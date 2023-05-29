Новак Джокович — Александр Ковачевич: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 29 мая 2023 года
22-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович стартует на «Ролан Гаррос» матчем против американца Александра Ковачевича. Встреча состоится 29 мая и начнется не ранее 14.15 по московскому времени. В прямом эфире она показана не будет. Теннисисты прежде друг с другом не играли.
Букмекерская компания Olimpbet считает, что у спортсмена из США нет ни единого шанса пробиться в следующий раунд. На победу Ковачевича можно поставить с коэффициентом 21.0, вероятность такого исхода — ниже 1%. Успех Джоковича доступен за минимальное значение — 1.01 (99%).
Ставка в 1000 рублей на американца в случае космического для него результата принесет выплату в 21 000 рублей.
Эксперты считают, что Ковачевич вряд ли выиграет больше девяти геймов. ИТБ2 (8.5) идет за 1.74, ИТМ2 (8.5) — за 2.01.
Общий тотал больше 25.5 гейма доступен за 1.79, ТМ 25.5 — за 2.04.
На успех Джоковича с форой (-10.5) гейма котировка — 1.74. Если же вы считаете, что американец даст Ноле отпор, возьмите Ф2(+10.5) за 2.11.
Аналитики не сомневаются, что серб победит 3:0 по сетам. Коэффициент на такой исход — 1.18. На хотя бы одну выигранную Ковачевичем партию можно поставить за 3.80.
Прогноз и ставка на матч Новак Джокович — Александр Ковачевич
Ковачевич стал бы идеальным соперником для любого участника «Ролан Гаррос» и тем более для Джоковича. С 2020 года американец провел на грунте 15 матчей и выиграл всего четыре из них. Сейчас серия поражений на этом покрытии у него достигла семи — только в двух он взял партию.
Новак идет за третьей победой в Париже, и, учитывая сложность сетки, в первых раундах ему не стоит задерживаться на корте. Поэтому он наверняка подойдет к встрече первого круга со всей строгостью и не пожалеет соперника — тот вряд ли выиграет больше четырех геймов в любом из сетов.
Рекомендуемая ставка: Джокович выиграет меньше 18.5 гейма за 1.65.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|20
|7
|2
|73-20
|67
|
2
|ЦСКА
|29
|16
|7
|6
|52-26
|55
|
3
|Спартак
|29
|15
|9
|5
|60-37
|54
|
4
|Ростов
|29
|15
|8
|6
|47-40
|53
|
5
|Ахмат
|29
|15
|4
|10
|49-37
|49
|
6
|Краснодар
|29
|13
|8
|8
|60-44
|47
|
7
|Динамо
|29
|13
|6
|10
|49-42
|45
|
8
|Оренбург
|29
|13
|4
|12
|55-55
|43
|
9
|Локомотив
|29
|12
|6
|11
|51-45
|42
|
10
|Сочи
|29
|11
|5
|13
|37-53
|38
|
11
|Урал
|29
|9
|6
|14
|32-45
|33
|
12
|Факел
|29
|6
|12
|11
|36-47
|30
|
13
|Кр. Советов
|29
|7
|8
|14
|31-45
|29
|
14
|Пари НН
|29
|7
|6
|16
|31-50
|27
|
15
|Химки
|29
|4
|6
|19
|25-65
|18
|
16
|Торпедо
|29
|3
|4
|22
|21-58
|13
|27.05
|14:00
|
Химки – Урал
|0 : 3
|27.05
|16:30
|
Торпедо – Оренбург
|1 : 3
|27.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|0 : 0
|27.05
|19:00
|
Сочи – Зенит
|1 : 1
|28.05
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|0 : 0
|28.05
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|2 : 4
|28.05
|16:30
|
Факел – Кр. Советов
|2 : 1
|28.05
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|3 : 2
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|27
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|19
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9