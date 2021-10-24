24 октября в 12-м туре чемпионата России встретятся «Зенит» и «Спартак». Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.00. Трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ».

«Зенит» занимает второе место в чемпионате после 11 туров, набрав 23 очка. «Спартак» идет на седьмой строчке с 17 баллами в активе.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ называют «Зенит» фаворитом этой встречи. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53 — это 63% вероятности. Ничья в грядущей игре оценивается в 4.80 (20%), а победа «Спартака» — 5.70 (17%).

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 4800 рублей.

Ф1(-1.5) идет за 2.37, а Ф2(+1.5) — за 1.59.

Тотал мячей больше 2.5 есть в линии за 2.07. ТМ можно взять за 1.83.

Голы «Зенита» в двух таймах можно забрать за 2.20. Аналогичный исход на «Спартак» есть за 5.80.