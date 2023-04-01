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Сегодня, 12:15

«Ак Барс» — «Авангард»: где смотреть матч плей-офф КХЛ 1 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча плей-офф КХЛ «Ак Барс» — «Авангард» 1 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
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«Ак Барс».
Фото Официальный сайт ХК «Ак Барс»

1 апреля в первом матче 1/2 финала плей-офф КХЛ состоится матч между «Ак Барсом» и «Авангардом». Игру примет «Татнефть Арена» в Татарстане, она начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime. Старт трансляции — в 16.45 мск.

&laquo;Зенит&raquo;. «Зенит» — «Урал»: прогноз на матч РПЛ 1 апреля 2023 года

Букмекерская компания Olimpbet считает «Ак Барс» фаворитом игры. На победу хозяев в основное время можно поставить с коэффициентом 1.97, это примерно 50% вероятности исхода. Успех «Авангарда» идет за 3.75 (25%), ничья — за 3.80 (25%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае, если он случится, принесет выплату в 3800 рублей.

Омичи проиграли казанцам в основное время всего в двух из 12 последних очных матчей. Вариант Х2 идет за 1.82.

В пяти последних встречах «Ак Барса» в плей-офф было заброшено меньше пяти шайб. ТБ 4.5 в предстоящей игре оценен в 2.12, ТМ 4.5 — в 1.71.

Кто откроет счет в матче? «Ак Барс» — 1.71, «Авангард» — 2.19, никто — 30.0.

Только в двух матчах Кубка Гагарина из девяти «Авангард» оформил меньше двух шайб за 60 минут, поэтому стоит присмотреться к ИТБ2 (1.5) за 1.72.

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Победу «Ак Барса» с учетом овертайма можно взять за 1.53, а на его соперника предложено поставить за 2.48.

Также казанцы считаются фаворитами всего противостояния: на их проход в финал котировка — те же 1.53, на омичей — 2.49.

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«Зенит» — «Урал»: прогноз на матч РПЛ 1 апреля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Максим Глушенков

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