24 октября в 9-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» примет «Ливерпуль». Матч состоится на стадионе «Олд Траффорд», начало — в 18.30. Прямая трансляция будет доступна на онлайн-площадке Okko.

Команда Клоппа — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» можно за 2.30 — это около 42% вероятности. Успех «Манчестер Юнайтед» оценивается коэффициентом 3.00 (32%), а ничья — 3.70 (26%).

При ставке в 1000 рублей на «Манчестер Юнайтед» можно выиграть 3000 рублей в случае победы коллектива Сульшера.

Ф1(0) доступна за 2.23, а Ф2(0) — за 1.70.

Тотал голов больше 2,5 идет за 1.60, а тотал меньше 2,5 — за 2.34.

Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 1.54. Противоположный исход идет за 2.48.

Гол Роналду можно взять за 2.20, а Салаха — за 2.10.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.40, а удаления — 6.00.