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Сегодня, 13:15

«Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч АПЛ 13 ноября 2022 года

Прогноз на матч АПЛ «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед» 13 ноября 2022 года
Артем Белинин
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Криштиану Роналду и Эрик тен Хаг.
Фото Global Look Press

13 ноября в 16-м туре АПЛ сыграют «Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед». Матч начнется в 19.30 по московскому времени на стадионе «Крейвен Коттедж», прямая трансляция для России не предусмотрена. Главный арбитр встречи — Пол Тирни.

Англия. Премьер-лига. 16-й тур
13 нояб, 19:30. Craven Cottage (Лондон)
Фулхэм
Манчестер Юнайтед

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами гостей. Поставить на победу «Юнайтед» можно за 1.90, это примерно 52% вероятности исхода. Успех хозяев доступен за 3.90 (25%), ничья — за 4.10 (23%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Фулхэма» в случае успеха выплата составит 3900 рублей.

Если считаете, что хозяева не уступят «красным дьяволам», оформите ставку за 1.96.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 3.00, Ф2(0) — за 1.43.

В последнее время матчи «Фулхэма» радуют результативностью — в девяти из десяти прошедших встреч зашел «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча в этой встрече можно взять за 1.64.

Эксперты не сомневаются в обмене голами — вариант «обе забьют» оценили в 1.60.

Ожидаете грубой игры? Поставить на пенальти можно за 2.50, на удаление — за 6.00.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 7.40.

Федор Смолов. «Динамо» — ЦСКА: Смолов и Чалов позаботятся о зрелищности матча

Прогноз и ставка на матч «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» набрал ход, и даже поражение от «Астон Виллы» в 15-м туре АПЛ их не затормозило — спустя несколько дней команды вновь встретились уже на полях Кубка лиги, и там «дьяволы» не оставили камня на камне от обороны соперника. И да, отсутствие Роналду никак не помешало команде Тен Хага. По слухам, португалец все еще болеет и матч с «Фулхэмом» пропустит. Но вряд ли это остановит манкунианцев в погоне за очередной победой.

Рекомендуемая ставка: П2 за 1.90.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Фулхэм
0
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«Динамо» — ЦСКА: прогноз на матч РПЛ 13 ноября 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 3 : 2
12.11 12:00
Урал – Факел
 2 : 0
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 0 : 2
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 2
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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