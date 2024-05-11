Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 22:45

«МЮ» снова может повлиять на чемпионскую гонку. Месяц назад насолили «Ливерпулю» — как будет с «Арсеналом»?

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» 12 мая 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Мартин Эдегор и Андре Онана (Арсенал&quot; — «Манчестер Юнайтед»).
Фото Getty Images
«Дьяволы» обыграли «канониров» на «Олд Траффорд» дважды подряд.

12 мая «Манчестер Юнайтед» примет «Арсенал» в 37-м туре АПЛ. Поединок состоится на стадионе «Олд Траффорд». Арбитр Пол Тирни даст стартовый свисток в 18.30 по московскому времени. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Англия. Премьер-лига. 37-й тур
12 мая, 18:30. Old Trafford (Манчестер)
Ман. Юнайтед
Арсенал

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» 12 мая 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают «Арсенал» явным фаворитом: поставить на триумф команды Микеля Артеты можно с коэффициентом 1.38, это примерно 70% вероятности. Выигрыш «красных дьяволов» предложили за 7.40 (13%). Ничью — за 5.80 (17%).

Верите, что манкунианцы наберут очки и поставят «канонирам» подножку в чемпионской гонке? Хватайте опцию 1X за 3.25.

Ф1(+1.5) идет за 1.90, Ф2(-1.5) доступна за 1.90.

Специалисты не сомневаются, что матч будет результативным: тотал больше трех мячей оценен котировкой 1.51, обратный вариант — 2.53.

Даниэле Де&nbsp;Росси (&laquo;Рома&raquo;). Де Росси вывел «Рому» из кризиса и тащит в Лигу чемпионов. Но об «Аталанту» «волки» сломают зубы

Рынок на обмен голами представлен за 1.54, сыграть на «обе забьют — нет» можно за 2.49.

Наиболее возможный, по мнению экспертов, итог противостояния — 2:1 в пользу лондонцев. Финиш встречи с таким счетом дали за 8.00.

Хочешь испытать трепет от первой победы? Приблизь это чувство с фрибетом 3 000 рублей новым игрокам в Winline

«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: прогноз и анализ матча АПЛ 12 мая 2024 года

У «красных дьяволов» настоящая катастрофа с результатами — всего одна победа в основное время за восемь последних матчей. Ее манкунианцы добыли 24 апреля: на стадионе «Олд Траффорд» разобрались с абсолютно худшей командой сезона — «Шеффилдом» (4:2). Зато тремя днями ранее в полуфинале Кубка Англии устроили триллер с «Ковентри» из чемпионшипа: упустили преимущество в три мяча и выиграли только в серии пенальти (3:3, пен 4:2).

В прошлом туре «МЮ» разгромно влетел «Кристал Пэлас» (0:4). Для коллектива Эрика тен Хага это крупнейший проигрыш с марта прошлого года, тогда попали под «Ливерпуль» (0:7). Также «Юнайтед» установил клубный антирекорд по числу поражений в АПЛ — их набралось уже 13. Хуже было лишь в сезоне-1989/90 — 16 неудач привели «дьяволов» на 13-е место в первом дивизионе. Сейчас манкунианцы идут восьмыми и еще могут попасть в еврокубки. От шестой строчки их отделяет три балла, и после «Арсенала» парни Тен Хага примут дома одного из конкурентов в борьбе за эту позицию — «Ньюкасл».

«МЮ» принадлежит худший показатель по забитым мячам (52) среди представителей первой половины таблицы. По надежности обороны «Юнайтед» опережает сразу 14 команд и замыкает шестерку с 55 пропущенными. Но если учитывать все турниры, то в воротах «дьяволов» побывал 81 гол — это худший результат с сезона-1976/77, тогда получили столько же.

ФК &laquo;Ливерпуль&raquo;. «Ливерпуль» сохраняет минимальные шансы на титул. «Астон Вилла» готова устранить команду Клоппа из гонки за тур до конца сезона

После щелчка по носу от «Астон Виллы» (0:2) и вылета из ЛЧ от «Баварии» Мартин Эдегор и компания встрепенулись — в двух следующих поединках выиграли с общим счетом 7:0, досталось «Вулверхэмптону» (2:0) и «Челси» (7:0). Затем «Арсенал» дожал «Тоттенхэм» (3:2) в принципиальнейшем северолондонском дерби и разгромил «Борнмут» (3:0).

В распоряжении Микеля Артеты вторая по результативности атака лиги (88 голов) и самая надежная оборона (28 пропущенных мячей). «Канониры» действительно проводят выдающуюся кампанию и заслуженно претендуют на титул, но ситуация находится не в их руках: золото не гарантируют даже две победы в двух оставшихся турах, поскольку «Манчестер Сити» имеет матч в запасе.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»

У «дьяволов» на больничном сразу четверо защитников — Тайрелл Маласиа, Люк Шоу, Виктор Линделеф, Рафаэль Варан. Также проблемы со здоровьем у Скотта Мактоминея и Бруну Фернандеша.

Лондонцы приедут на «Олд Траффорд» в боевом составе: лазарет пуст, дисциплинарных отстранений тоже не имеется.

Роберт Левандовски, &laquo;Барселона&raquo;. «Барселона» уже ни на что не претендует. Но руководство клуба само нашло мотивацию на оставшиеся туры

«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: статистика личных встреч

В первом круге «канониры» выиграли на «Эмирейтс» (3:1), но два последних визита на «Олд Траффорд» закончились для них поражениями (2:3 и 1:3).

Если брать общую историю противостояния в АПЛ, то здесь у манкунианцев превосходство — 77 побед при 46 ничьих и 66 успехах лондонцев.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»

«Дьяволы» уже повлияли на чемпионскую гонку месяц назад, когда отобрали очки у «Ливерпуля» на «Олд Траффорд» (2:2) — именно с той встречи началось падение команды Юргена Клоппа, которое вычеркнуло ее из реальных претендентов на титул. Да и в двух предыдущих сезонах манкунианцы обыграли «канониров» на своем поле, дважды оформив в их ворота по три мяча.

В ответ лондонцы могут похвастаться восьмиматчевой серией без поражений в АПЛ на выезде — в семи матчах парни Артеты победили, а в шести даже не пропустили, в том числе против «Манчестер Сити» (0:0). Соперники обменялись голами в пяти очных поединках подряд и почти наверняка сделают это снова. Но Эдегора и компанию не устроит даже ничья — и ментально гости готовы к новому вызову ради продолжения борьбы за золото.

Рекомендуемая ставка: победа «Арсенала» и «обе забьют» за 2.22.

Хочешь испытать трепет от первой победы? Приблизь это чувство с фрибетом 3 000 рублей новым игрокам в Winline

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО "Управляющая компания НКС". ИНН: 7714707736

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Юнайтед
0
Читайте также
Появился список погибших при падении автобуса с моста в Петербурге
Акинфеев сидел на скамейке, Вендел не забивал в пустые, а судьи не пускали Семака к чемпионству? Что случилось в матче «Зенит» - ЦСКА
Три мирных жителя погибли и восемь пострадали в результате удара ВСУ по Донецку
Горячий игнор: страны Глобального Юга не едут на саммит в Швейцарию
Популярное видео
ИИХФ не указала Россию в числе ведущих медалистов в истории
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
Серебряков отвечает на неудобные вопросы
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Авангард» получил вратаря Бердина, Немировски — в «Барысе»
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Разин может стать лучшим тренером КХЛ, Кучеров — лучшим игроком НХЛ
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Бенуа Гру сменит Алексея Заварухина в «Тракторе»
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
«Автомобилист» оставляет старых игроков
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 1
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ливерпуль» сохраняет минимальные шансы на титул. «Астон Вилла» готова устранить команду Клоппа из гонки за тур до конца сезона
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
2
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
5
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 2
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 3 : 1
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 1 : 0
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 0 : 1
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 - : -
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 13
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости