«Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч АПЛ 13 ноября 2022 года
13 ноября в 16-м туре АПЛ сыграют «Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед». Матч начнется в 19.30 по московскому времени на стадионе «Крейвен Коттедж», прямая трансляция для России не предусмотрена. Главный арбитр встречи — Пол Тирни.
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами гостей. Поставить на победу «Юнайтед» можно за 1.90, это примерно 52% вероятности исхода. Успех хозяев доступен за 3.90 (25%), ничья — за 4.10 (23%).
При ставке в 1000 рублей на победу «Фулхэма» в случае успеха выплата составит 3900 рублей.
Если считаете, что хозяева не уступят «красным дьяволам», оформите ставку за 1.96.
Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 3.00, Ф2(0) — за 1.43.
В последнее время матчи «Фулхэма» радуют результативностью — в девяти из десяти прошедших встреч зашел «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча в этой встрече можно взять за 1.64.
Эксперты не сомневаются в обмене голами — вариант «обе забьют» оценили в 1.60.
Ожидаете грубой игры? Поставить на пенальти можно за 2.50, на удаление — за 6.00.
Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 7.40.
Прогноз и ставка на матч «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» набрал ход, и даже поражение от «Астон Виллы» в 15-м туре АПЛ их не затормозило — спустя несколько дней команды вновь встретились уже на полях Кубка лиги, и там «дьяволы» не оставили камня на камне от обороны соперника. И да, отсутствие Роналду никак не помешало команде Тен Хага. По слухам, португалец все еще болеет и матч с «Фулхэмом» пропустит. Но вряд ли это остановит манкунианцев в погоне за очередной победой.
Рекомендуемая ставка: П2 за 1.90.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|
5
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
6
|Динамо
|16
|7
|5
|4
|31-20
|26
|
7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|11.11
|19:00
|
Н. Новгород – Ахмат
|3 : 2
|12.11
|12:00
|
Урал – Факел
|2 : 0
|12.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|12.11
|16:30
|
Торпедо – Зенит
|0 : 2
|12.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 2
|13.11
|14:00
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|13.11
|16:30
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.11
|19:30
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2