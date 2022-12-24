24 декабря состоится полуфинал БЕТСИТИ Кубка России по волейболу, в котором новоуренгойский «Факел» сыграет с новосибирским «Локомотивом». Встреча пройдет в Новом Уренгое и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканалы «Матч! Арена» и «Матч! Планета». Эфир стартует в 16.55 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Локомотив» фаворитом. На победу железнодорожников в основное время можно поставить за 1.32, что приблизительно 75% вероятности исхода. Проход «Факела» в решающий раунд турнира предложено взять за 3.40 (25%).

При ставке в 1000 рублей на новоуренгойцев в случае их успеха выплата составит 3400 рублей.

Эксперты считают, что в матче будет три или четыре партии, коэффициент на это одинаковый — 2.50.

Выберите один из множества вариантов для ставки на количество очков в матче:

тотал больше 173.5 идет за 1.61, ТМ 173.5 — за 2.23;

ТБ 176.5 — за 1.71, ТМ 176.5 — за 2.06.

На то, что первое очко будет выиграно блоком, котировка — 9.00. Эйс можно взять за 11.0.

Выигрыш «Локомотивом» двух партий подряд предложен за 1.22, «Факелом» — за 2.90.

Прогноз и ставка на матч «Факел» — «Локомотив»

«Факел» грустно выступает в последнее время — потерпел семь поражений в восьми матчах. В том числе в начале декабря новоуренгойцы уступили «Локомотиву» (в пяти партиях). Сами же железнодорожники идут на серии из восьми побед и занимают высокое четвертое место в таблице Суперлиги.

Несмотря на ощутимую разницу команд в предыдущие недели, не стоит забывать, что «Факел» в целом успешно противостоит «Локо» — выиграл у него три матча из четырех в этом году. Побороться хозяева финала Кубка России должны.

Рекомендуемая ставка: Ф1(+10.5) очка за 1.74.