Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:15

«Факел» — «Локомотив»: прогноз на матч БЕТСИТИ Кубка России 24 декабря 2022 года

Прогноз на матч БЕТСИТИ Кубка России «Факел» — «Локомотив» 24 декабря 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

24 декабря состоится полуфинал БЕТСИТИ Кубка России по волейболу, в котором новоуренгойский «Факел» сыграет с новосибирским «Локомотивом». Встреча пройдет в Новом Уренгое и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканалы «Матч! Арена» и «Матч! Планета». Эфир стартует в 16.55 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Локомотив» фаворитом. На победу железнодорожников в основное время можно поставить за 1.32, что приблизительно 75% вероятности исхода. Проход «Факела» в решающий раунд турнира предложено взять за 3.40 (25%).

Пеп Гвардиола. Отставание в пять очков от «Арсенала» не проблема для «Сити». Кто станет чемпионом АПЛ?

При ставке в 1000 рублей на новоуренгойцев в случае их успеха выплата составит 3400 рублей.

Эксперты считают, что в матче будет три или четыре партии, коэффициент на это одинаковый — 2.50.

Выберите один из множества вариантов для ставки на количество очков в матче:

  • тотал больше 173.5 идет за 1.61, ТМ 173.5 — за 2.23;

  • ТБ 176.5 — за 1.71, ТМ 176.5 — за 2.06.

На то, что первое очко будет выиграно блоком, котировка — 9.00. Эйс можно взять за 11.0.

Выигрыш «Локомотивом» двух партий подряд предложен за 1.22, «Факелом» — за 2.90.

Роман Ротенберг. СКА — «Спартак»: дерби двух столиц снова останется за командой Ротенберга

Прогноз и ставка на матч «Факел» — «Локомотив»

«Факел» грустно выступает в последнее время — потерпел семь поражений в восьми матчах. В том числе в начале декабря новоуренгойцы уступили «Локомотиву» (в пяти партиях). Сами же железнодорожники идут на серии из восьми побед и занимают высокое четвертое место в таблице Суперлиги.

Несмотря на ощутимую разницу команд в предыдущие недели, не стоит забывать, что «Факел» в целом успешно противостоит «Локо» — выиграл у него три матча из четырех в этом году. Побороться хозяева финала Кубка России должны.

Рекомендуемая ставка: Ф1(+10.5) очка за 1.74.

Волейбол
Прогнозы на спорт
0
Читайте также
«Зовите меня гигантом»: 130-килограммовый гандболист из ДР Конго покорил сердца фанатов
Полный шок. Жамнову поставили «неуд», у сборной России будет новый тренер
Число погибших при пожаре в приюте для бездомных в Кемерово возросло до 22
Все игроки «Виннипега» поздравили Овечкина с выходом на второе место по шайбам в НХЛ
Минобороны заявило о ключевых участниках военно-биологических проектов США на Украине
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» Казань — «Белогорье»: где смотреть матч БЕТСИТИ Кубка России 24 декабря 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости