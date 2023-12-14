14 декабря в заключительном туре группового этапа Лиги Европы борющийся за плей-офф «Юнион» встретится с лидером квартета E «Ливерпулем». Встреча на стадионе «Констант Ванден Сток» в Брюсселе начнется в 20.45 по московскому времени. Главный судья — Орель Гринфельд из Израиля. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ» с 20.30 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение гостям: поставить на успех «Ливерпуля» предложили с коэффициентом 2.41, это около 37% вероятности. Ничью оценили в 3.74 (27%). Триумф «апачей» дали с котировкой 2.76 (36%).

В нынешнем розыгрыше Лиги Европы «Юнион» еще не проигрывал дома. Считаете, что и теперь хозяева «Констант Ванден Сток» наберут очки? Опцию 1Х можно взять за 1.61.

Тотал больше 2.5 гола представлен за 1.55, ТМ 2.5 — за 2.39. «Обе забьют» идет за 1.50, обратный вариант — за 2.59.

В первом круге парни Юргена Клоппа победили на «Энфилде» всухую (2:0). Еще один поединок мерсисайдцев без пропущенных мячей имеется за 4.13.

Мохамед Салах — лучший бомбардир «Ливерпуля» в ЛЕ, на групповом этапе он отличился уж трижды. Очередной меткий выстрел египтянина доступен за 2.39.

Три самых вероятных итога противостояния, по версии экспертов, выглядят следующим образом:

1:1 — за 6.80;

2:1 в пользу красных — за 8.75;

0:0 — за 9.00.

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