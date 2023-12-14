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«Юнион» — «Ливерпуль»: прогноз на матч Лиги Европы 14 декабря 2023 года

Прогноз на матч Лиги Европы «Юнион» — «Ливерпуль» 14 декабря 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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«Юнион» — «Ливерпуль».
Фото Global Look Press

14 декабря «Ливерпуль» приедет в гости к «Юниону» в шестом туре группового этапа Лиги Европы. Поединок пройдет в Брюсселе на стадионе «Констант Ванден Сток» и стартует в 20.45 по московскому времени. Соперников по группе E рассудит бригада израильского арбитра Ореля Гринфельда. Телеканал «Матч ТВ» начнет прямой эфир с 20.30 мск.

Лига Европы. Группа E
14 дек, 20:45. Lotto Park (Брюссель)
Юнион
Ливерпуль

В букмекерской компании Olimpbet склоняются к победе парней Юргена Клоппа: поставить на красных можно с коэффициентом 2.41, это около 37% вероятности. Успех «Юниона» предложен с котировкой 2.76 (27%). Ничью оценили в 3.74 (36%).

Виктория хозяев с форой (0) идет за 2.03. Если верите в «Ливерпуль», но хотите перестраховаться, вас ждет рынок Ф2(0) за 1.79.

Аналитики не сомневаются, что предстоящая разборка пробьет «верх» по точным выстрелам: тотал больше 2.5 гола доступен за 1.55, ТМ 2.5 — за 2.39.

«Обе забьют» дали за 1.50, обратный вариант — за 2.59. На «Энфилде» мерсисайдцы выиграли всухую (2:0).

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Прогноз и ставка на матч «Юнион» — «Ливерпуль»

Красные уже обеспечили себе выход в плей-офф с первого места, но это не значит, что поединок на «Констант Ванден Сток» будет скучным. В нынешнем розыгрыше Мо Салах и компания не пробили «верх» по метким выстрелам лишь однажды — в игре с «Юнионом» на «Энфилде» (2:0). Да и в трех последних турах АПЛ мерсисайдцы отличились как минимум дважды за 90 минут. «Апачи» же бьются за евровесну, и у них нет другого выбора, кроме как искать счастья в атаке.

Рекомендуемая ставка: тотал больше трех мячей за 1.87 (если случится ровно три гола, будет возврат).

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Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Ливерпуль
ФК Юнион
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«Арис» — «Спарта»: прогноз на матч Лиги Европы 14 декабря 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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