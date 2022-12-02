3 декабря на стадионе «Ахмед бин Али» в Эр-Райяне состоится второй матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу, в котором сборная Аргентины сыграет с Австралией. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканал «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Старт трансляции намечен на 21.45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ Аргентина — Австралия 3 декабря 2022 года

Аргентина — безоговорочный фаворит, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На ее победу в основное время можно поставить с коэффициентом 1.21, что приблизительно 82% вероятности исхода. Ничья доступна за 7.30 (13%), успех Австралии — за громадные 16.0 (5%).

Выход Лео Месси и компании в четвертьфинал оценен котировкой 1.09, их сенсационный вылет — 9.40.

Считаете, что Австралия продержится хотя бы 90 минут плюс компенсированное время? Вариант Х2 доступен за 5.00.

Отличный коэффициент 1.76 на ТБ 2.5. ТМ 2.5 идет за 2.18.

Австралийцы забили во всех трех матчах на групповом этапе, включая игру с Францией. На то, что они пробьют вратаря Аргентины, коэффициент — 2.43.

Эксперты уверены, что Лео Месси станет автором одного из голов в предстоящей встрече. Забитый им мяч можно взять за 1.62, дубль — за 3.99, хет-трик — за 11.7.

В двух матчах в группе аргентинцы получили право на пенальти. 11-метровый в игре с Австралией оценен котировкой 2.65.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу «Альбиселесты» за 4.90.

Аргентина — Австралия: прогноз и анализ матча ЧМ 3 декабря 2022 года

Сборная Аргентины не развалилась после неприятного поражения от Саудовской Аравии на старте группового этапа ЧМ (1:2) и показала силу в двух оставшихся матчах. Командную и индивидуальную. В игре с Мексикой блеснули Месси и Энцо Фернандес, которые забили красивыми неберущимися ударами. А против Польши аргентинцы замечательно сыграли коллективно: голы Мак Алистера и Альвареса пришли после розыгрышей мяча, а помимо этого, у южноамериканцев было еще несколько отличных моментов.

Особенно хороша «Альбиселеста» в последних двух матчах была в обороне — мексиканцы и поляки на двоих нанесли всего один удар в створ ворот Эмилиано Мартинеса. Но это не потому, что соперники мазали, а потому что аргентинские защитники не подпускали их на опасное расстояние и душили атаки в зародыше. В результате два шальных гола саудовцев стали единственными пропущенными для Месси и компании на турнире.

Суммарно Аргентина отыграла на ноль семь из восьми последних матчей. На то, что в предстоящей встрече не случится обмен голами, котировка — 1.45. На вариант «обе забьют» можно поставить за 2.75.

Видно, что аргентинцы нашли свои игру и связи на поле, а Месси в роли плеймейкера идеально дополняет картину. Противостоять такому сопернику Австралии будет тяжело. На прочность ее уже проверила Франция — получилось откровенно плохо (1:4). Причем «Трехцветные» могли забить намного больше четырех мячей. И хотя с Тунисом и Данией «Соккеруз» удалось отыграть всухую, моменты у соперников возникали и давление не прекращалось. Тогда пронесло, сейчас шансов на это нет.

Прогноз и ставка на матч Аргентина — Австралия

Аргентина наконец вспомнила, что умеет много забивать — два и более мяча она оформила в ворота девяти из 11 соперников в 2022 году. Важно то, что в атаке проявляет себя не только Месси, но и многие другие игроки. Тот же Мак Алистер совсем не бомбардир, но свой гол Польше забил и имел еще один шикарный момент.

Австралия будет надеяться исключительно на серию пенальти — шансов выжить в перестрелке с таким соперником у нее нет. Хотя, по-хорошему, у нее нет никаких шансов. В предыдущих матчах она победила благодаря редчайшим проблескам в атаке, но подойти к воротам аргентинцев будет очень сложно. А выдержать натиск в течение 90 минут она не сможет.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.62.