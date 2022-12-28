«Бетис» — «Атлетик»: братья Уильямс и Иглесиас не выдадут максимум
29 декабря возобновляется чемпионат Испании по футболу. В одном из матчей 15-го тура встретятся борющиеся за еврокубки «Бетис» и «Атлетик». Команды сыграют на стадионе «Бенито Вильямарин», начало — в 21.15 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-сервис «Okko Спорт».
Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Бетис» — «Атлетик» 29 декабря 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у команд примерно равные шансы на успех. Поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 2.80, вероятность — примерно 34%. Выигрыш гостей предложен с чуть меньшей котировкой 2.65 (36%), ничья доступна за 3.30 (30%).
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча отражают близкий уровень соперников:
- ничья 1:1 идет за 6.10;
- победа «Атлетика» 1:0 — за 7.50;
- успех «Бетиса» с таким же счетом — за 7.80.
Аналитики сомневаются, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.10, ТМ 2.5 — за 1.80. Последние встречи команд не всегда выходили яркими: в трех из последних шести матчей команды не забили на двоих больше одного мяча.
При этом в предыдущие годы противостояние команд проходит с преимуществом басков: «Атлетик» выиграл у «Бетиса» шесть из 10 матчей и уступил лишь дважды. Поставить на то, что зелено-белые не проиграют в предстоящей встрече, можно с коэффициентом 1.52.
«Бетис» — «Атлетик»: прогноз и анализ матча ла лиги 29 декабря 2022 года
Команды неплохо выступают в этом сезоне: «Бетис» после 14 туров занимает шестое место, «Атлетик» — четвертое. При этом команды набрали одинаковое количество очков (по 24), а от идущего третьим «Реала Сосьедад» отстают всего на два балла.
Баски показывают высокую результативность: за 14 матчей чемпионата оформили 24 гола — это третий результат в ла лиге после «Барселоны» и «Реала» (у них по 33 мяча). Отличный футбол демонстрируют братья Нико и Иньяки Уильямс, которые выступали на ЧМ-2022 за разные сборные: младший Нико играл за Испанию, старший — за Гану. В ла лиге нападающие наклепали по шесть результативных действий — лучший показатель в «Атлетике».
Также ярко выступает Горка Гурусета — нападающий наколотил пять мячей в чемпионате. «Львы» отличались практически в каждом туре: не забили лишь в четырех из 14 матчей. Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча можно оформить за 2.50, ИТМ2 (1.5) — за 1.54.
«Бетис» набрал такое же количество очков, но в атаке команда Мануэля Пеллегрини действует менее ярко: лишь 17 голов за 14 туров. Больше одного гола зелено-белые вонзили лишь в пяти играх чемпионата Испании. При этом в «Бетисе» выступает третий бомбардир ла лиги Борха Иглесиас — габаритный форвард забил восемь мячей. Кроме него ни один игрок команды не отличился в чемпионате больше двух раз.
За «Бетис» выступают и другие звездные игроки группы атаки: Набиль Фекир и Серхио Каналес. Но в чемпионате они не показывают высокий уровень: француз набрал 1+1 по системе гол+пас, испанец отметился лишь одним голом.
Прогноз и ставка на матч «Бетис» — «Атлетик» 29 декабря 2022 года
Зелено-белые мало забивают, но надежно действуют в обороне: за 14 игр чемпионата пропустили 12 мячей — это третий показатель в лиге. Больше пустил даже мадридский «Реал» (14). «Бетис» в этом сезоне провел восемь матчей во всех турнирах, в которых на двоих с соперником забили меньше трех мячей, у «Атлетика» семь таких игр. К тому же команды исторически не очень результативно играют друг с другом: в семи из последних 12 встреч забивали меньше трех мячей.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.80.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2