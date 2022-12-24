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Сегодня, 13:15

«Зенит» Казань — «Белогорье»: где смотреть матч БЕТСИТИ Кубка России 24 декабря 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча БЕТСИТИ Кубка России «Зенит» — «Белогорье» 24 декабря 2022 года
Евгений Коростелев
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24 декабря в Новом Уренгое состоится первый матч БЕТСИТИ финала Кубка России по волейболу, в котором казанский «Зенит» сразится с «Белогорьем». Игра начнется в 14.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Арена» и «Матч! Планета». Трансляция стартует в 13.55 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что подавляющее преимущество будет на стороне «Зенита». На его победу можно поставить за 1.08, вероятность исхода — примерно 92%. Успех «Белогорья» доступен за 7.80 (8%).

Пеп Гвардиола. Отставание в пять очков от «Арсенала» не проблема для «Сити». Кто станет чемпионом АПЛ?

При ставке в 1000 рублей на триумф белгородцев выплата в случае их выхода в финал составит 7800 рублей, а чистая прибыль — 6800 рублей.

Эксперты предполагают, что номинальные хозяева победят с большим запасом: Ф1(-2.5) по сетам идет за 1.75.

Также можете взять фору по очкам: Ф1(-16.5) оценена в 1.93, Ф2(+16.5) в таком случае — 1.87.

Выберите один из вариантов для ставки на количество очков в игре:

  • тотал больше 139.5 балла доступен за 1.90, ТМ 139.5 — тоже за 1.90;

  • ТБ 149.5 — за 2.15, ТМ 149.5 — за 1.65.

&laquo;Зенит&raquo;. От БЕТСИТИ Финала Кубка России ждут лишь одного итога. Поражение «Зенита» станет суперсенсацией

Есть возможность сделать ставку на индивидуальные показатели игроков. Например, на ТБ 14.5 очка Максима Михайлова за 1.85 или на ТБ 12.5 балла Павла Тетюхина за те же 1.85.

Кто подаст первый эйс в матче? «Зенит» — 1.60, «Белогорье» — 2.19.

Волейбол
Прогнозы на спорт
ВК Белогорье
ВК Зенит (Казань)
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«Зенит» Казань — «Белогорье»: прогноз на матч БЕТСИТИ Кубка России 24 декабря 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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27 тур
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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