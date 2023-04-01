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«Зенит» — «Урал»: прогноз на матч РПЛ 1 апреля 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Урал» 1 апреля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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«Зенит».
Фото Global Look Press

1 апреля в рамках 21-го тура чемпионата России «Зенит» примет «Урал». Встреча состоится на «Газпром Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени. Команды рассудит арбитр Артем Чистяков. В прямом эфире с 18.55 мск игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 21-й тур
01 апр, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Урал

Аналитики букмекерской компании Olimpbet предложили на победу «Зенита» коэффициент 1.32, это около 74% вероятности успеха. На ничью можно поставить за 5.78 (16%). Успех «Урала» оценен в 9.25 (10%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае сенсационного исхода принесет выплату в 9250 рублей, а чистая прибыль составит 8250 рублей.

В пяти последних очных матчах команды лишь раз не пробили тотал больше трех мячей. На ближайшую встречу ТБ 3 идет за 1.97, ТМ 3 — за 1.86.

«Урал» не выигрывал у «Зенита» ни разу за 26 матчей. Верите, что екатеринбуржцы переломят тренд именно сейчас? Их победа с форой (+1.5) гола оценена в 1.92, с форой (0) — в 6.61, вариант Х2 доступен за 3.54.

Команды не забили друг другу лишь в двух из восьми прошлых поединков. Обмен голами предложен за 2.00, обратный рынок — за 1.80.

Самый вероятный счет, по версии аналитиков, — 2:0 в пользу «Зенита». Этот исход доступен за 6.01.

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Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Урал»

После назначения Виктора Гончаренко екатеринбуржцы поправили ситуацию в таблице. Команда превратилась в середняка с серией из девяти матчей без поражений, которая, впрочем, прервалась в прошлой игре с «Динамо» (0:1).

Но топовой серии мало, чтобы обыграть сине-бело-голубых в гостях. Питерцы — лучшая команда сезона по игре дома: девять побед в 10 матчах. А в двух последних встречах на «Газпром Арене» они забили шесть мячей.

К тому же, сложно найти более неравное противостояние в чемпионате России, чем «Зенит» и «Урал»: команды играли между собой 29 раз, и «Екатеринбург» победил лишь однажды — еще во времена СССР. А три прошлых выезда «Урала» в Петербург завершились разгромами — 1:5, 1:7 и 1:4.

Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» и ТБ 2.5 за 1.74.

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ФК Зенит
ФК Урал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
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Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
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Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
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Александр Соболев

Спартак

 8
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Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
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Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
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Илья Кутепов

Торпедо М

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Локомотив

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