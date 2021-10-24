«Зенит» — «Спартак»: коэффициенты и ставки на матч РПЛ 24 октября
24 октября в 12-м туре чемпионата России встретятся «Зенит» и «Спартак». Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.00. Трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ».
«Зенит» занимает второе место в чемпионате после 11 туров, набрав 23 очка. «Спартак» идет на седьмой строчке с 17 баллами в активе.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ называют «Зенит» фаворитом этой встречи. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53 — это 63% вероятности. Ничья в грядущей игре оценивается в 4.80 (20%), а победа «Спартака» — 5.70 (17%).
При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 4800 рублей.
Ф1(-1.5) идет за 2.37, а Ф2(+1.5) — за 1.59.
Тотал мячей больше 2.5 есть в линии за 2.07. ТМ можно взять за 1.83.
Голы «Зенита» в двух таймах можно забрать за 2.20. Аналогичный исход на «Спартак» есть за 5.80.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю