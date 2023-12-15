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Сегодня, 10:15

«Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм»: прогноз на матч АПЛ 15 декабря 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм» 15 декабря 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Сон Хын Мин («Тоттенхэм»).
Фото Global Look Press

15 декабря «Ноттингем Форест» и «Тоттенхэм» откроют программу 17-го тура АПЛ. Поединок состоится на стадионе «Сити Граунд», главный судья Джарред Джиллетт даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. Чемпионат Англии в России не транслируют.

Англия. Премьер-лига. 17-й тур
15 дек, 23:00. Nottingham City Ground (Ноттингем)
Ноттингем Форест
Тоттенхэм

В букмекерской компании Olimpbet считают, что у гостей чуть больше шансов на три очка: взять триумф «шпор» можно с коэффициентом 1.73, что составляет примерно 54% вероятности. Успех «Ноттингема» предложили с котировкой 4.58 (22%). Ничья доступна за 4.18 (24%).

Если допускаете, что клубы обменяются меткими ударами, то вас ждет опция «обе забьют» за 1.64. Обратный вариант оценили в 2.26.

Специалисты ждут результативной игры: тотал больше 2.5 гола дали за 1.62, ТМ 2.5 — в 2.33.

В прошлом сезоне «Тоттенхэм» победил «Форест» всухую (2:0). Еще один поединок лондонцев на «Селхерст Парк» без пропущенных мячей представлен за 2.83.

Аналитики решили, что лучшая возможность отличиться будет у Сон Хын Мина. Точный выстрел форварда «шпор» идет за 2.31.

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Прогноз и ставка на матч «Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм»

В прошлом туре лондонцы наконец прервали пятиматчевую серию без побед — дома приговорили страдающий от травм «Ньюкасл» (4:1). При этом даже на неудачном отрезке команда Энджа Постекоглу не изменяла себе и действовала ярко — все пять поединков пробили «верх» по голам. У «лесников» в последний месяц дела гораздо хуже: до ничьей с «Вулверхэмптоном» (1:1) было четыре поражения подряд. «Вест Хэм» с «Брайтоном» вонзили красным по три мяча (оба раза 2:3), «Фулхэм» — еще больше (0:5). Вряд ли реактивная атака «шпор» станет щадить ноттингемцев.

Рекомендуемая ставка: «Тоттенхэм» не проиграет и ТБ 2.5 за 2.02.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Ноттингем Форест
ФК Тоттенхэм Хотспур
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«Дженоа» — «Ювентус»: прогноз на матч серии А 15 декабря 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
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2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
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Бенхамин Гарре

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Краснодар

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П
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И К Ж
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