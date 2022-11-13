Прогноз на матч серии А «Ювентус» — «Лацио» 13 ноября 2022 года

13 ноября «Ювентус» Массимилиано Аллегри проверит на прочность «Лацио» Маурицио Сарри. Игра 15-го тура чемпионата Италии состоится в Турине на «Альянц Стэдиум» и начнется в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», а обслужит встречу 40-летний арбитр Давиде Масса.

«Ювентус» — фаворит предстоящей встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На его победу можно поставить с коэффициентом 2.05, что приблизительно 48% вероятности исхода. Ничья идет за 3.40 (29%), успех «Лацио» — за еще большие 4.10 (23%).

При ставке в 1000 рублей на гостей в случае позитивного для них исхода выплата составит 4100 рублей, чистая прибыль — 3100 рублей.

Последний матч между командами завершился вничью (2:2). На то, что римляне не уступят в предстоящей встрече, котировка — 1.82.

Тотал больше 2.5 оценен в 2.00, ТМ 2.5 — в 1.88.

«Ювентус» всухую выиграл последние пять матчей в серии А, поэтому стоит присмотреться к варианту «обе забьют — нет» за 1.95. Противоположный исход доступен за 1.85.

Победу хозяев в один или два мяча можно взять за 2.35, гостей — за 3.90.

Наиболее вероятный результат, по мнению экспертов, ничья 1:1 за 6.50.

Прогноз и ставка на матч «Ювентус» — «Лацио»

«Лацио» надежнее остальных команд чемпионата Италии играет в гостях — пропустил всего один мяч в шести играх. А «Ювентус» испытывает проблемы в атаке: забивает меньше двух голов по сезону (1.5 за 90 минут), потерял Душана Влаховича и играет впереди Кеном с Миликом, которые на двоих с трудом пробили идущую последней «Верону» (1:0). Забить дважды «Лацио» будет очень тяжело.

Рекомендуемая ставка: ИТМ1 (1.5) за 1.81.