«Химки» — «Динамо»: прогноз на матч РПЛ 6 мая 2023 года
6 мая «Динамо» в 26-м туре РПЛ навестит одну из худших команд чемпионата — «Химки». Игра пройдет на «Арене Химки» и стартует в 14.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Сергей Карасев. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер» начиная с 13.55 мск.
По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, бело-голубые — явные фавориты матча: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.81, что составляет приблизительно 55% вероятности. Успех хозяев предложен за 4.19 (22%). Даже на ничью котировка чуть ниже — 4.09 (23%).
Ставка в 1000 рублей на фаворита в случае выигрыша принесет 1810 рублей. В первом круге «Динамо» уничтожило подмосковную команду (6:1) — это до сих пор самая крупная виктория бело-голубых в этом сезоне. Победная серия москвичей против «Химок» в РПЛ достигла уже трех встреч. Уверены в победе бело-голубых? Ф2(-1.5) дана за 3.00.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния отражают серьезное превосходство гостей:
• ничья 1:1 идет за 7.00;
• триумф «Динамо» 2:1 — за 7.75;
• успех 2:0 — за 9.00.
Аналитики ждут еще одну яркую игру от «Динамо» и «Химок»: тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.63, ТМ 2.5 — в серьезные 2.35. Команды нередко выступают результативно — «верх» по голам заходил в трех последних столкновениях между ними.
Рынок на голы от обеих команд оценен в 1.61. Вариант «обе забьют — нет» доступен за 2.30.
Прогноз и ставка на матч РПЛ «Химки» — «Динамо»
Бело-голубые выглядят огромными фаворитами, но к встрече с «Химками» подошли не в лучшей форме. Коллектив Славиши Йокановича выиграл лишь однажды в пяти последних турах РПЛ и потерпел за это время три поражения. При этом москвичи немало забивали (дважды за пять поединков оформили по три гола) и пропускали (лишь однажды получили в свои ворота меньше двух мячей). Игры «Химок» тоже получаются веселыми: 1:5, 4:2, 0:3, 0:6 — это четыре из последних пяти матчей команды в РПЛ.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.63.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|19
|4
|2
|65-13
|61
|
2
|Ростов
|25
|14
|8
|3
|44-32
|50
|
3
|Спартак
|25
|14
|7
|4
|55-32
|49
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|46-23
|48
|
5
|Ахмат
|25
|12
|4
|9
|36-33
|40
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|53-41
|39
|
7
|Динамо
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
8
|Оренбург
|25
|12
|3
|10
|48-48
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|25
|7
|5
|13
|27-41
|26
|
12
|Кр. Советов
|25
|6
|7
|12
|25-40
|25
|
13
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|27-49
|22
|
14
|Факел
|25
|3
|12
|10
|31-45
|21
|
15
|Химки
|25
|4
|5
|16
|24-57
|17
|
16
|Торпедо
|25
|3
|4
|18
|19-44
|13
|6.05
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|6.05
|16:30
|
Торпедо – Ахмат
|- : -
|6.05
|19:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|7.05
|14:00
|
Пари НН – Урал
|- : -
|7.05
|16:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|7.05
|18:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|7.05
|19:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|8.05
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5