«Зенит» — «Крылья Советов»: где смотреть матч Кубка России 20 октября 2022 года онлайн в прямом эфире
20 октября «Зенит» и «Крылья Советов» встретятся уже во второй раз в текущем розыгрыше Кубка России. В первом матче самарцы обыграли команду Сергея Семака 2:0. Игра пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», стартовый свисток Сергея Иванова прозвучит в 20.30 по московскому времени. Прямой эфир на сайте matchtv.ru начнется в 20.00 мск, телеканал «Матч! Премьер» включит трансляцию в 20.25 мск.
По мнению экспертов букмекерской компании БЕТСИТИ, у сине-бело-голубых отличные шансы на победу: поставить на них можно с коэффициентом 1.38, это около 71% вероятности. Выигрыш «Крыльев» доступен с котировкой 8.40 (11%), ничья предложена за 5.50 (18%).
Ждете равный матч? Ставка в 1000 рублей на ничью при благополучном исходе принесет 5500 рублей.
Также предложен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(-1.5) идет за 1.90, Ф2 (+1.5) — тоже за 1.90;
• Ф1(-2.5) можно взять за 3.30; Ф1(+2.5) — за 1.34.
«Зенит» в этом сезоне выступает очень результативно: команда Семака забила уже 42 мяча, в среднем 2.5 гола за матч. А в семи встречах петербуржцы заколачивали минимум три мяча. Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола оценен в 1.40, ИТМ1 (1.5) — в 3.00.
«Крылья» выступают не так ярко: оформили всего 17 мячей за 16 матчей, в среднем чуть больше одного гола за игру. ИТБ2 (1.5) можно взять за 4.20, ИТМ2 (1.5) — за 1.22.
Поставить на то, что в предстоящей встрече отличатся оба коллектива, можно с коэффициентом 1.88, обратный рынок доступен за 1.92.
«Зенит» неудачно выступает в Кубке России: победил лишь раз за три тура. При этом в чемпионате команда ни разу не проиграла за 13 встреч и лидирует с отрывом в семь очков от «Спартака». Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, результата предсказывают очередную победу петербуржцев:
• успех 2:0 идет за 6.70;
• 1:0 — за 7.90;
• 2:1 — за 8.20.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1