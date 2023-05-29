29 мая в стартовом круге «Ролан Гаррос» вторая ракетка России Вероника Кудерметова сыграет с Анной-Каролиной Шмидловой из Словакии. Встреча начнется не раньше 17.30 по московскому времени. Ранее девушки друг с другом не играли. В России матч не покажут.

Букмекеры считают Кудерметову безоговорочным фаворитом поединка. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.10, что приблизительно 90% вероятности исхода. Успех Шмидловой котируется за 7.00 (10%).

Ставка в 1000 рублей на теннисистку из Словакии в случае ее выигрыша принесет выплату в 7000 рублей.

Эксперты полагают, что матч получится коротким: ТМ 18.5 гейма идет за 1.87, ТБ 18.5 — за 1.93.

Успех Кудерметовой с форой (-5.5) гейма доступен за 1.55, Ф1(-6.5) — за 2.04. Ф2(+5.5) и Ф2(+6.5) оценены в 2.30 и 1.78 соответственно.

Ждете, что Шмидлова выиграет хотя бы семь геймов? На это условие выставлен коэффициент 1.80, на ИТМ2 (6.5) — 1.90.

Можете взять успех Кудерметовой с форой (-2.5) эйса за 1.72. Во всех пяти матчах в Риме Вероника переигрывала соперниц по этому показателю, а в четырех случаях оформила на три и более подачи навылет больше.

Прогноз и ставка на матч Вероника Кудерметова — Анна-Каролина Шмидлова

Кудерметова очень хорошо подавала в Риме и в Мадриде. В девяти из десяти матчей она оформила больше эйсов, чем соперницы, и только Пегула сделала равное с Вероникой количество подач навылет. В некоторых случаях россиянка и сама устраивала больше пяти эйсов, а в других играх ей помогали соперницы. На пару со Шмидловой ей наверняка удастся пробить ТБ 5.5, так как словачка тоже обладает сильным первым ударом — это одна из немногочисленных ее сильных сторон.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 5.5 эйса за 1.85.