего 34 мяча, только пять клубов ла лиги отличались реже. Зато «лисицы» пропускали редко (40) — лучше показатели лишь у шести соперников.
Кубок Испании баски покинули еще в январе, уступив «Атлетику» (0:2).
Лучший снайпер коллектива Гарсии — Саму Омородион, который забил всего восемь голов во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Столько же очков по гол+пас набрал Луис Риоха (5+4).
Травмы и дисквалификации перед матчем «Реал» — «Алавес»
Игрок мадридцев Орельен Тчуамени повредил колено во время ответного полуфинала ЛЧ против «Баварии». Скорее всего, полузащитник не успеет выздороветь даже к финалу еврокубка. Также до конца сезона не вернется и Давид Алаба, завершающий восстановление крестообразной связки.
Точно такая же ситуация с крестами у защитника «Алавеса» Александара Седлара — в этом чемпионате он уже не сыграет. Также мышечную травму получил Рубен Дуарте.
У обоих клубов нет дисквалифицированных игроков.
«Реал» — «Кадис»: статистика личных встреч
В первом круге ла лиги мадридцы выиграли со счетом 1:0. На отрезке из 10 матчей у «бланкос» восемь побед, а у «лисиц» — две.
Всего в чемпионате Испании клубы встречались 35 раз: 29 поединков остались за «Реалом», четыре — за «Алавесом». Дважды они разошлись «миром».
Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Алавес»
Превосходство мадридцев огромно и не подлежит сомнению. Парни Анчелотти уступили «Алавесу» лишь дважды за 23 года. «Реал» идет на беспроигрышной серии из 22 матчей во всех турнирах и забил в 33 поединках. Так что есть только один вопрос — сколько команда Гарсии пропустит. По этому показателю баски выглядят достойно (шестые в ла лиге), а личные поединки с мадридцами часто не слишком результативны. К тому же оба клуба потеряли турнирную мотивацию. Самый вероятный исход — выигрыш «Реала» с небольшим количеством голов.
Рекомендуемая ставка: победа «Реала» и ТМ 3.5 за 2.20.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|28
|15
|8
|5
|49-37
|53
|
2
|Зенит
|28
|15
|6
|7
|45-25
|51
|
3
|Краснодар
|28
|14
|8
|6
|41-27
|50
|
4
|Спартак
|28
|13
|7
|8
|38-31
|46
|
5
|Локомотив
|27
|11
|11
|5
|45-37
|44
|
6
|ЦСКА
|28
|10
|12
|6
|48-38
|42
|
7
|Рубин
|28
|11
|8
|9
|29-34
|41
|
8
|Кр. Советов
|28
|11
|7
|10
|44-39
|40
|
9
|Ростов
|28
|11
|7
|10
|40-43
|40
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Пари НН
|27
|8
|5
|14
|25-38
|29
|
12
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
13
|Урал
|27
|7
|7
|13
|27-41
|28
|
14
|Факел
|27
|6
|10
|11
|20-29
|28
|
15
|Балтика
|28
|7
|5
|16
|31-37
|26
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
|10.05
|16:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|0 : 2
|11.05
|14:00
|
Рубин – Ростов
|3 : 1
|11.05
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|1 : 0
|11.05
|19:00
|
Зенит – ЦСКА
|0 : 1
|11.05
|21:30
|
Балтика – Динамо
|2 : 3
|12.05
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|12.05
|16:30
|
Факел – Урал
|- : -
|12.05
|19:00
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|13
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3