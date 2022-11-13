13 ноября в 16-м туре АПЛ сыграют «Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед». Матч начнется в 19.30 по московскому времени на стадионе «Крейвен Коттедж», прямая трансляция для России не предусмотрена. Главный арбитр встречи — Пол Тирни.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами гостей. Поставить на победу «Юнайтед» можно за 1.90, это примерно 52% вероятности исхода. Успех хозяев доступен за 3.90 (25%), ничья — за 4.10 (23%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Фулхэма» в случае успеха выплата составит 3900 рублей.

Если считаете, что хозяева не уступят «красным дьяволам», оформите ставку за 1.96.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 3.00, Ф2(0) — за 1.43.

В последнее время матчи «Фулхэма» радуют результативностью — в девяти из десяти прошедших встреч зашел «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча в этой встрече можно взять за 1.64.

Эксперты не сомневаются в обмене голами — вариант «обе забьют» оценили в 1.60.

Ожидаете грубой игры? Поставить на пенальти можно за 2.50, на удаление — за 6.00.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 7.40.

Прогноз и ставка на матч «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» набрал ход, и даже поражение от «Астон Виллы» в 15-м туре АПЛ их не затормозило — спустя несколько дней команды вновь встретились уже на полях Кубка лиги, и там «дьяволы» не оставили камня на камне от обороны соперника. И да, отсутствие Роналду никак не помешало команде Тен Хага. По слухам, португалец все еще болеет и матч с «Фулхэмом» пропустит. Но вряд ли это остановит манкунианцев в погоне за очередной победой.

Рекомендуемая ставка: П2 за 1.90.