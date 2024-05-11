«МЮ» снова может повлиять на чемпионскую гонку. Месяц назад насолили «Ливерпулю» — как будет с «Арсеналом»?
12 мая «Манчестер Юнайтед» примет «Арсенал» в 37-м туре АПЛ. Поединок состоится на стадионе «Олд Траффорд». Арбитр Пол Тирни даст стартовый свисток в 18.30 по московскому времени. В России легально не показывают чемпионат Англии.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» 12 мая 2024 года
Аналитики букмекерской компании Winline считают «Арсенал» явным фаворитом: поставить на триумф команды Микеля Артеты можно с коэффициентом 1.38, это примерно 70% вероятности. Выигрыш «красных дьяволов» предложили за 7.40 (13%). Ничью — за 5.80 (17%).
Верите, что манкунианцы наберут очки и поставят «канонирам» подножку в чемпионской гонке? Хватайте опцию 1X за 3.25.
Ф1(+1.5) идет за 1.90, Ф2(-1.5) доступна за 1.90.
Специалисты не сомневаются, что матч будет результативным: тотал больше трех мячей оценен котировкой 1.51, обратный вариант — 2.53.
Рынок на обмен голами представлен за 1.54, сыграть на «обе забьют — нет» можно за 2.49.
Наиболее возможный, по мнению экспертов, итог противостояния — 2:1 в пользу лондонцев. Финиш встречи с таким счетом дали за 8.00.
Хочешь испытать трепет от первой победы? Приблизь это чувство с фрибетом 3 000 рублей новым игрокам в Winline
«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: прогноз и анализ матча АПЛ 12 мая 2024 года
У «красных дьяволов» настоящая катастрофа с результатами — всего одна победа в основное время за восемь последних матчей. Ее манкунианцы добыли 24 апреля: на стадионе «Олд Траффорд» разобрались с абсолютно худшей командой сезона — «Шеффилдом» (4:2). Зато тремя днями ранее в полуфинале Кубка Англии устроили триллер с «Ковентри» из чемпионшипа: упустили преимущество в три мяча и выиграли только в серии пенальти (3:3, пен 4:2).
В прошлом туре «МЮ» разгромно влетел «Кристал Пэлас» (0:4). Для коллектива Эрика тен Хага это крупнейший проигрыш с марта прошлого года, тогда попали под «Ливерпуль» (0:7). Также «Юнайтед» установил клубный антирекорд по числу поражений в АПЛ — их набралось уже 13. Хуже было лишь в сезоне-1989/90 — 16 неудач привели «дьяволов» на 13-е место в первом дивизионе. Сейчас манкунианцы идут восьмыми и еще могут попасть в еврокубки. От шестой строчки их отделяет три балла, и после «Арсенала» парни Тен Хага примут дома одного из конкурентов в борьбе за эту позицию — «Ньюкасл».
«МЮ» принадлежит худший показатель по забитым мячам (52) среди представителей первой половины таблицы. По надежности обороны «Юнайтед» опережает сразу 14 команд и замыкает шестерку с 55 пропущенными. Но если учитывать все турниры, то в воротах «дьяволов» побывал 81 гол — это худший результат с сезона-1976/77, тогда получили столько же.
После щелчка по носу от «Астон Виллы» (0:2) и вылета из ЛЧ от «Баварии» Мартин Эдегор и компания встрепенулись — в двух следующих поединках выиграли с общим счетом 7:0, досталось «Вулверхэмптону» (2:0) и «Челси» (7:0). Затем «Арсенал» дожал «Тоттенхэм» (3:2) в принципиальнейшем северолондонском дерби и разгромил «Борнмут» (3:0).
В распоряжении Микеля Артеты вторая по результативности атака лиги (88 голов) и самая надежная оборона (28 пропущенных мячей). «Канониры» действительно проводят выдающуюся кампанию и заслуженно претендуют на титул, но ситуация находится не в их руках: золото не гарантируют даже две победы в двух оставшихся турах, поскольку «Манчестер Сити» имеет матч в запасе.
Травмы и дисквалификации перед матчем «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»
У «дьяволов» на больничном сразу четверо защитников — Тайрелл Маласиа, Люк Шоу, Виктор Линделеф, Рафаэль Варан. Также проблемы со здоровьем у Скотта Мактоминея и Бруну Фернандеша.
Лондонцы приедут на «Олд Траффорд» в боевом составе: лазарет пуст, дисциплинарных отстранений тоже не имеется.
«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: статистика личных встреч
В первом круге «канониры» выиграли на «Эмирейтс» (3:1), но два последних визита на «Олд Траффорд» закончились для них поражениями (2:3 и 1:3).
Если брать общую историю противостояния в АПЛ, то здесь у манкунианцев превосходство — 77 побед при 46 ничьих и 66 успехах лондонцев.
Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»
«Дьяволы» уже повлияли на чемпионскую гонку месяц назад, когда отобрали очки у «Ливерпуля» на «Олд Траффорд» (2:2) — именно с той встречи началось падение команды Юргена Клоппа, которое вычеркнуло ее из реальных претендентов на титул. Да и в двух предыдущих сезонах манкунианцы обыграли «канониров» на своем поле, дважды оформив в их ворота по три мяча.
В ответ лондонцы могут похвастаться восьмиматчевой серией без поражений в АПЛ на выезде — в семи матчах парни Артеты победили, а в шести даже не пропустили, в том числе против «Манчестер Сити» (0:0). Соперники обменялись голами в пяти очных поединках подряд и почти наверняка сделают это снова. Но Эдегора и компанию не устроит даже ничья — и ментально гости готовы к новому вызову ради продолжения борьбы за золото.
Рекомендуемая ставка: победа «Арсенала» и «обе забьют» за 2.22.
Хочешь испытать трепет от первой победы? Приблизь это чувство с фрибетом 3 000 рублей новым игрокам в Winline
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО "Управляющая компания НКС". ИНН: 7714707736
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|15
|6
|7
|45-25
|51
|
2
|Краснодар
|28
|14
|8
|6
|41-27
|50
|
3
|Динамо
|27
|14
|8
|5
|46-35
|50
|
4
|Спартак
|28
|13
|7
|8
|38-31
|46
|
5
|Локомотив
|27
|11
|11
|5
|45-37
|44
|
6
|ЦСКА
|28
|10
|12
|6
|48-38
|42
|
7
|Рубин
|28
|11
|8
|9
|29-34
|41
|
8
|Кр. Советов
|28
|11
|7
|10
|44-39
|40
|
9
|Ростов
|28
|11
|7
|10
|40-43
|40
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Пари НН
|27
|8
|5
|14
|25-38
|29
|
12
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
13
|Урал
|27
|7
|7
|13
|27-41
|28
|
14
|Факел
|27
|6
|10
|11
|20-29
|28
|
15
|Балтика
|27
|7
|5
|15
|29-34
|26
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
|10.05
|16:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|0 : 2
|11.05
|14:00
|
Рубин – Ростов
|3 : 1
|11.05
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|1 : 0
|11.05
|19:00
|
Зенит – ЦСКА
|0 : 1
|11.05
|21:30
|
Балтика – Динамо
|- : -
|12.05
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|12.05
|16:30
|
Факел – Урал
|- : -
|12.05
|19:00
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|13
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3