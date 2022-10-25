«Боруссия» Дортмунд — «Манчестер Сити»: где смотреть матч Лиги чемпионов 25 октября 2022 года онлайн в прямом эфире
25 октября в одном из главных матчей дня ЛЧ сойдутся дортмундская «Боруссия» и «Манчестер Сити». Игра пятого тура группового этапа состоится в Германии на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 21.45 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение команде из Манчестера. На победу «Сити» можно поставить с коэффициентом 1.62, что равно приблизительно 61% вероятности исхода. Ничью предложено оформить за 4.50 (22%), успех «Боруссии» — за 5.30 (17%).
Ставка в 1000 рублей на хозяев, если они победят, обернется выплатой в 5300 рублей, а чистая прибыль составит 4300 рублей.
Вариант «Боруссия» не проиграет» доступен за 2.40. В последний раз дортмундцы не проиграли клубу из Англии в сезоне-2015/16 — сыграли вничью 1:1 с «Ливерпулем» в 1/4 Лиги Европы.
Всем известна потрясающая результативность этих команд, поэтому тотал больше 2.5 оценен небольшими 1.47, а ТБ 3.5 — 1.75.
Высока вероятность увидеть обмен голами: вариант «обе забьют» идет за 1.54, «обе забьют — нет» — за 2.48.
В первом матче не было ни удаления, ни пенальти. На то, что 11-метровый случится в ответной игре, котировка — 2.40. На красную карточку — 4.00.
Гол Эрлинга Холанна, который в последнем туре АПЛ отгрузил дежурный дубль «Брайтону» (3:1), оценен в 1.70. Два мяча от норвежца можно взять за 4.47.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|11
|3
|0
|43-5
|36
|
2
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|
4
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Ахмат
|14
|7
|2
|5
|22-21
|23
|
7
|Динамо
|14
|6
|5
|3
|24-17
|23
|
8
|Сочи
|14
|6
|2
|6
|22-29
|20
|
9
|Оренбург
|14
|6
|1
|7
|24-33
|19
|
10
|Урал
|14
|5
|1
|8
|15-24
|16
|
11
|Кр. Советов
|14
|3
|5
|6
|15-21
|14
|
12
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
13
|Факел
|14
|1
|9
|4
|17-24
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|14
|2
|3
|9
|13-28
|9
|
16
|Торпедо
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|- : -
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|- : -
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|- : -
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|- : -
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2