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Сегодня, 14:15

«Юнион» — «Ливерпуль»: где смотреть матч Лиги Европы 14 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги Европы «Юнион» — «Ливерпуль» 14 декабря 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Мохамед Салах («Ливерпуль»).
Фото Global Look Press

14 декабря в заключительном туре группового этапа Лиги Европы борющийся за плей-офф «Юнион» встретится с лидером квартета E «Ливерпулем». Встреча на стадионе «Констант Ванден Сток» в Брюсселе начнется в 20.45 по московскому времени. Главный судья — Орель Гринфельд из Израиля. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ» с 20.30 мск.

Лига Европы. Группа E
14 дек, 20:45. Lotto Park (Брюссель)
Юнион
Ливерпуль

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение гостям: поставить на успех «Ливерпуля» предложили с коэффициентом 2.41, это около 37% вероятности. Ничью оценили в 3.74 (27%). Триумф «апачей» дали с котировкой 2.76 (36%).

В нынешнем розыгрыше Лиги Европы «Юнион» еще не проигрывал дома. Считаете, что и теперь хозяева «Констант Ванден Сток» наберут очки? Опцию 1Х можно взять за 1.61.

Тотал больше 2.5 гола представлен за 1.55, ТМ 2.5 — за 2.39. «Обе забьют» идет за 1.50, обратный вариант — за 2.59.

В первом круге парни Юргена Клоппа победили на «Энфилде» всухую (2:0). Еще один поединок мерсисайдцев без пропущенных мячей имеется за 4.13.

Джейк Пол. Джейк Пол сойдется с боксером-ноунеймом. Зачем ему это после побед над Вудли и Диасом?

Мохамед Салах — лучший бомбардир «Ливерпуля» в ЛЕ, на групповом этапе он отличился уж трижды. Очередной меткий выстрел египтянина доступен за 2.39.

Три самых вероятных итога противостояния, по версии экспертов, выглядят следующим образом:

  • 1:1 — за 6.80;

  • 2:1 в пользу красных — за 8.75;

  • 0:0 — за 9.00.

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«Арис» — «Спарта»: где смотреть матч Лиги Европы 14 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

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Зенит

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
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Виктор Мелехин

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