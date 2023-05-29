Прогнозы на спорт
Новости
Игры
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 11:15

Новак Джокович — Александр Ковачевич: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 29 мая 2023 года

Прогноз на матч «Ролан Гаррос» Новак Джокович — Александр Ковачевич 29 мая 2023 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Новак Джокович.
Фото Global Look Press

22-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович стартует на «Ролан Гаррос» матчем против американца Александра Ковачевича. Встреча состоится 29 мая и начнется не ранее 14.15 по московскому времени. В прямом эфире она показана не будет. Теннисисты прежде друг с другом не играли.

Аслан Карацев. Алексей Попырин — Аслан Карацев: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 29 мая 2023 года

Букмекерская компания Olimpbet считает, что у спортсмена из США нет ни единого шанса пробиться в следующий раунд. На победу Ковачевича можно поставить с коэффициентом 21.0, вероятность такого исхода — ниже 1%. Успех Джоковича доступен за минимальное значение — 1.01 (99%).

Ставка в 1000 рублей на американца в случае космического для него результата принесет выплату в 21 000 рублей.

Эксперты считают, что Ковачевич вряд ли выиграет больше девяти геймов. ИТБ2 (8.5) идет за 1.74, ИТМ2 (8.5) — за 2.01.

Общий тотал больше 25.5 гейма доступен за 1.79, ТМ 25.5 — за 2.04.

На успех Джоковича с форой (-10.5) гейма котировка — 1.74. Если же вы считаете, что американец даст Ноле отпор, возьмите Ф2(+10.5) за 2.11.

Аналитики не сомневаются, что серб победит 3:0 по сетам. Коэффициент на такой исход — 1.18. На хотя бы одну выигранную Ковачевичем партию можно поставить за 3.80.

Хесус Навас (&laquo;Севилья&raquo;). «Севилья» в погоне за седьмой победой в ЛЕ. Но против «Ромы» Моуринью ей придется терпеть

Прогноз и ставка на матч Новак Джокович — Александр Ковачевич

Ковачевич стал бы идеальным соперником для любого участника «Ролан Гаррос» и тем более для Джоковича. С 2020 года американец провел на грунте 15 матчей и выиграл всего четыре из них. Сейчас серия поражений на этом покрытии у него достигла семи — только в двух он взял партию.

Новак идет за третьей победой в Париже, и, учитывая сложность сетки, в первых раундах ему не стоит задерживаться на корте. Поэтому он наверняка подойдет к встрече первого круга со всей строгостью и не пожалеет соперника — тот вряд ли выиграет больше четырех геймов в любом из сетов.

Рекомендуемая ставка: Джокович выиграет меньше 18.5 гейма за 1.65.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Теннис
Прогнозы на спорт
Новак Джокович
0
Читайте также
Лавров прибыл в Кению с официальным визитом
Российские артиллеристы применили агитационные снаряды под Авдеевкой
Французский активист назвал преступлением поставки оружия Украине
Три варианта развития Арктики предложили российские эксперты
Популярное видео
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Гусев — о своем отстранении из СКА: специальный репортаж Шевченко
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
Крылов уходит из хоккея
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
«Авангард» оставил Кравеца, Квартальнов-младший творит дичь
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Эспаньол» — «Атлетико»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Толчинский перешел в СКА
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вальядолид» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Ак Барс» сэкономил 25 миллионов
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
СКА, «Авангард» или НХЛ: где продолжит карьеру Грицюк
«Севилья» — «Бетис»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
О чем думает Зарипов. Специальный репортаж Шевченко
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алексей Попырин — Аслан Карацев: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 29 мая 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
27.05 14:00
Химки – Урал
 0 : 3
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 1 : 3
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 0 : 0
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 1 : 1
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 0 : 0
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 2 : 4
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 2 : 1
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
 3 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 27 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 19 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости