13 мая одни из главных аутсайдеров чемпионата России «Химки» примут борющийся за серебро «Спартак». Игра пройдет на «Арене Химки» и начнется в 14.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Евгений Кукуляк. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир стартует в 13.55 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают красно-белых однозначными фаворитами: поставить на победу гостей можно с коэффициентом 1.49, что составляет примерно 66% вероятности. Викторию хозяев оценили в 6.18 (15%). Даже на ничью предложена меньшая котировка — 4.99 (19%).

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Химчане за всю 11-матчевую историю противостояния со «Спартаком» в РПЛ не проиграли всего четыре раза. Но к предстоящей встрече москвичи подходят не в лучшей форме — в последних двух турах скатали ничью с «Ростовом» (1:1) и влетели «Зениту» (2:3). Поставить на непоражение андердога можно за 2.74.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога поединка отражают серьезное преимущество гостей:

• триумф «Спартака» 2:0 идет за 7.50;

• успех 2:1 — тоже за 7.50;

• выигрыш 1:0 — за 8.75.

Аналитики ждут большого количества забитых мячей: тотал больше 2.5 гола доступен за 1.51, ТМ 2.5 — за 2.55. В первом круге «верх» уверенно зашел: москвичи разгромили оппонента (5:0).

Рынок на результативные удары от обеих команд предложен за 1.68, обратный вариант «обе забьют — нет» доступен за 2.17.

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Химки» — «Спартак» 13 мая 2023 года

Красно-белые — вторые по результативности в РПЛ: больше них (57) заколотил лишь «Зенит» (68). В среднем за 90 минут москвичи забивают 2.19 мяча, но в последнее время действуют еще усерднее — в прошедших пяти турах огорчили соперников 12 раз (2.4 за игру). Отличную форму набрали легионеры — Кейта Бальде и Квинси Промес. Сенегалец начиная с 4 апреля оформил четыре гола в семи встречах чемпионата и Кубка России. Нидерландец благодаря точному попаданию в ворота «Зенита» стал лучшим бомбардиром среди легионеров в истории РПЛ (86 мячей).

«Химки» же самая пропускающая команда лиги: за 26 туров они получили в свои ворота уже 58 голов (2.23 в среднем за матч).

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (2.5) за 2.24.

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