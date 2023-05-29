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Вероника Кудерметова — Анна-Каролина Шмидлова: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 29 мая 2023 года

Прогноз на матч «Ролан Гаррос» Вероника Кудерметова — Анна-Каролина Шмидлова 29 мая 2023 года
Евгений Коростелев
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Вероника Кудерметова.
Фото Global Look Press

29 мая в стартовом круге «Ролан Гаррос» вторая ракетка России Вероника Кудерметова сыграет с Анной-Каролиной Шмидловой из Словакии. Встреча начнется не раньше 17.30 по московскому времени. Ранее девушки друг с другом не играли. В России матч не покажут.

Карлос Алькарас. Карлос Алькарас — Флавио Коболли: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 29 мая 2023 года

Букмекеры считают Кудерметову безоговорочным фаворитом поединка. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.10, что приблизительно 90% вероятности исхода. Успех Шмидловой котируется за 7.00 (10%).

Ставка в 1000 рублей на теннисистку из Словакии в случае ее выигрыша принесет выплату в 7000 рублей.

Эксперты полагают, что матч получится коротким: ТМ 18.5 гейма идет за 1.87, ТБ 18.5 — за 1.93.

Успех Кудерметовой с форой (-5.5) гейма доступен за 1.55, Ф1(-6.5) — за 2.04. Ф2(+5.5) и Ф2(+6.5) оценены в 2.30 и 1.78 соответственно.

Ждете, что Шмидлова выиграет хотя бы семь геймов? На это условие выставлен коэффициент 1.80, на ИТМ2 (6.5) — 1.90.

Можете взять успех Кудерметовой с форой (-2.5) эйса за 1.72. Во всех пяти матчах в Риме Вероника переигрывала соперниц по этому показателю, а в четырех случаях оформила на три и более подачи навылет больше.

Новак Джокович. Новак Джокович — Александр Ковачевич: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 29 мая 2023 года

Прогноз и ставка на матч Вероника Кудерметова — Анна-Каролина Шмидлова

Кудерметова очень хорошо подавала в Риме и в Мадриде. В девяти из десяти матчей она оформила больше эйсов, чем соперницы, и только Пегула сделала равное с Вероникой количество подач навылет. В некоторых случаях россиянка и сама устраивала больше пяти эйсов, а в других играх ей помогали соперницы. На пару со Шмидловой ей наверняка удастся пробить ТБ 5.5, так как словачка тоже обладает сильным первым ударом — это одна из немногочисленных ее сильных сторон.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 5.5 эйса за 1.85.

Теннис
Прогнозы на спорт
Вероника Кудерметова
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Карлос Алькарас — Флавио Коболли: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 29 мая 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
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