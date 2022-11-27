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«Зенит» — «Спартак»: где смотреть матч Кубка России 27 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка России «Зенит» — «Спартак» 27 ноября 2022 года
Артемий Кутейников
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Квинси Промес («Спартак»).
Фото Global Look Press

27 ноября в центральном матче заключительного тура группового этапа Кубка России встретятся «Спартак» и «Зенит». Матч пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», стартовый свисток арбитра Владимира Москалева прозвучит в 16.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет сайт matchtv.ru, эфир начнется в 15.30 мск.

Кубок России. Группа B
27 нояб, 16:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Спартак

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев серьезными фаворитами матча: поставить на победу сине-бело-голубых можно с коэффициентом 1.53, вероятность — примерно 64%. Выигрыш красно-белых доступен за 6.30 (14%), даже ничья предложена с более реалистичной котировкой 4.70 (20%).

«Спартак» уже обыгрывал «Зенит» в этом розыгрыше Кубка России. Ставка в 1000 рублей еще на один успех москвичей при благополучном результате принесет 6300 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи отражают существенное преимущество команды Сергея Семака:

• победа «Зенита» 2:0 идет за 7.50;

• 2:1 — за 7.90;

• успех 1:0 — за 8.00.

В матче первого тура Кубка России красно-белые разгромили петербуржцев 3:0. Правда, в этом сезоне команды встречались еще два раза, и те встречи закончились уверенными победами «Зенита». Поставить на то, что в предстоящем матче «Спартак» как минимум не уступит, можно с коэффициентом 2.60.

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По мнению аналитиков, матч может получиться результативным. Тотал больше 2.5 гола предложен с котировкой 1.62, обратный рынок доступен за 2.40.

Обе команды результативно выступают в этом сезоне: петербуржцы за 23 матча во всех турнирах оформили уже 57 мячей, москвичи за такое же количество игр вонзили 50 голов. Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 мяча можно взять за 1.50, ИТМ1 (1.5) — за 2.60. Эти рынки на гостей предложены с котировками 3.50 и 1.30.

Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
0
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Япония — Коста-Рика: где смотреть матч чемпионата мира 27 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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