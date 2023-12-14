«Арис» — «Спарта»: прогноз на матч Лиги Европы 14 декабря 2023 года
14 декабря «Арис» примет «Спарту» в шестом туре группового этапа Лиги Европы. Встреча пройдет в Лимасоле на стадионе «Альфамега» и стартует в 23.00 по московскому времени. Главный судья — Харм Осмерс из Германии. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3» покажут поединок в прямом эфире с 22:45 мск.
В букмекерской компании Olimpbet не сомневаются, что гости заберут три очка: победу «Спарты» предлагают с коэффициентом 1.78, что составляет примерно 52% вероятности. Успех команды Алексея Шпилевского оценили в 4.13 (24%). Котировка на ничью та же — 4.13 (24%).
Поединок в Праге получился результативным и завершился триумфом красных (3:2). Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.58, ТМ 2.5 — за 2.39.
Аналитики считают, что соперники огорчат друг друга: опция «обе забьют» представлена за 1.58, обратный вариант — за 2.36.
Рынок на то, что «Арис» не огорчит гостей, идет за 3.04.
Наиболее возможный итог противостояния, по версии экспертов, — 1:1. Финиш встречи с таким счетом дали за 7.40.
Прогноз и ставка на матч «Арис» — «Спарта»
Александр Кокорин и компания еще имеют шансы на плей-офф — требуется победа над пражанами с разницей в два мяча и более. Задача выглядит почти фантастической: красные выиграли в пяти матчах подряд с общим счетом 9:1. Четыре поединка пришлись на чемпионат Чехии, а в Лиге Европы «Спарта» сокрушила лидирующий в группе «Бетис» (1:0). В первом круге «Арис» получил на «Генерали Арене» три пробоины (2:3). Текущая форма гостей намекает, что и на этот раз просто «легкой бригаде» не будет.
Рекомендуемая ставка: «Спарта» не уступит и ТБ 2.5 за 2.02.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5