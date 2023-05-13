«Химки» — «Спартак»: прогноз на матч РПЛ 13 мая 2023 года
13 мая одни из главных аутсайдеров чемпионата России «Химки» примут борющийся за серебро «Спартак». Игра пройдет на «Арене Химки» и начнется в 14.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Евгений Кукуляк. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир стартует в 13.55 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают красно-белых однозначными фаворитами: поставить на победу гостей можно с коэффициентом 1.49, что составляет примерно 66% вероятности. Викторию хозяев оценили в 6.18 (15%). Даже на ничью предложена меньшая котировка — 4.99 (19%).
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Химчане за всю 11-матчевую историю противостояния со «Спартаком» в РПЛ не проиграли всего четыре раза. Но к предстоящей встрече москвичи подходят не в лучшей форме — в последних двух турах скатали ничью с «Ростовом» (1:1) и влетели «Зениту» (2:3). Поставить на непоражение андердога можно за 2.74.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога поединка отражают серьезное преимущество гостей:
• триумф «Спартака» 2:0 идет за 7.50;
• успех 2:1 — тоже за 7.50;
• выигрыш 1:0 — за 8.75.
Аналитики ждут большого количества забитых мячей: тотал больше 2.5 гола доступен за 1.51, ТМ 2.5 — за 2.55. В первом круге «верх» уверенно зашел: москвичи разгромили оппонента (5:0).
Рынок на результативные удары от обеих команд предложен за 1.68, обратный вариант «обе забьют — нет» доступен за 2.17.
Прогноз и ставка на матч РПЛ «Химки» — «Спартак» 13 мая 2023 года
Красно-белые — вторые по результативности в РПЛ: больше них (57) заколотил лишь «Зенит» (68). В среднем за 90 минут москвичи забивают 2.19 мяча, но в последнее время действуют еще усерднее — в прошедших пяти турах огорчили соперников 12 раз (2.4 за игру). Отличную форму набрали легионеры — Кейта Бальде и Квинси Промес. Сенегалец начиная с 4 апреля оформил четыре гола в семи встречах чемпионата и Кубка России. Нидерландец благодаря точному попаданию в ворота «Зенита» стал лучшим бомбардиром среди легионеров в истории РПЛ (86 мячей).
«Химки» же самая пропускающая команда лиги: за 26 туров они получили в свои ворота уже 58 голов (2.23 в среднем за матч).
Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (2.5) за 2.24.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|20
|4
|2
|68-15
|64
|
2
|ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|48-24
|51
|
3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|26
|14
|7
|5
|57-35
|49
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|55-42
|42
|
7
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
8
|Оренбург
|26
|12
|3
|11
|49-50
|39
|
9
|Локомотив
|26
|10
|5
|11
|45-42
|35
|
10
|Сочи
|26
|10
|4
|12
|35-48
|34
|
11
|Урал
|26
|7
|6
|13
|27-41
|27
|
12
|Кр. Советов
|26
|6
|7
|13
|26-42
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|26
|4
|5
|17
|24-58
|17
|
16
|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
|13.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|13.05
|14:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|13.05
|16:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|13.05
|19:00
|
ЦСКА – Торпедо
|- : -
|14.05
|14:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|14.05
|16:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|14.05
|19:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|14.05
|19:00
|
Факел – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|15
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|24
|1
|6