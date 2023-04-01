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«Спартак» — «Ахмат»: прогноз на матч РПЛ 1 апреля 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Ахмат» 1 апреля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Квинси Промес.
Фото Global Look Press

1 апреля в 21-м туре РПЛ «Спартак» на «Открытие Арене» примет «Ахмат». Начало матча — в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» в 16.25 мск. Главный арбитр поединка — Алексей Сухой.

Россия. Премьер-лига. 21-й тур
01 апр, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Ахмат

Букмекерская компания Olimpbet предрекла победу «Спартака» — на этот исход можно поставить за 1.58, что соответствует примерно 61% вероятности. Ничья оценена в 4.48 (22%), успех «Ахмата» — в 5.57 (17%).

Ставка в 1000 рублей на победу гостей в случае удачного результата принесет 5570 рублей.

Аналитики уверены, что схватка будет горячей. Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.61, ТМ 2.5 — в 2.39.

В трех из четырех последних матчей команды поражали ворота друг друга. Обмен голами идет за 1.68, «обе забьют — нет» — за 2.17.

«Ахмат» сыграл вничью со «Спартаком» в первом круге сезона — 1:1. Поставить на то, что гости снова не проиграют, можно за 2.47.

Наиболее вероятный счет, по версии аналитиков, — 2:1 в пользу красно-белых за 7.50.

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Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Ахмат»

Красно-белые великолепно играют дома: в этом сезоне у команды Гильермо Абаскаля семь побед в девяти матчах при своих болельщиках. А еще спартаковцы очень много забивают: 45 мячей за 20 встреч — больше только у «Зенита» (53). Клуб победил в пяти из семи последних поединков, забивая в среднем по два гола.

В первой половине таблицы чаще, чем «Ахмат» с восемью поражениями в сезоне, проигрывает лишь «Оренбург» (девять неудач). Команда Сергея Ташуева пропустила в девяти из 11 последних встреч, а в предыдущих пяти поединках в среднем ей забивали 1.2 гола.

Москвичи не уступили в восьми матчах против «Ахмата» и в 17 играх подряд забивают грозненцам. И все идет к тому, что красно-белые продлят серию и забьют несколько мячей.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 2.04.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
0
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«Ак Барс» — «Авангард»: прогноз на матч плей-офф КХЛ 1 апреля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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30 тур
1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 18 1 4
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