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13 ноября, 15:15

«Ювентус» — «Лацио»: прогноз на матч серии А 13 ноября 2022 года

Прогноз на матч серии А «Ювентус» — «Лацио» 13 ноября 2022 года
Евгений Коростелев
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Лука Ромеро.
Фото Global Look Press

13 ноября «Ювентус» Массимилиано Аллегри проверит на прочность «Лацио» Маурицио Сарри. Игра 15-го тура чемпионата Италии состоится в Турине на «Альянц Стэдиум» и начнется в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», а обслужит встречу 40-летний арбитр Давиде Масса.

Италия. Серия А. 15-й тур
13 нояб, 22:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Лацио

«Ювентус» — фаворит предстоящей встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На его победу можно поставить с коэффициентом 2.05, что приблизительно 48% вероятности исхода. Ничья идет за 3.40 (29%), успех «Лацио» — за еще большие 4.10 (23%).

При ставке в 1000 рублей на гостей в случае позитивного для них исхода выплата составит 4100 рублей, чистая прибыль — 3100 рублей.

Последний матч между командами завершился вничью (2:2). На то, что римляне не уступят в предстоящей встрече, котировка — 1.82.

Тотал больше 2.5 оценен в 2.00, ТМ 2.5 — в 1.88.

«Ювентус» всухую выиграл последние пять матчей в серии А, поэтому стоит присмотреться к варианту «обе забьют — нет» за 1.95. Противоположный исход доступен за 1.85.

Победу хозяев в один или два мяча можно взять за 2.35, гостей — за 3.90.

Наиболее вероятный результат, по мнению экспертов, ничья 1:1 за 6.50.

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Прогноз и ставка на матч «Ювентус» — «Лацио»

«Лацио» надежнее остальных команд чемпионата Италии играет в гостях — пропустил всего один мяч в шести играх. А «Ювентус» испытывает проблемы в атаке: забивает меньше двух голов по сезону (1.5 за 90 минут), потерял Душана Влаховича и играет впереди Кеном с Миликом, которые на двоих с трудом пробили идущую последней «Верону» (1:0). Забить дважды «Лацио» будет очень тяжело.

Рекомендуемая ставка: ИТМ1 (1.5) за 1.81.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Лацио
ФК Ювентус
1
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 3 : 2
12.11 12:00
Урал – Факел
 2 : 0
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 0 : 2
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 2
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 5 : 1
13.11 16:30
Химки – Сочи
 0 : 2
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 2 : 1
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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