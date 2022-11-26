Аргентина — Мексика: где смотреть матч чемпионата мира 26 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
26 ноября в матче второго тура группового этапа ЧМ встретятся сборные Аргентины и Мексики. Игра начнется в 22.00 по московскому времени на национальном стадионе в Лусаиле, в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 21.45 мск. Рассудит команды итальянец Даниэль Орсато.
Букмекерская компания БЕТСИТИ верит, что команда Месси исправится за оплошность в первом туре. Поставить на Аргентину можно за 1.54, это примерно 65% вероятности. Ничью оценили в 4.10 (24%), победу мексиканцев — в 7.50 (11%).
При ставке в 1000 рублей на ничейный результат в случае успеха выплата составит 4100 рублей.
Если считаете, что Мексика сотворит историю и оставит Аргентину без плей-офф, оформите ставку за 2.65.
Улучшите коэффициенты при помощи форы: Ф1(-1) доступна за 1.90, Ф2(+1) — за 2.00. Однако если победитель выиграет с разницей ровно в один мяч, сумма ставки вернется на счет.
В шести матчах подряд при участии Аргентины прошел «верх» по голам, но лишь раз встретился вариант «обе забьют». Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.40, на обмен голами — за 2.35.
Гол Месси эксперты оценили в 2.00, дубль — в 6.20, хет-трик — в 19.1.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:
• 1:0 в пользу Аргентины — за 4.70;
• 2:0 — за 5.50;
• 1:1 — за 7.60.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2