6 мая «Вердер» примет «Баварию» на «Везерштадионе». Поединок 31-го тура бундеслиги стартует по свистку арбитра Кристиана Дингерта в 19.30 по московскому времени. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3» покажут игру в прямом эфире с 18.55 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение гостям: поставить на успех мюнхенцев можно с коэффициентом 1.32, это около 73% вероятности. Триумф зелено-белых предложен с котировкой 8.25 (15%). Ничья оценена в 6.37 (12%).

Считаете, что команды не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход в случае удачного итога принесет 6370 рублей.

В последний раз «Вердер» отобрал очки у «Баварии» в Бремене 14 лет назад — скатали нулевую ничью. А заключительная домашняя победа случилась еще раньше, в октябре 2006-го. Верите в сенсацию? Опция 1Х доступна за 3.56.

Из пяти недавних разборок соперников лишь две не пробили «верх» по точным выстрелам. ТБ 2.5 гола идет за 1.33, ТМ 2.5 — за 3.37.

В трех случаях из пяти мюнхенцы огорчали «музыкантов» минимум трижды за 90 минут. Индивидуальный тотал «Баварии» больше 2.5 мяча имеется за 1.74.

«Вердер» прошил ворота красных в трех очных встречах подряд. Результативная серия баварцев против зелено-белых еще длиннее — 25 игр. Вариант «обе забьют» доступен за 1.60, обратный рынок — за 2.35.

В прошлом туре коллектив Томаса Тухеля не пропустил впервые за четыре матча во всех соревнованиях. На то, что бременцы не огорчат Яна Зоммера на «Везерштадионе», представлен коэффициент 2.58.

Специалисты считают, что больше всего шансов отличиться у Эрика Максима Шупо-Мотинга. Гол в исполнении камерунца идет за 1.85.

Четыре самых вероятных результата поединка, по версии экспертов, отражают явное превосходство «Баварии»:

2:1 в пользу мюнхенцев дают за 8.50;

2:0 — за 8.75;

3:1 и 3:0 — за 9.25 и 9.50 соответственно.

Прогноз и ставка на матч «Вердер» — «Бавария»

За минувший месяц чемпионская гонка превратилась в поддавки — пока лучше получается у «Боруссии». Уже дважды дортмундцы не пользовались осечками «Баварии», ошибались сами и оставляли красных в лидерах. Поэтому к игре с «Вердером» мюнхенцы подходят в статусе первой команды бундеслиги. И вряд ли потеряют очки снова — уж слишком удобным соперником стали для них бременцы.

В последний раз «музыканты» обыгрывали баварцев в сентябре 2008 года (5:2 на «Альянц Арене»), а ничью не добывали с ноября 2020-го (1:1 и тоже в Мюнхене). Красные приучили к тому, что забивают «Вердеру» много: в половине из 10 недавних матчей в чемпионате и Кубке Германии оформляли минимум три мяча за 90 минут. А встреча первого круга завершилась почти неприличным разгромом бременцев — 6:1.

«Вердер» может утешать себя тем, что в трех последних столкновениях с «Баварией» не уходил с поля без гола. Учитывая проблемы мюнхенцев у своих ворот (восемь пропущенных в пяти поединках во всех турнирах), велик шанс продлить серию. А вот в том, что красные точно будут искать счастья в атаке и своего не упустят, сомнений нет никаких.

Рекомендуемая ставка: победа «Баварии» и ТБ 3.5 за 2.06.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки