24 октября в десятом туре чемпионата Испании сыграют «Барселона» и «Реал». Встреча пройдет в Барселоне на арене «Камп Ноу» и начнется в 17.15. Трансляцию покажет сервис Okko.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ называют «Реал» фаворитом этой встречи. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.48 — это 36% вероятности. Ничья в грядущей игре оценивается в 3.80 (25%), а победа «Барселоны» — 2.70 (39%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Барселону» потенциальная выплата составит 2700.

Ф1(+1) доступна за 1.28, а Ф2(-1) — за 3.70.

Ставку «Барселона» не проиграет» можно взять за 1.58.

Шансы «Реала» забить больше одного оцениваются коэффициентом 2.12.

Уверены, что «Барса» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ2 (1,5) доступен за 2.03.

Аналитики БЕТСИТИ считают счет 1:1 в основное время наиболее вероятным в матче: коэффициент — 7.10.