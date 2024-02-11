«Вест Хэм» — «Арсенал»: прогноз на матч АПЛ 11 февраля 2024 года
В одном из главным матчей 24-го тура АПЛ сойдутся лондонские команды — «Вест Хэм» и «Арсенал». Игра пройдет 11 февраля на Олимпийском стадионе, стартовый свисток арбитра Крэйга Поусона прозвучит в 17.00 по московскому времени. В России легально не показывают чемпионат Англии.
Букмекеры отдали предпочтение гостям: поставить на «канониров» можно с коэффициентом 1.50, это около 65% вероятности. Успех «молотобойцев» предложен за 6.60 (14%) — это наименее возможный исход поединка. Ничья идет за 4.50 (21%).
Последние две встречи команд во всех турнирах закончились в пользу «Вест Хэма» — в первом круге текущего сезона подопечные Дэвида Мойеса выиграли даже всухую (2:0). Вероятность того, что хозяева не уступят и в предстоящем поединке, оценена в 2.65.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча указывают на триумф парней Микеля Артеты:
• 2:0 — за 7.50;
• 1:0 — за 8.00;
• 2:1 — за 8.50.
Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.15.
Рынок на обмен голами предложен за 1.85, вариант «обе забьют — нет» дан за 1.95.
Прогноз и ставка на матч «Вест Хэм» — «Арсенал»
Команды способны выдать результативный матч: хозяева в текущем сезоне АПЛ отличаются в среднем 1,57 раза за игру, гости — 2,04. «Канониры» вообще в последних трех турах чемпионата настреляли 10 мячей. Вдобавок очные встречи соперников часто выдавались яркими: в семи из предыдущих 10 во всех соревнованиях заколачивали минимум три гола на двоих. В таком же количестве игр они обменивались результативными попаданиями.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 2.18.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5