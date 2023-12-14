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«Арис» — «Спарта»: где смотреть матч Лиги Европы 14 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги Европы «Арис» — «Спарта» 14 декабря 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Слободан Урошевич («Арис»).
Фото Global Look Press

14 декабря «Арис» и «Спарта» в шестом туре группового этапа Лиги Европы решат, кто из них останется за бортом плей-офф. Поединок пройдет на стадионе «Альфамега» в Лимасоле. Немецкий арбитр Харм Осмерс даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3» покажут поединок в прямом эфире с 22.45 мск.

Лига Европы. Группа C
14 дек, 23:00. Alphamega Stadium (Лимассол)
Арис Л
Спарта П

Аналитики букмекерской компании Olimpbet уверены в триумфе пражан: этот исход оценили коэффициентом 1.78, вероятность — примерно 52%. «Мирный» итог доступен за 4.13 (24%), успех «Ариса» — за те же 4.13 (24%).

«Легкая бригада» победила дома дважды подряд. Продление серии без поражений идет за 2.10.

На тотал больше 2.5 мяча предложили котировку 1.58, на ТМ 2.5 — за 2.39.

Специалисты не сомневаются, что соперники обменяются меткими выстрелами: «обе забьют» дали за 1.58, обратный рынок — за 2.36.

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В нынешнем групповом турнире Александр Кокорин отличился дважды — огорчил «Бетис» и «Спарту». Результативный удар форварда во второй встрече с пражанами представлен за 3.45.

Выигрыш красных с форой (-1) можно взять за 2.32. Если считаете, что «Арис» так просто не сдастся, вас ждет опция Ф1(+1) за 1.62.

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Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Арис (Лимасол)
ФК Спарта (Прага)
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«Юнион» — «Ливерпуль»: прогноз на матч Лиги Европы 14 декабря 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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