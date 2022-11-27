Япония — Коста-Рика: где смотреть матч чемпионата мира 27 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
27 ноября в матче второго тура группового этапа чемпионата мира встретятся коллективы из группы Е — Япония и Коста-Рика. Игра пройдет на стадионе «Ахмед бин Али», стартовый свисток англичанина Майкла Оливера прозвучит в 13.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», начало эфира — в 12.45 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают японцев однозначными фаворитами матча: поставить на победу «Синих самураев» можно с коэффициентом 1.50, вероятность — около 65%. Успех костариканцев, самый маловероятный исход встречи, предложен с котировкой 7.80 (12%), ничья идет за 4.30 (23%).
Япония в первом туре разобралась с Германией (2:1). Ставка в 1000 рублей еще на одну победу азиатов в случае выигрыша принесет 1500 рублей.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча выглядят следующим образом:
• победа японцев 1:0 идет за 5.30;
• успех 2:0 — за 5.90;
• ничья 1:1 — за 7.70.
Коста-Рика в первом туре потерпела самое крупное поражение на турнире в Катаре — влетела Испании 0:7. Японцы же сенсационно обыграли Германию, для выхода в плей-офф команде Хадзимэ Мориясу важно обыграть главного аутсайдера группы. Поставить на то, что «Тикос» не уступят в предстоящей игре, можно с коэффициентом 2.80.
Аналитики сомневаются в том, что матч получится результативным. Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.13, ТМ 2.5 — за 1.80.
«Синие самураи» ввалили два мяча в ворота Германии, в составе команды есть несколько известных нападающих — Ритсу Доан из «Фрайбурга», Текафуса Кубо («Реал Сосьедад») и другие. Индивидуальный тотал Японии больше 1.5 гола доступен за 1.75, ИТМ1 (1.5) — за 2.08.
Коста-Рика в первом туре ни разу не пробила Испанию. Индивидуальный тотал костариканцев больше 1.5 мяча оценен в 5.30, обратный рынок идет за 1.16.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2