Карлос Алькарас — Флавио Коболли: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 29 мая 2023 года
29 мая первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас в стартовом круге «Ролан Гаррос» сыграет с итальянцем Флавио Коболли. Встреча теннисистов начнется не ранее 15.15 по московскому времени на корте «Сюзанн Ленглен», в России она показана не будет. Спортсмены друг с другом играли один раз — в 2020-м на «челленджере» в итальянском Тоди Карлос победил в двух сетах.
Букмекеры считают, что Алькарас без проблем пройдет в следующий раунд. На победу испанца выставлен коэффициент 1.01, вероятность этого исхода не менее 99%. Успех Коболли предложен за 16.0 (1%).
При ставке в 1000 рублей на теннисиста из Италии в случае положительного результата выплата составит 16 000 рублей.
Тотал больше 26.5 гейма идет за 1.63, тотал меньше 26.5 — за 2.13. Также есть возможность взять ТБ 27.5 за 1.93 или ТБ 28.5 — за 2.13.
Выигрыш Алькараса с форой (-9.5) гейма доступен за 1.72, Ф1(-10.5) — за 2.15. В этом сезоне на счету испанца 12 побед в 13 матчах на грунте, 10 из них он добыл в двух сетах.
Триумф Карлоса 3:0 по сетам не вызывает вопросов — он доступен за 1.32. На то, что Коболли возьмет хотя бы одну партию, котировка — 3.40.
На счет 6:2 или 2:6 в одном из сетов можно поставить за 1.62, на противоположный исход — за 2.15. Если же считаете, что какая-то партия завершится 6:3 в одну или другую сторону, возьмите такой вариант за 1.76.
Прогноз и ставка на матч Карлос Алькарас — Флавио Коболли
До сих пор не понятно, что случилось с Алькарасом в Риме. В третьем круге он уступил не входящему в топ-100 Марожану, явно показав не лучший свой теннис. Одни говорили, что это венгр ничего не позволил сопернику, другие — что Карлос не хотел напрягаться перед «Ролан Гаррос», чтобы получить больше времени на подготовку к главному грунтовому турниру сезона.
Окончательно ситуация прояснится уже в стартовом раунде парижского «Шлема», где испанцу предстоит сыграть с Флавио Коболли. Они встречались в 2020-м на грунтовом «челленджере» в Тоди, и тогда Карлос отдал сопернику всего пять геймов. С тех пор он стал первой ракеткой планеты и выиграл «ТБШ», а у итальянца до сих пор нет ни одной победы над топ-50.
Рекомендуемая ставка: Алькарас выиграет меньше 18.5 гейма за 1.85.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|20
|7
|2
|73-20
|67
|
2
|ЦСКА
|29
|16
|7
|6
|52-26
|55
|
3
|Спартак
|29
|15
|9
|5
|60-37
|54
|
4
|Ростов
|29
|15
|8
|6
|47-40
|53
|
5
|Ахмат
|29
|15
|4
|10
|49-37
|49
|
6
|Краснодар
|29
|13
|8
|8
|60-44
|47
|
7
|Динамо
|29
|13
|6
|10
|49-42
|45
|
8
|Оренбург
|29
|13
|4
|12
|55-55
|43
|
9
|Локомотив
|29
|12
|6
|11
|51-45
|42
|
10
|Сочи
|29
|11
|5
|13
|37-53
|38
|
11
|Урал
|29
|9
|6
|14
|32-45
|33
|
12
|Факел
|29
|6
|12
|11
|36-47
|30
|
13
|Кр. Советов
|29
|7
|8
|14
|31-45
|29
|
14
|Пари НН
|29
|7
|6
|16
|31-50
|27
|
15
|Химки
|29
|4
|6
|19
|25-65
|18
|
16
|Торпедо
|29
|3
|4
|22
|21-58
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|- : -
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|27
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|19
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9