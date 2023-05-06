6 мая «Динамо» в 26-м туре РПЛ навестит одну из худших команд чемпионата — «Химки». Игра пройдет на «Арене Химки» и стартует в 14.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Сергей Карасев. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер» начиная с 13.55 мск.

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, бело-голубые — явные фавориты матча: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.81, что составляет приблизительно 55% вероятности. Успех хозяев предложен за 4.19 (22%). Даже на ничью котировка чуть ниже — 4.09 (23%).

Ставка в 1000 рублей на фаворита в случае выигрыша принесет 1810 рублей. В первом круге «Динамо» уничтожило подмосковную команду (6:1) — это до сих пор самая крупная виктория бело-голубых в этом сезоне. Победная серия москвичей против «Химок» в РПЛ достигла уже трех встреч. Уверены в победе бело-голубых? Ф2(-1.5) дана за 3.00.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния отражают серьезное превосходство гостей:

• ничья 1:1 идет за 7.00;

• триумф «Динамо» 2:1 — за 7.75;

• успех 2:0 — за 9.00.

Аналитики ждут еще одну яркую игру от «Динамо» и «Химок»: тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.63, ТМ 2.5 — в серьезные 2.35. Команды нередко выступают результативно — «верх» по голам заходил в трех последних столкновениях между ними.

Рынок на голы от обеих команд оценен в 1.61. Вариант «обе забьют — нет» доступен за 2.30.

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Химки» — «Динамо»

Бело-голубые выглядят огромными фаворитами, но к встрече с «Химками» подошли не в лучшей форме. Коллектив Славиши Йокановича выиграл лишь однажды в пяти последних турах РПЛ и потерпел за это время три поражения. При этом москвичи немало забивали (дважды за пять поединков оформили по три гола) и пропускали (лишь однажды получили в свои ворота меньше двух мячей). Игры «Химок» тоже получаются веселыми: 1:5, 4:2, 0:3, 0:6 — это четыре из последних пяти матчей команды в РПЛ.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.63.

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