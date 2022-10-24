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«Зенит» — «Сочи»: прогноз на матч РПЛ 24 октября 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Сочи» 24 октября 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Дмитрий Чистяков.
Фото Global Look Press

24 октября в игре 14-го тура РПЛ встретятся чемпион и серебряный призер прошлого сезона — «Зенит» и «Сочи». Команды сыграют в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», стартовый свисток Евгения Кукуляка прозвучит в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
24 окт, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Сочи

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев серьезными фаворитами: поставить на победу сине-бело-голубых можно с коэффициентом 1.32, вероятность — около 74%. Успех гостей идет за 8.60 (11%) — это самый малореальный исход встречи. На ничью предложена котировка 6.60 (15%).

В прошлом сезоне «Сочи» дважды отобрал очки у чемпиона: в гостях победил (2:1), а дома сыграл вничью (0:0). Считаете, что и в этот раз южане хотя бы не уступят? Такой рынок оценен в 3.60.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча отражают превосходство команды Сергея Семака:

• победа «Зенита» 2:0 идет за 8.20;

• успех 2:1 — за 8.40;

• разгром 4:0 — за 9.00.

«Зенит» за 13 сыгранных в РПЛ матчей оформил уже 36 голов — это лучший показатель в лиге. Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 мяча можно взять за 1.30, ИТМ1 (1.5) — за 3.50.

Эти рынки на «Сочи» предложены с котировками 3.40 и 1.31 соответственно. Правда, гости отличаются не так часто: за 13 туров оформили 22 мяча, в среднем забивают 1.7 гола за игру.

Общий тотал больше 2.5 мяча идет за 1.38, ТМ 2.5 — за 3.00.

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Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Сочи» 24 октября 2022 года

«Зенит» — лучшая команда РПЛ: лидирует с отрывом в четыре очка от «Спартака» и имеет игру в запасе. Санкт-петербуржцы лучше всех атакуют и обороняются: забили 36 мячей, пропустили лишь пять. Сине-бело-голубые ни разу в этом сезоне РПЛ не вынимали мяч из ворот больше одного раза, зато в шести встречах оформили минимум три мяча и семь раз победили с разницей хотя бы в два гола. «Сочи» же проиграл в семи из последних 10 матчей во всех турнирах и явно находится в плохой форме.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.86.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Сочи
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 2 : 2
23.10 16:30
Спартак – Химки
 5 : 0
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 1 : 0
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 10
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 14 1 2
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