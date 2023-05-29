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Карлос Алькарас — Флавио Коболли: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 29 мая 2023 года

Прогноз на матч «Ролан Гаррос» Карлос Алькарас — Флавио Коболли 29 мая 2023 года
Евгений Коростелев
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Карлос Алькарас.
Фото Global Look Press

29 мая первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас в стартовом круге «Ролан Гаррос» сыграет с итальянцем Флавио Коболли. Встреча теннисистов начнется не ранее 15.15 по московскому времени на корте «Сюзанн Ленглен», в России она показана не будет. Спортсмены друг с другом играли один раз — в 2020-м на «челленджере» в итальянском Тоди Карлос победил в двух сетах.

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Букмекеры считают, что Алькарас без проблем пройдет в следующий раунд. На победу испанца выставлен коэффициент 1.01, вероятность этого исхода не менее 99%. Успех Коболли предложен за 16.0 (1%).

При ставке в 1000 рублей на теннисиста из Италии в случае положительного результата выплата составит 16 000 рублей.

Тотал больше 26.5 гейма идет за 1.63, тотал меньше 26.5 — за 2.13. Также есть возможность взять ТБ 27.5 за 1.93 или ТБ 28.5 — за 2.13.

Выигрыш Алькараса с форой (-9.5) гейма доступен за 1.72, Ф1(-10.5) — за 2.15. В этом сезоне на счету испанца 12 побед в 13 матчах на грунте, 10 из них он добыл в двух сетах.

Триумф Карлоса 3:0 по сетам не вызывает вопросов — он доступен за 1.32. На то, что Коболли возьмет хотя бы одну партию, котировка — 3.40.

На счет 6:2 или 2:6 в одном из сетов можно поставить за 1.62, на противоположный исход — за 2.15. Если же считаете, что какая-то партия завершится 6:3 в одну или другую сторону, возьмите такой вариант за 1.76.

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Прогноз и ставка на матч Карлос Алькарас — Флавио Коболли

До сих пор не понятно, что случилось с Алькарасом в Риме. В третьем круге он уступил не входящему в топ-100 Марожану, явно показав не лучший свой теннис. Одни говорили, что это венгр ничего не позволил сопернику, другие — что Карлос не хотел напрягаться перед «Ролан Гаррос», чтобы получить больше времени на подготовку к главному грунтовому турниру сезона.

Окончательно ситуация прояснится уже в стартовом раунде парижского «Шлема», где испанцу предстоит сыграть с Флавио Коболли. Они встречались в 2020-м на грунтовом «челленджере» в Тоди, и тогда Карлос отдал сопернику всего пять геймов. С тех пор он стал первой ракеткой планеты и выиграл «ТБШ», а у итальянца до сих пор нет ни одной победы над топ-50.

Рекомендуемая ставка: Алькарас выиграет меньше 18.5 гейма за 1.85.

Теннис
Прогнозы на спорт
Карлос Алькарас
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Новак Джокович — Александр Ковачевич: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 29 мая 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
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Урал – Сочи
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Спартак

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