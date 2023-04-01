1 апреля в первом матче 1/2 финала плей-офф КХЛ состоится матч между «Ак Барсом» и «Авангардом». Игру примет «Татнефть Арена» в Татарстане, она начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime. Старт трансляции — в 16.45 мск.

Букмекерская компания Olimpbet считает «Ак Барс» фаворитом игры. На победу хозяев в основное время можно поставить с коэффициентом 1.97, это примерно 50% вероятности исхода. Успех «Авангарда» идет за 3.75 (25%), ничья — за 3.80 (25%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае, если он случится, принесет выплату в 3800 рублей.

Омичи проиграли казанцам в основное время всего в двух из 12 последних очных матчей. Вариант Х2 идет за 1.82.

В пяти последних встречах «Ак Барса» в плей-офф было заброшено меньше пяти шайб. ТБ 4.5 в предстоящей игре оценен в 2.12, ТМ 4.5 — в 1.71.

Кто откроет счет в матче? «Ак Барс» — 1.71, «Авангард» — 2.19, никто — 30.0.

Только в двух матчах Кубка Гагарина из девяти «Авангард» оформил меньше двух шайб за 60 минут, поэтому стоит присмотреться к ИТБ2 (1.5) за 1.72.

Победу «Ак Барса» с учетом овертайма можно взять за 1.53, а на его соперника предложено поставить за 2.48.

Также казанцы считаются фаворитами всего противостояния: на их проход в финал котировка — те же 1.53, на омичей — 2.49.