30 мая в США состоится шестой матч полуфинала плей-офф НХЛ, в котором «Даллас» сразится с «Вегасом». Встреча пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» и начнется в 3.00 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. Счет в серии — 3:2 в пользу «Вегаса».

Букмекеры считают, что «Далласу» удастся перевести серию в седьмой матч. На победу «Старз» в основное время можно поставить с коэффициентом 2.35, что приблизительно 42% вероятности исхода. Ничья идет за 4.30 (21%), успех «Вегаса» — за 2.70 (37%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их успеха принесет выплату в 2700 рублей, а чистая прибыль составит 1700 рублей.

На то, что «Вегас» не уступит в основное время, котировка — 1.60. Это произошло в четырех из пяти встреч в этой серии.

Тотал больше 5.5 гола оценен в 1.95, ТМ 5.5 — в 1.85. «Верх» прошел в двух случаях из пяти в этой серии.

На три и более заброшенные шайбы в исполнении команды из Техаса котировка — 1.73, на такое же условие у команды из Вегаса — 1.85.

Победа хозяев с учетом овертайма идет за 1.80, триумф гостей — за 2.00.

Верите, что «Далласу» под силу выиграть два матча подряд? На выход «Старз» в финал коэффициент — 3.75, на проход «Голден Найтс» — 1.27.

Прогноз и ставка на матч «Даллас» — «Вегас»

«Даллас» скверно начал полуфинальную серию, но когда терять было уже нечего, завелся. Причем в пятом матче команда из Техаса победила на выезде при в целом равной игре. Учитывая, что позиции «Вегаса» пошатнулись, на волне успеха «Старз» вполне способны перевести битву в решающую седьмую встречу. Тем более в регулярном сезоне коллектив Питера Дебура забрал все три игры.

Рекомендуемая ставка: победа «Далласа» за 1.80.