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«Арис» — «Спарта»: прогноз на матч Лиги Европы 14 декабря 2023 года

Прогноз на матч Лиги Европы «Арис» — «Спарта» 14 декабря 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Матей Рынеш («Спарта»).
Фото Global Look Press

14 декабря «Арис» примет «Спарту» в шестом туре группового этапа Лиги Европы. Встреча пройдет в Лимасоле на стадионе «Альфамега» и стартует в 23.00 по московскому времени. Главный судья — Харм Осмерс из Германии. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3» покажут поединок в прямом эфире с 22:45 мск.

Лига Европы. Группа C
14 дек, 23:00. Alphamega Stadium (Лимассол)
Арис Л
Спарта П

В букмекерской компании Olimpbet не сомневаются, что гости заберут три очка: победу «Спарты» предлагают с коэффициентом 1.78, что составляет примерно 52% вероятности. Успех команды Алексея Шпилевского оценили в 4.13 (24%). Котировка на ничью та же — 4.13 (24%).

Поединок в Праге получился результативным и завершился триумфом красных (3:2). Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.58, ТМ 2.5 — за 2.39.

Аналитики считают, что соперники огорчат друг друга: опция «обе забьют» представлена за 1.58, обратный вариант — за 2.36.

Рынок на то, что «Арис» не огорчит гостей, идет за 3.04.

Наиболее возможный итог противостояния, по версии экспертов, — 1:1. Финиш встречи с таким счетом дали за 7.40.

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Прогноз и ставка на матч «Арис» — «Спарта»

Александр Кокорин и компания еще имеют шансы на плей-офф — требуется победа над пражанами с разницей в два мяча и более. Задача выглядит почти фантастической: красные выиграли в пяти матчах подряд с общим счетом 9:1. Четыре поединка пришлись на чемпионат Чехии, а в Лиге Европы «Спарта» сокрушила лидирующий в группе «Бетис» (1:0). В первом круге «Арис» получил на «Генерали Арене» три пробоины (2:3). Текущая форма гостей намекает, что и на этот раз просто «легкой бригаде» не будет.

Рекомендуемая ставка: «Спарта» не уступит и ТБ 2.5 за 2.02.

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Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Арис (Лимасол)
ФК Спарта (Прага)
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«Антверпен» — «Барселона»: где смотреть матч Лиги чемпионов 13 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

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