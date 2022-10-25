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«Боруссия» Дортмунд — «Манчестер Сити»: где смотреть матч Лиги чемпионов 25 октября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ЛЧ «Боруссия» Дортмунд — «Манчестер Сити» 25 октября 2022 года
Евгений Коростелев
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«Боруссия» Дортмунд.
Фото Global Look Press

25 октября в одном из главных матчей дня ЛЧ сойдутся дортмундская «Боруссия» и «Манчестер Сити». Игра пятого тура группового этапа состоится в Германии на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 21.45 мск.

Лига чемпионов. Группа G
25 окт, 22:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
Манчестер Сити

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение команде из Манчестера. На победу «Сити» можно поставить с коэффициентом 1.62, что равно приблизительно 61% вероятности исхода. Ничью предложено оформить за 4.50 (22%), успех «Боруссии» — за 5.30 (17%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев, если они победят, обернется выплатой в 5300 рублей, а чистая прибыль составит 4300 рублей.

Вариант «Боруссия» не проиграет» доступен за 2.40. В последний раз дортмундцы не проиграли клубу из Англии в сезоне-2015/16 — сыграли вничью 1:1 с «Ливерпулем» в 1/4 Лиги Европы.

Всем известна потрясающая результативность этих команд, поэтому тотал больше 2.5 оценен небольшими 1.47, а ТБ 3.5 — 1.75.

Высока вероятность увидеть обмен голами: вариант «обе забьют» идет за 1.54, «обе забьют — нет» — за 2.48.

В первом матче не было ни удаления, ни пенальти. На то, что 11-метровый случится в ответной игре, котировка — 2.40. На красную карточку — 4.00.

 
Эрлинг Холанн. «Боруссия» Дортмунд — «Манчестер Сити»: Холанн и Беллингем подарят еще один триллер

Гол Эрлинга Холанна, который в последнем туре АПЛ отгрузил дежурный дубль «Брайтону» (3:1), оценен в 1.70. Два мяча от норвежца можно взять за 4.47.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • 2:1 в пользу «Сити» — 8.00;

  • ничья 1:1 — 8.60;

  • 2:0 в сторону гостей — 9.60.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Манчестер Сити
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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28.10 17:00
Оренбург – Факел
 - : -
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
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 - : -
30.10 19:30
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