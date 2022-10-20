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«Зенит» — «Крылья Советов»: где смотреть матч Кубка России 20 октября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка России «Зенит» — «Крылья Советов» 20 октября 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Сергей Семак, главный тренер «Зенита».
Фото Global Look Press

20 октября «Зенит» и «Крылья Советов» встретятся уже во второй раз в текущем розыгрыше Кубка России. В первом матче самарцы обыграли команду Сергея Семака 2:0. Игра пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», стартовый свисток Сергея Иванова прозвучит в 20.30 по московскому времени. Прямой эфир на сайте matchtv.ru начнется в 20.00 мск, телеканал «Матч! Премьер» включит трансляцию в 20.25 мск.

Кубок России. Группа B
20 окт, 20:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Крылья Советов

По мнению экспертов букмекерской компании БЕТСИТИ, у сине-бело-голубых отличные шансы на победу: поставить на них можно с коэффициентом 1.38, это около 71% вероятности. Выигрыш «Крыльев» доступен с котировкой 8.40 (11%), ничья предложена за 5.50 (18%).

Ждете равный матч? Ставка в 1000 рублей на ничью при благополучном исходе принесет 5500 рублей.

Также предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 1.90, Ф2 (+1.5) — тоже за 1.90;

• Ф1(-2.5) можно взять за 3.30; Ф1(+2.5) — за 1.34.

«Зенит» в этом сезоне выступает очень результативно: команда Семака забила уже 42 мяча, в среднем 2.5 гола за матч. А в семи встречах петербуржцы заколачивали минимум три мяча. Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола оценен в 1.40, ИТМ1 (1.5) — в 3.00.

«Крылья» выступают не так ярко: оформили всего 17 мячей за 16 матчей, в среднем чуть больше одного гола за игру. ИТБ2 (1.5) можно взять за 4.20, ИТМ2 (1.5) — за 1.22.

Поставить на то, что в предстоящей встрече отличатся оба коллектива, можно с коэффициентом 1.88, обратный рынок доступен за 1.92.

Малком и&nbsp;Матео Кассьерра. «Зенит» — «Крылья Советов»: Малком и Клаудиньо в погоне за «Спартаком»

«Зенит» неудачно выступает в Кубке России: победил лишь раз за три тура. При этом в чемпионате команда ни разу не проиграла за 13 встреч и лидирует с отрывом в семь очков от «Спартака». Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, результата предсказывают очередную победу петербуржцев:

• успех 2:0 идет за 6.70;

• 1:0 — за 7.90;

• 2:1 — за 8.20.

Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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«Арсенал» — ПСВ: где смотреть матч Лиги Европы 20 октября 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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