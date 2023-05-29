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«Даллас» — «Вегас»: прогноз на матч НХЛ 30 мая 2023 года

Прогноз на матч НХЛ «Даллас» — «Вегас» 30 мая 2023 года
Евгений Коростелев
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«Даллас».
Фото Getty Images

30 мая в США состоится шестой матч полуфинала плей-офф НХЛ, в котором «Даллас» сразится с «Вегасом». Встреча пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» и начнется в 3.00 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. Счет в серии — 3:2 в пользу «Вегаса».

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Букмекеры считают, что «Далласу» удастся перевести серию в седьмой матч. На победу «Старз» в основное время можно поставить с коэффициентом 2.35, что приблизительно 42% вероятности исхода. Ничья идет за 4.30 (21%), успех «Вегаса» — за 2.70 (37%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их успеха принесет выплату в 2700 рублей, а чистая прибыль составит 1700 рублей.

На то, что «Вегас» не уступит в основное время, котировка — 1.60. Это произошло в четырех из пяти встреч в этой серии.

Тотал больше 5.5 гола оценен в 1.95, ТМ 5.5 — в 1.85. «Верх» прошел в двух случаях из пяти в этой серии.

На три и более заброшенные шайбы в исполнении команды из Техаса котировка — 1.73, на такое же условие у команды из Вегаса — 1.85.

Победа хозяев с учетом овертайма идет за 1.80, триумф гостей — за 2.00.

Верите, что «Далласу» под силу выиграть два матча подряд? На выход «Старз» в финал коэффициент — 3.75, на проход «Голден Найтс» — 1.27.

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Прогноз и ставка на матч «Даллас» — «Вегас»

«Даллас» скверно начал полуфинальную серию, но когда терять было уже нечего, завелся. Причем в пятом матче команда из Техаса победила на выезде при в целом равной игре. Учитывая, что позиции «Вегаса» пошатнулись, на волне успеха «Старз» вполне способны перевести битву в решающую седьмую встречу. Тем более в регулярном сезоне коллектив Питера Дебура забрал все три игры.

Рекомендуемая ставка: победа «Далласа» за 1.80.

Хоккей
НХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Даллас Старз
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Вероника Кудерметова — Анна-Каролина Шмидлова: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 29 мая 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
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Кр. Советов – Спартак
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ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
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Ахмат – Краснодар
 - : -
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 - : -
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