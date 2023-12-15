«Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм»: прогноз на матч АПЛ 15 декабря 2023 года
15 декабря «Ноттингем Форест» и «Тоттенхэм» откроют программу 17-го тура АПЛ. Поединок состоится на стадионе «Сити Граунд», главный судья Джарред Джиллетт даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. Чемпионат Англии в России не транслируют.
В букмекерской компании Olimpbet считают, что у гостей чуть больше шансов на три очка: взять триумф «шпор» можно с коэффициентом 1.73, что составляет примерно 54% вероятности. Успех «Ноттингема» предложили с котировкой 4.58 (22%). Ничья доступна за 4.18 (24%).
Если допускаете, что клубы обменяются меткими ударами, то вас ждет опция «обе забьют» за 1.64. Обратный вариант оценили в 2.26.
Специалисты ждут результативной игры: тотал больше 2.5 гола дали за 1.62, ТМ 2.5 — в 2.33.
В прошлом сезоне «Тоттенхэм» победил «Форест» всухую (2:0). Еще один поединок лондонцев на «Селхерст Парк» без пропущенных мячей представлен за 2.83.
Аналитики решили, что лучшая возможность отличиться будет у Сон Хын Мина. Точный выстрел форварда «шпор» идет за 2.31.
Прогноз и ставка на матч «Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм»
В прошлом туре лондонцы наконец прервали пятиматчевую серию без побед — дома приговорили страдающий от травм «Ньюкасл» (4:1). При этом даже на неудачном отрезке команда Энджа Постекоглу не изменяла себе и действовала ярко — все пять поединков пробили «верх» по голам. У «лесников» в последний месяц дела гораздо хуже: до ничьей с «Вулверхэмптоном» (1:1) было четыре поражения подряд. «Вест Хэм» с «Брайтоном» вонзили красным по три мяча (оба раза 2:3), «Фулхэм» — еще больше (0:5). Вряд ли реактивная атака «шпор» станет щадить ноттингемцев.
Рекомендуемая ставка: «Тоттенхэм» не проиграет и ТБ 2.5 за 2.02.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5