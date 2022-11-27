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Япония — Коста-Рика: где смотреть матч чемпионата мира 27 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата мира Япония — Коста-Рика 27 ноября 2022 года
Артемий Кутейников
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Ритсу Доан, сборная Японии.
Фото Global Look Press

27 ноября в матче второго тура группового этапа чемпионата мира встретятся коллективы из группы Е — Япония и Коста-Рика. Игра пройдет на стадионе «Ахмед бин Али», стартовый свисток англичанина Майкла Оливера прозвучит в 13.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», начало эфира — в 12.45 мск.

Чемпионат мира. Группа E
27 нояб, 13:00. Ahmad bin Ali Stadium (Эр-Райян)
Япония
Коста-Рика

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают японцев однозначными фаворитами матча: поставить на победу «Синих самураев» можно с коэффициентом 1.50, вероятность — около 65%. Успех костариканцев, самый маловероятный исход встречи, предложен с котировкой 7.80 (12%), ничья идет за 4.30 (23%).

Япония в первом туре разобралась с Германией (2:1). Ставка в 1000 рублей еще на одну победу азиатов в случае выигрыша принесет 1500 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча выглядят следующим образом:

• победа японцев 1:0 идет за 5.30;

• успех 2:0 — за 5.90;

• ничья 1:1 — за 7.70.

Коста-Рика в первом туре потерпела самое крупное поражение на турнире в Катаре — влетела Испании 0:7. Японцы же сенсационно обыграли Германию, для выхода в плей-офф команде Хадзимэ Мориясу важно обыграть главного аутсайдера группы. Поставить на то, что «Тикос» не уступят в предстоящей игре, можно с коэффициентом 2.80.

Аналитики сомневаются в том, что матч получится результативным. Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.13, ТМ 2.5 — за 1.80.

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«Синие самураи» ввалили два мяча в ворота Германии, в составе команды есть несколько известных нападающих — Ритсу Доан из «Фрайбурга», Текафуса Кубо («Реал Сосьедад») и другие. Индивидуальный тотал Японии больше 1.5 гола доступен за 1.75, ИТМ1 (1.5) — за 2.08.

Коста-Рика в первом туре ни разу не пробила Испанию. Индивидуальный тотал костариканцев больше 1.5 мяча оценен в 5.30, обратный рынок идет за 1.16.

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Аргентина — Мексика: где смотреть матч чемпионата мира 26 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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