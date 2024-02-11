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11 февраля, 10:15

«Вест Хэм» — «Арсенал»: прогноз на матч АПЛ 11 февраля 2024 года

Прогноз на матч «Вест Хэм» — «Арсенал» 11 февраля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Арсенала» в матче с «Ноттингемом».
Фото Global Look Press

В одном из главным матчей 24-го тура АПЛ сойдутся лондонские команды — «Вест Хэм» и «Арсенал». Игра пройдет 11 февраля на Олимпийском стадионе, стартовый свисток арбитра Крэйга Поусона прозвучит в 17.00 по московскому времени. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Англия. Премьер-лига. 24-й тур
11 февр, 17:00. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм
0:6
Арсенал

Букмекеры отдали предпочтение гостям: поставить на «канониров» можно с коэффициентом 1.50, это около 65% вероятности. Успех «молотобойцев» предложен за 6.60 (14%) — это наименее возможный исход поединка. Ничья идет за 4.50 (21%).

Последние две встречи команд во всех турнирах закончились в пользу «Вест Хэма» — в первом круге текущего сезона подопечные Дэвида Мойеса выиграли даже всухую (2:0). Вероятность того, что хозяева не уступят и в предстоящем поединке, оценена в 2.65.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча указывают на триумф парней Микеля Артеты:

• 2:0 — за 7.50;

• 1:0 — за 8.00;

• 2:1 — за 8.50.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.15.

Рынок на обмен голами предложен за 1.85, вариант «обе забьют — нет» дан за 1.95.

Букайо Сака (&laquo;Арсенал&raquo;). «Арсенал» вернулся в гонку за титул. Чтобы сохранить темп, Сака и Зинченко должны разбить «Вест Хэм»

Прогноз и ставка на матч «Вест Хэм» — «Арсенал»

Команды способны выдать результативный матч: хозяева в текущем сезоне АПЛ отличаются в среднем 1,57 раза за игру, гости — 2,04. «Канониры» вообще в последних трех турах чемпионата настреляли 10 мячей. Вдобавок очные встречи соперников часто выдавались яркими: в семи из предыдущих 10 во всех соревнованиях заколачивали минимум три гола на двоих. В таком же количестве игр они обменивались результативными попаданиями.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 2.18.

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
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Краснодар – Рубин
 - : -
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 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
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Пари НН – Факел
 - : -
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 - : -
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