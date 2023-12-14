«Юнион» — «Ливерпуль»: прогноз на матч Лиги Европы 14 декабря 2023 года
14 декабря «Ливерпуль» приедет в гости к «Юниону» в шестом туре группового этапа Лиги Европы. Поединок пройдет в Брюсселе на стадионе «Констант Ванден Сток» и стартует в 20.45 по московскому времени. Соперников по группе E рассудит бригада израильского арбитра Ореля Гринфельда. Телеканал «Матч ТВ» начнет прямой эфир с 20.30 мск.
В букмекерской компании Olimpbet склоняются к победе парней Юргена Клоппа: поставить на красных можно с коэффициентом 2.41, это около 37% вероятности. Успех «Юниона» предложен с котировкой 2.76 (27%). Ничью оценили в 3.74 (36%).
Виктория хозяев с форой (0) идет за 2.03. Если верите в «Ливерпуль», но хотите перестраховаться, вас ждет рынок Ф2(0) за 1.79.
Аналитики не сомневаются, что предстоящая разборка пробьет «верх» по точным выстрелам: тотал больше 2.5 гола доступен за 1.55, ТМ 2.5 — за 2.39.
«Обе забьют» дали за 1.50, обратный вариант — за 2.59. На «Энфилде» мерсисайдцы выиграли всухую (2:0).
Прогноз и ставка на матч «Юнион» — «Ливерпуль»
Красные уже обеспечили себе выход в плей-офф с первого места, но это не значит, что поединок на «Констант Ванден Сток» будет скучным. В нынешнем розыгрыше Мо Салах и компания не пробили «верх» по метким выстрелам лишь однажды — в игре с «Юнионом» на «Энфилде» (2:0). Да и в трех последних турах АПЛ мерсисайдцы отличились как минимум дважды за 90 минут. «Апачи» же бьются за евровесну, и у них нет другого выбора, кроме как искать счастья в атаке.
Рекомендуемая ставка: тотал больше трех мячей за 1.87 (если случится ровно три гола, будет возврат).
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5