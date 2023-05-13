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«Химки» — «Спартак»: прогноз на матч РПЛ 13 мая 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Химки» — «Спартак» 13 мая 2023 года
Артемий Кутейников
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Квинси Промес («Спартак») перед матчем с «Зенитом».
Фото Телеграм-канал «Спартака», Telegram

13 мая одни из главных аутсайдеров чемпионата России «Химки» примут борющийся за серебро «Спартак». Игра пройдет на «Арене Химки» и начнется в 14.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Евгений Кукуляк. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир стартует в 13.55 мск.

13.05.2023 | Химки — Спартак

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают красно-белых однозначными фаворитами: поставить на победу гостей можно с коэффициентом 1.49, что составляет примерно 66% вероятности. Викторию хозяев оценили в 6.18 (15%). Даже на ничью предложена меньшая котировка — 4.99 (19%).

Верите в «мирный» исход? Ставка в 1000 рублей на то, что соперники поделят очки, при благоприятном результате принесет 4990 рублей.

Химчане за всю 11-матчевую историю противостояния со «Спартаком» в РПЛ не проиграли всего четыре раза. Но к предстоящей встрече москвичи подходят не в лучшей форме — в последних двух турах скатали ничью с «Ростовом» (1:1) и влетели «Зениту» (2:3). Поставить на непоражение андердога можно за 2.74.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога поединка отражают серьезное преимущество гостей:

• триумф «Спартака» 2:0 идет за 7.50;

• успех 2:1 — тоже за 7.50;

• выигрыш 1:0 — за 8.75.

Аналитики ждут большого количества забитых мячей: тотал больше 2.5 гола доступен за 1.51, ТМ 2.5 — за 2.55. В первом круге «верх» уверенно зашел: москвичи разгромили оппонента (5:0).

Рынок на результативные удары от обеих команд предложен за 1.68, обратный вариант «обе забьют — нет» доступен за 2.17.

Квинси Промес (&laquo;Спартак&raquo;). «Химки» — «Спартак»: Промес и Соболев замуруют парней Талалаева в подвале таблицы

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Химки» — «Спартак» 13 мая 2023 года

Красно-белые — вторые по результативности в РПЛ: больше них (57) заколотил лишь «Зенит» (68). В среднем за 90 минут москвичи забивают 2.19 мяча, но в последнее время действуют еще усерднее — в прошедших пяти турах огорчили соперников 12 раз (2.4 за игру). Отличную форму набрали легионеры — Кейта Бальде и Квинси Промес. Сенегалец начиная с 4 апреля оформил четыре гола в семи встречах чемпионата и Кубка России. Нидерландец благодаря точному попаданию в ворота «Зенита» стал лучшим бомбардиром среди легионеров в истории РПЛ (86 мячей).

«Химки» же самая пропускающая команда лиги: за 26 туров они получили в свои ворота уже 58 голов (2.23 в среднем за матч).

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (2.5) за 2.24.

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КХЛ опубликовала три мини-фильма о финалистах премии «Лучший болельщик»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
Результаты / календарь
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
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Максим Ненахов

Локомотив

 16 1 3
Дмитрий Баринов

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 24 1 6
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