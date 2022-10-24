«Зенит» — «Сочи»: прогноз на матч РПЛ 24 октября 2022 года
24 октября в игре 14-го тура РПЛ встретятся чемпион и серебряный призер прошлого сезона — «Зенит» и «Сочи». Команды сыграют в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», стартовый свисток Евгения Кукуляка прозвучит в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев серьезными фаворитами: поставить на победу сине-бело-голубых можно с коэффициентом 1.32, вероятность — около 74%. Успех гостей идет за 8.60 (11%) — это самый малореальный исход встречи. На ничью предложена котировка 6.60 (15%).
В прошлом сезоне «Сочи» дважды отобрал очки у чемпиона: в гостях победил (2:1), а дома сыграл вничью (0:0). Считаете, что и в этот раз южане хотя бы не уступят? Такой рынок оценен в 3.60.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча отражают превосходство команды Сергея Семака:
• победа «Зенита» 2:0 идет за 8.20;
• успех 2:1 — за 8.40;
• разгром 4:0 — за 9.00.
«Зенит» за 13 сыгранных в РПЛ матчей оформил уже 36 голов — это лучший показатель в лиге. Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 мяча можно взять за 1.30, ИТМ1 (1.5) — за 3.50.
Эти рынки на «Сочи» предложены с котировками 3.40 и 1.31 соответственно. Правда, гости отличаются не так часто: за 13 туров оформили 22 мяча, в среднем забивают 1.7 гола за игру.
Общий тотал больше 2.5 мяча идет за 1.38, ТМ 2.5 — за 3.00.
Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Сочи» 24 октября 2022 года
«Зенит» — лучшая команда РПЛ: лидирует с отрывом в четыре очка от «Спартака» и имеет игру в запасе. Санкт-петербуржцы лучше всех атакуют и обороняются: забили 36 мячей, пропустили лишь пять. Сине-бело-голубые ни разу в этом сезоне РПЛ не вынимали мяч из ворот больше одного раза, зато в шести встречах оформили минимум три мяча и семь раз победили с разницей хотя бы в два гола. «Сочи» же проиграл в семи из последних 10 матчей во всех турнирах и явно находится в плохой форме.
Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.86.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|
4
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Ахмат
|14
|7
|2
|5
|22-21
|23
|
7
|Динамо
|14
|6
|5
|3
|24-17
|23
|
8
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
9
|Оренбург
|14
|6
|1
|7
|24-33
|19
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Факел
|14
|1
|9
|4
|17-24
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|14
|2
|3
|9
|13-28
|9
|
16
|Торпедо
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|0 : 2
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|1 : 1
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|1 : 3
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|2 : 2
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|5 : 0
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|1 : 0
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|10
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|14
|1
|2