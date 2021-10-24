«Барселона» — «Реал»: прогноз и ставки на матч чемпионата Испании 24 октября
24 октября в десятом туре чемпионата Испании сыграют «Барселона» и «Реал». Встреча пройдет в Барселоне на арене «Камп Ноу» и начнется в 17.15. Трансляцию покажет сервис Okko.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ называют «Реал» фаворитом этой встречи. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.48 — это 36% вероятности. Ничья в грядущей игре оценивается в 3.80 (25%), а победа «Барселоны» — 2.70 (39%).
При ставке в 1000 рублей на победу «Барселону» потенциальная выплата составит 2700.
Ф1(+1) доступна за 1.28, а Ф2(-1) — за 3.70.
Ставку «Барселона» не проиграет» можно взять за 1.58.
Шансы «Реала» забить больше одного оцениваются коэффициентом 2.12.
Уверены, что «Барса» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ2 (1,5) доступен за 2.03.
Аналитики БЕТСИТИ считают счет 1:1 в основное время наиболее вероятным в матче: коэффициент — 7.10.
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