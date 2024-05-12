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«Реал» оформил титул и может отдыхать. «Алавес» — удобный спарринг-партнер, чтобы не растерять форму

Прогноз и ставка на матч ла лиги «Реал» — «Алавес» 14 мая 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Тони Кроос («Реал»).
Фото Getty Images
Винисиус и Джуд Беллингем («Реал Мадрид»).
Фото Getty Images
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«Лисицы» одолели «бланкос» всего два раза за 23 года.

14 мая «Реал» и «Алавес» сыграют в 36-м туре чемпионата Испании. Матч на арене «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде начнется в 22.30 по московскому времени. Прямую трансляцию по платной подписке покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 36-й тур
14 мая, 22:30. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Алавес

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Реал» — «Алавес» 14 мая 2024 года

Аналитики компании Winline назвали «Реал» безальтернативным фаворитом. Победу «сливочных» можно взять с небольшим коэффициентом 1.33, вероятность этого результата — около 74%. «Мирный» исход оценен в 5.60 (16%), успех гостей — в крупные 9.00 (10%).

«Мадрид» обыграл «Алавес» четыре раза подряд. На сенсационную ничью или триумф басков можно поставить за 3.45.

Эксперты ожидают результативную встречу. ТБ 2.5 гола идет за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.25.

Опция «обе забьют» доступна за 1.94, обратный рынок дан за 1.85.

Аналитики Winline вычислили наиболее вероятный счет — 2:0 в пользу хозяев. Эксперты предлагают на него коэффициент 5.80.

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«Реал» — «Алавес»: прогноз и анализ матча 36-го тура ла лиги 14 мая 2024 года

Парни Карло Анчелотти уже выиграли чемпионат Испании. За сезон они уступили всего однажды — в далеком сентябре постарался «Атлетико» (1:3). За 29 туров примеры с тех пор «сливочные» выиграли 23 раза и шесть поединков завершили вничью. Во всех турнирах столичный клуб не уступил в 22 встречах подряд и отличился в 33 матчах. В ла лиге «бланкос» лучшие как по забитым (78), так и по пропущенным мячам (22).

Из Кубка Испании «Реал» выбил тот же «Атлетико» (2:4) в январе. Зато в Лиге чемпионов команда Анчелотти пробилась в финал, обыграв в полуфинале «Баварию» (2:2, 2:1). За трофей Винисиус и компания поборются с «Боруссией».

Джуд Беллингем и Винисиус — главные звезды команды. Первый забил 22 мяча, второй — 21 гол. Англичанин и бразилец — лучшие ассистенты: у Джуда 10 результативных передач, а у Вини на одну больше. Также Родриго оформил 17+9, а Хоселу — 16+3.

Винисиус и Джуд Беллингем («Реал Мадрид»).
Фото Getty Images

«Алавес» с начала февраля до середины апреля выиграл один раз за девять встреч, но в последних четырех матчах три раза подряд вышел победителем и еще один раз сыграл вничью. Пострадал даже «Атлетико» (0:2). В таблице примеры баски — на 11-м месте. Им не светят ни еврокубки, ни вылет — вероятно, поэтому команда Луиса Гарсии расслабилась и выдала беспроигрышную серию.

«Алавес» очень мало забивает — всего 34 мяча, только пять клубов ла лиги отличались реже. Зато «лисицы» пропускали редко (40) — лучше показатели лишь у шести соперников.

Кубок Испании баски покинули еще в январе, уступив «Атлетику» (0:2).

Лучший снайпер коллектива Гарсии — Саму Омородион, который забил всего восемь голов во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Столько же очков по гол+пас набрал Луис Риоха (5+4).

Травмы и дисквалификации перед матчем «Реал» — «Алавес»

Игрок мадридцев Орельен Тчуамени повредил колено во время ответного полуфинала ЛЧ против «Баварии». Скорее всего, полузащитник не успеет выздороветь даже к финалу еврокубка. Также до конца сезона не вернется и Давид Алаба, завершающий восстановление крестообразной связки.

Точно такая же ситуация с крестами у защитника «Алавеса» Александара Седлара — в этом чемпионате он уже не сыграет. Также мышечную травму получил Рубен Дуарте.

У обоих клубов нет дисквалифицированных игроков.

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«Реал» — «Кадис»: статистика личных встреч

В первом круге ла лиги мадридцы выиграли со счетом 1:0. На отрезке из 10 матчей у «бланкос» восемь побед, а у «лисиц» — две.

Всего в чемпионате Испании клубы встречались 35 раз: 29 поединков остались за «Реалом», четыре — за «Алавесом». Дважды они разошлись «миром».

Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Алавес»

Превосходство мадридцев огромно и не подлежит сомнению. Парни Анчелотти уступили «Алавесу» лишь дважды за 23 года. «Реал» идет на беспроигрышной серии из 22 матчей во всех турнирах и забил в 33 поединках. Так что есть только один вопрос — сколько команда Гарсии пропустит. По этому показателю баски выглядят достойно (шестые в ла лиге), а личные поединки с мадридцами часто не слишком результативны. К тому же оба клуба потеряли турнирную мотивацию. Самый вероятный исход — выигрыш «Реала» с небольшим количеством голов.

Рекомендуемая ставка: победа «Реала» и ТМ 3.5 за 2.20.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
5
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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30 тур
10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 2
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 3 : 1
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 1 : 0
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 0 : 1
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 2 : 3
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 13
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

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Виктор Александров

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 22 1 3
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