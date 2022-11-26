Прогнозы на спорт
Новости
Р§Рњ 2022
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 19:15

Аргентина — Мексика: где смотреть матч чемпионата мира 26 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата мира Аргентина — Мексика 26 ноября 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Месси и аргентины празднуют гол.
Фото Global Look Press

26 ноября в матче второго тура группового этапа ЧМ встретятся сборные Аргентины и Мексики. Игра начнется в 22.00 по московскому времени на национальном стадионе в Лусаиле, в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 21.45 мск. Рассудит команды итальянец Даниэль Орсато.

Чемпионат мира. Группа C
26 нояб, 22:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Аргентина
Мексика

Букмекерская компания БЕТСИТИ верит, что команда Месси исправится за оплошность в первом туре. Поставить на Аргентину можно за 1.54, это примерно 65% вероятности. Ничью оценили в 4.10 (24%), победу мексиканцев — в 7.50 (11%).

При ставке в 1000 рублей на ничейный результат в случае успеха выплата составит 4100 рублей.

Если считаете, что Мексика сотворит историю и оставит Аргентину без плей-офф, оформите ставку за 2.65.

Улучшите коэффициенты при помощи форы: Ф1(-1) доступна за 1.90, Ф2(+1) — за 2.00. Однако если победитель выиграет с разницей ровно в один мяч, сумма ставки вернется на счет.

Лионель Месси. Аргентина — Мексика: Месси исправится за катастрофический матч с Саудовской Аравией

В шести матчах подряд при участии Аргентины прошел «верх» по голам, но лишь раз встретился вариант «обе забьют». Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.40, на обмен голами — за 2.35.

Гол Месси эксперты оценили в 2.00, дубль — в 6.20, хет-трик — в 19.1.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:

• 1:0 в пользу Аргентины — за 4.70;

• 2:0 — за 5.50;

• 1:1 — за 7.60.

Футбол
Прогнозы на спорт
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Мексики по футболу
0
Читайте также
«У вас в России на чемпионате мира было намного веселее и свободнее. И люди так нас встречали!»
Поражения Харрисон и Ахмедова, супернокаут от внука Мухаммеда Али. Как прошел финальный турнир PFL
SCMP: Зеленскому следует отказаться от попыток «вернуть» утраченные Украиной территории
Температура в Москве к 30 ноября опустится до январских значений
В Совфеде отреагировали на смерть главы МИД Белоруссии Макея
Как обстоят дела с чистой водой у россиян
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Франция — Дания: где смотреть матч чемпионата мира 26 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости