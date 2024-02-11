В одном из главным матчей 24-го тура АПЛ сойдутся лондонские команды — «Вест Хэм» и «Арсенал». Игра пройдет 11 февраля на Олимпийском стадионе, стартовый свисток арбитра Крэйга Поусона прозвучит в 17.00 по московскому времени. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Букмекеры отдали предпочтение гостям: поставить на «канониров» можно с коэффициентом 1.50, это около 65% вероятности. Успех «молотобойцев» предложен за 6.60 (14%) — это наименее возможный исход поединка. Ничья идет за 4.50 (21%).

Последние две встречи команд во всех турнирах закончились в пользу «Вест Хэма» — в первом круге текущего сезона подопечные Дэвида Мойеса выиграли даже всухую (2:0). Вероятность того, что хозяева не уступят и в предстоящем поединке, оценена в 2.65.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча указывают на триумф парней Микеля Артеты:

• 2:0 — за 7.50;

• 1:0 — за 8.00;

• 2:1 — за 8.50.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.15.

Рынок на обмен голами предложен за 1.85, вариант «обе забьют — нет» дан за 1.95.

Прогноз и ставка на матч «Вест Хэм» — «Арсенал»

Команды способны выдать результативный матч: хозяева в текущем сезоне АПЛ отличаются в среднем 1,57 раза за игру, гости — 2,04. «Канониры» вообще в последних трех турах чемпионата настреляли 10 мячей. Вдобавок очные встречи соперников часто выдавались яркими: в семи из предыдущих 10 во всех соревнованиях заколачивали минимум три гола на двоих. В таком же количестве игр они обменивались результативными попаданиями.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 2.18.