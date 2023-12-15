15 декабря «Ноттингем Форест» и «Тоттенхэм» откроют программу 17-го тура АПЛ. Поединок состоится на стадионе «Сити Граунд», главный судья Джарред Джиллетт даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. Чемпионат Англии в России не транслируют.

В букмекерской компании Olimpbet считают, что у гостей чуть больше шансов на три очка: взять триумф «шпор» можно с коэффициентом 1.73, что составляет примерно 54% вероятности. Успех «Ноттингема» предложили с котировкой 4.58 (22%). Ничья доступна за 4.18 (24%).

Если допускаете, что клубы обменяются меткими ударами, то вас ждет опция «обе забьют» за 1.64. Обратный вариант оценили в 2.26.

Специалисты ждут результативной игры: тотал больше 2.5 гола дали за 1.62, ТМ 2.5 — в 2.33.

В прошлом сезоне «Тоттенхэм» победил «Форест» всухую (2:0). Еще один поединок лондонцев на «Селхерст Парк» без пропущенных мячей представлен за 2.83.

Аналитики решили, что лучшая возможность отличиться будет у Сон Хын Мина. Точный выстрел форварда «шпор» идет за 2.31.

Прогноз и ставка на матч «Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм»

В прошлом туре лондонцы наконец прервали пятиматчевую серию без побед — дома приговорили страдающий от травм «Ньюкасл» (4:1). При этом даже на неудачном отрезке команда Энджа Постекоглу не изменяла себе и действовала ярко — все пять поединков пробили «верх» по голам. У «лесников» в последний месяц дела гораздо хуже: до ничьей с «Вулверхэмптоном» (1:1) было четыре поражения подряд. «Вест Хэм» с «Брайтоном» вонзили красным по три мяча (оба раза 2:3), «Фулхэм» — еще больше (0:5). Вряд ли реактивная атака «шпор» станет щадить ноттингемцев.

Рекомендуемая ставка: «Тоттенхэм» не проиграет и ТБ 2.5 за 2.02.

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