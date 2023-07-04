Прогнозы на спорт
Игры
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 11:15

ЦСКА — «Нефтехимик»: армейцы будут аккуратны в начале предсезонки

Прогноз и ставка на товарищеский матч ЦСКА — «Нефтехимик» 4 июля 2023 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Игорь Акинфеев (ЦСКА).
Фото Телеграм-канал ЦСКА, Telegram
Игроки только вышли из отпусков.

4 июля ЦСКА проведет первый товарищеский матч в рамках подготовки к сезону-2023/24. Армейцы встретятся с «Нефтехимиком» из Нижнекамска. Игра пройдет в Москве на «ВЭБ Арене» и начнется в 17.00 по столичному времени. Поединок покажет официальный ютуб-канал красно-синих.

Товарищеские матчи. Клубы.
04 июл, 17:00. ()
Нефтехимик
ЦСКА

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч ЦСКА — «Нефтехимик» 4 июля 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев однозначными фаворитами: коэффициент на победу ЦСКА — 1.34, что составляет примерно 73% вероятности. Выигрыш гостей доступен с котировкой 7.75 (11%) — это наименее ожидаемый исход поединка. Ничья идет за 5.62 (16%).

Команды еще ни разу не пересекались друг с другом, при этом зимой «Нефтехимик» выступил спарринг-партнером трех клубов РПЛ и уступил только одному — «Сочи» (0:3). Также коллектив Кирилла Новикова разошелся «миром» с «Торпедо» (0:0) и одолел «Ахмат» (1:0). Рынок на непоражение гостей в предстоящей встрече оценен в 3.26.

Также предложены ставки на успех одного из соперников с учетом форы:

• Ф1(-1.5) дана за 1.84, Ф2(+1.5) — за 1.97;

• Ф1(-2.5) можно взять за 2.88, Ф2(+2.5) — за 1.40.

Даниил Медведев. Медведев проваливает «Шлемы» в 2023 году. Но на Уимблдоне серия неудач прервется

Аналитики ждут большого количества голов: тотал больше 3 мячей доступен за 1.74, ТМ 3 — за 2.09. Вероятно, за взятия ворот в первую очередь будут отвечать армейцы, которые оказались пятыми по метким выстрелам в прошедшем сезоне РПЛ.

Рынок на обмен результативными ударами можно оформить за 1.80, вариант «обе забьют — нет» представлен за 1.95.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

ЦСКА — «Нефтехимик»: прогноз и анализ товарищеского матча 4 июля 2023 года

Москвичи выдали мощнейшую вторую часть сезона-2022/23, благодаря которой заняли второе место в РПЛ, хотя большую часть чемпионата балансировали четвертыми-пятыми. В 17 последних играх во всех турнирах армейцы потерпели лишь одно поражение — от «Спартака» в дерби (2:1). Классный финиш кампании ЦСКА украсил победой в Кубке России — первым трофеем за пять лет.

Состав команды Владимира Федотова существенно не изменился. Армейцы выкупили у «Интернасьонала» Мойзеса за 2,3 миллиона евро, бразилец в прошедшем сезоне отбегал 36 матчей во всех турнирах. При этом клуб покинул воспитанник Георгий Щенников, который выступал за ЦСКА еще с 2009-го. Но в минувшем чемпионате защитник вышел на поле всего три раза и уже не занимал важной роли в построениях Федотова.

Также постоянно летают слухи вокруг лучшего снайпера москвичей в прошедшей кампании Федора Чалова — нападающий настрелял 24 гола во всех соревнованиях. Россиянином интересуются в Турции и Греции.

«Нефтехимик» в прошедшем сезоне Первой лиги был близок к борьбе за повышение: коллектив Новикова занял шестую строчку, отстав от участвовавшей в стыковых матчах «Родины» на три очка. Нижнекамцы уже второй год подряд финишируют шестыми, а до этого два сезона кряду заканчивали седьмыми.

Клаудиньо и&nbsp;Густаво Мантуан (&laquo;Зенит&raquo;). «Црвена Звезда» — «Зенит»: кто победит в битве доминаторов РПЛ и суперлиги Сербии?

Прогноз и ставка на товарищеский матч ЦСКА — «Нефтехимик»

Команды находятся в самом начале подготовки к сезону-2023/24 и еще не провели ни одного матча этим летом. При этом армейцам уже через 11 дней играть с «Зенитом» в Суперкубке России, поэтому коллектив Федотова должен быть в неплохих физических кондициях. Тренер красно-синих вряд ли будет беречь лидеров — им надо добирать тонус к встрече с петербуржцами. Вероятно, ЦСКА выйдет основой, а футболисты будут стремиться проявить себя, чтобы в короткое до Суперкубка время заслужить место в стартовом составе.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 2.06.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

0
Читайте также
Минтруд России опубликовал проект об увеличении МРОТ до 19 242 рублей
Режиссера Митту госпитализировали в больницу имени Боткина
В Москве пару избили в театре за съемку видео для соцсетей
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Больше не вернусь». Валиева показала новую программу
Загитова выиграла у олимпийской чемпионки! Сенсация в Москве
Разрыв от Трусовой! Александра выступила под свою песню на льду
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Црвена Звезда» — «Зенит»: кто победит в битве доминаторов РПЛ и суперлиги Сербии?
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.07 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
22.07 00:00
Ростов – Факел
 - : -
22.07 00:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 00:00
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 00:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
22.07 00:00
Сочи – Балтика
 - : -
22.07 00:00
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 00:00
Урал – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости