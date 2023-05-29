Вероника Кудерметова — Анна-Каролина Шмидлова: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 29 мая 2023 года
29 мая в стартовом круге «Ролан Гаррос» вторая ракетка России Вероника Кудерметова сыграет с Анной-Каролиной Шмидловой из Словакии. Встреча начнется не раньше 17.30 по московскому времени. Ранее девушки друг с другом не играли. В России матч не покажут.
Букмекеры считают Кудерметову безоговорочным фаворитом поединка. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.10, что приблизительно 90% вероятности исхода. Успех Шмидловой котируется за 7.00 (10%).
Ставка в 1000 рублей на теннисистку из Словакии в случае ее выигрыша принесет выплату в 7000 рублей.
Эксперты полагают, что матч получится коротким: ТМ 18.5 гейма идет за 1.87, ТБ 18.5 — за 1.93.
Успех Кудерметовой с форой (-5.5) гейма доступен за 1.55, Ф1(-6.5) — за 2.04. Ф2(+5.5) и Ф2(+6.5) оценены в 2.30 и 1.78 соответственно.
Ждете, что Шмидлова выиграет хотя бы семь геймов? На это условие выставлен коэффициент 1.80, на ИТМ2 (6.5) — 1.90.
Можете взять успех Кудерметовой с форой (-2.5) эйса за 1.72. Во всех пяти матчах в Риме Вероника переигрывала соперниц по этому показателю, а в четырех случаях оформила на три и более подачи навылет больше.
Прогноз и ставка на матч Вероника Кудерметова — Анна-Каролина Шмидлова
Кудерметова очень хорошо подавала в Риме и в Мадриде. В девяти из десяти матчей она оформила больше эйсов, чем соперницы, и только Пегула сделала равное с Вероникой количество подач навылет. В некоторых случаях россиянка и сама устраивала больше пяти эйсов, а в других играх ей помогали соперницы. На пару со Шмидловой ей наверняка удастся пробить ТБ 5.5, так как словачка тоже обладает сильным первым ударом — это одна из немногочисленных ее сильных сторон.
Рекомендуемая ставка: тотал больше 5.5 эйса за 1.85.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|20
|7
|2
|73-20
|67
|
2
|ЦСКА
|29
|16
|7
|6
|52-26
|55
|
3
|Спартак
|29
|15
|9
|5
|60-37
|54
|
4
|Ростов
|29
|15
|8
|6
|47-40
|53
|
5
|Ахмат
|29
|15
|4
|10
|49-37
|49
|
6
|Краснодар
|29
|13
|8
|8
|60-44
|47
|
7
|Динамо
|29
|13
|6
|10
|49-42
|45
|
8
|Оренбург
|29
|13
|4
|12
|55-55
|43
|
9
|Локомотив
|29
|12
|6
|11
|51-45
|42
|
10
|Сочи
|29
|11
|5
|13
|37-53
|38
|
11
|Урал
|29
|9
|6
|14
|32-45
|33
|
12
|Факел
|29
|6
|12
|11
|36-47
|30
|
13
|Кр. Советов
|29
|7
|8
|14
|31-45
|29
|
14
|Пари НН
|29
|7
|6
|16
|31-50
|27
|
15
|Химки
|29
|4
|6
|19
|25-65
|18
|
16
|Торпедо
|29
|3
|4
|22
|21-58
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|- : -
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|27
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|19
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9