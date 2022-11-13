«Ювентус» — «Лацио»: прогноз на матч серии А 13 ноября 2022 года
13 ноября «Ювентус» Массимилиано Аллегри проверит на прочность «Лацио» Маурицио Сарри. Игра 15-го тура чемпионата Италии состоится в Турине на «Альянц Стэдиум» и начнется в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», а обслужит встречу 40-летний арбитр Давиде Масса.
«Ювентус» — фаворит предстоящей встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На его победу можно поставить с коэффициентом 2.05, что приблизительно 48% вероятности исхода. Ничья идет за 3.40 (29%), успех «Лацио» — за еще большие 4.10 (23%).
При ставке в 1000 рублей на гостей в случае позитивного для них исхода выплата составит 4100 рублей, чистая прибыль — 3100 рублей.
Последний матч между командами завершился вничью (2:2). На то, что римляне не уступят в предстоящей встрече, котировка — 1.82.
Тотал больше 2.5 оценен в 2.00, ТМ 2.5 — в 1.88.
«Ювентус» всухую выиграл последние пять матчей в серии А, поэтому стоит присмотреться к варианту «обе забьют — нет» за 1.95. Противоположный исход доступен за 1.85.
Победу хозяев в один или два мяча можно взять за 2.35, гостей — за 3.90.
Наиболее вероятный результат, по мнению экспертов, ничья 1:1 за 6.50.
Прогноз и ставка на матч «Ювентус» — «Лацио»
«Лацио» надежнее остальных команд чемпионата Италии играет в гостях — пропустил всего один мяч в шести играх. А «Ювентус» испытывает проблемы в атаке: забивает меньше двух голов по сезону (1.5 за 90 минут), потерял Душана Влаховича и играет впереди Кеном с Миликом, которые на двоих с трудом пробили идущую последней «Верону» (1:0). Забить дважды «Лацио» будет очень тяжело.
Рекомендуемая ставка: ИТМ1 (1.5) за 1.81.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|11.11
|19:00
|
Н. Новгород – Ахмат
|3 : 2
|12.11
|12:00
|
Урал – Факел
|2 : 0
|12.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|12.11
|16:30
|
Торпедо – Зенит
|0 : 2
|12.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 2
|13.11
|14:00
|
Оренбург – Краснодар
|5 : 1
|13.11
|16:30
|
Химки – Сочи
|0 : 2
|13.11
|19:30
|
Динамо – ЦСКА
|2 : 1
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2