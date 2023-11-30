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«Рейнджерс» — «Арис»: прогноз на матч Лиги Европы 30 ноября 2023 года

Прогноз на матч Лиги Европы «Рейнджерс» — «Арис» 30 ноября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Александр Кокорин («Арис»).
Фото Getty Images

30 ноября в пятом туре группового этапа Лиги Европы идущий вторым в квартете С «Рейнджерс» встретится с аутсайдером четверки — «Арисом». Игра пройдет в Глазго на стадионе «Айброкс» и начнется в 23.00 по московскому времени. Главный арбитр — норвежец Рохит Сагги. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и онлайн-платформа «Кинопоиск»

Лига Европы. Группа C
30 нояб, 23:00. Ibrox Stadium (Глазго)
Рейнджерс
Арис Л

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, хозяева — однозначные фавориты: поставить на победу шотландцев можно с коэффициентом 1.32, что примерно 74% вероятности. Выигрыш гостей оценен в 9.00 (10%), котировка на «мирный» результат — 5.70 (16%).

Единственные очки на групповом этапе «Арис» набрал в первой встрече с «Рейнджерс», когда неожиданно победил (2:1). Поставить на то, что в предстоящем поединке «легкая бригада» хотя бы не уступит, можно за 3.56.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают превосходство хозяев:

• победа «Рейнджерс» 2:0 — за 6.31;

• 1:0 — за 7.50;

• 3:0 — за 7.75.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.53, ТМ 2.5 — за 2.42.

Рынок на обмен забитыми мячами предложен за 1.91, обратный исход оценен в 1.88.

Александр Кокорин. Возвращение Кокорина в «Арис» получается скомканным. Команде тяжело в чемпионате и грозит вылет из Лиги Европы

Прогноз и ставка на матч «Рейнджерс» — «Арис»

После поражения «Арису» 5 октября стартовала девятиматчевая беспроигрышная серия шотландцев. За это время «джерс» всего дважды сыграли вничью и отличались в среднем 2,44 раза за 90 минут, а минимум два раза забили в семи поединках. Команда Александра Кокорина же не всегда играет надежно: в двух из трех предыдущих игр во всех турнирах получила в свои ворота по четыре мяча.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2) за 1.62.

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
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