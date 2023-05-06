«После общения в раздевалке футболисты заводятся». Карен Адамян верит, что «Спартак» преобразится во второй 45-минутке матча с «Зенитом»

7 мая в 18.00 по московскому времени «Зенит» сыграет со «Спартаком» в матче 26-го тура РПЛ. Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Карен Адамян.

В какой форме «Зенит»

Сине-бело-голубые близки к тому, чтобы в очередной раз досрочно стать чемпионами России. Велика вероятность, что это может произойти уже с финальным свистком в матче против «Спартака». Для этого «Ростов» в субботу, 6 мая, должен потерять очки с «Факелом», а сам «Зенит» — обыграть красно-белых.

В 25 проведенных турах у подопечных Сергея Семака 19 побед, четыре ничьи и два поражения. В пяти последних матчах остановил петербуржцев только «Ростов» (0:0). Преимущество сине-бело-голубых над желто-синими — 11 очков. 29 апреля «Зенит» разгромил в гостях «Крылья Советов» (5:1). Два гола были забиты до удаления одного из защитников самарцев, еще три — после. Покер сделал нападающий Малком, доведя количество своих голов в сезоне до 22. Это лучший показатель в РПЛ. Его соотечественник Клаудиньо с восемью результативными передачами является одним из лучших ассистентов чемпионата.

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Семак может быть доволен стабильностью команды. Вылет из FONBET Кубка России в середине марта позволил команде сосредоточиться на завоевании очередного чемпионского титула. Все лидеры в строю, что делает петербуржцев фаворитами дерби двух столиц. Настораживать должна лишь статистика по пропущенным мячам: в семи последних турах сыграть на ноль удалось лишь дважды.

В какой форме «Спартак»

Красно-белые идут на третьем месте, на 12 очков отставая от «Зенита» и на одно — от «Ростова», а также на один балл опережая ЦСКА. Задача команды на финише сезона — не вылететь из первой тройки. Хотя на зимнюю паузу подопечные Гильермо Абаскаля уходили с желанием весной побороться с петербуржцами за чемпионство и во второй раз подряд выиграть FONBET Кубок России. Однако постоянные дисквалификации и травмы лидеров заставили распрощаться с этими надеждами.

Из Кубка москвичей выбил представитель первой лиги «Акрон», а в восьми весенних турах чемпионата максимум очков удалось взять лишь в трех матчах. Команда слишком много пропускает: на этом отрезке дважды спартаковцев наказали «Урал», «Факел» и «Оренбург», по три раза — «Динамо» и «Краснодар». Не пропустить удалось лишь от «Ахмата» (0:0). 29 апреля была зафиксирована ничья с «Ростовом» (1:1).

Несмотря на регулярные ошибки на своей половине поля, красно-белые остаются грозной силой. В 16 последних матчах подопечные Абаскаля потерпели всего одно поражение. Все благодаря игре в атаке. Квинси Промес долгое время шел в лидерах бомбардирской гонки, но из-за травмы позволил обойти себя зенитовцу Малкому. Сейчас на счету голландца 17 голов. В хорошей форме пребывает Александр Соболев, забивший пять мячей в трех предыдущих турах. Главная проблема перед поездкой в Петербург — дисквалификация Руслана Литвинова и повреждение Георгия Джикии.

«Зенит» — «Спартак»: статистика личных встреч

Красно-белым тяжело даются выездные матчи против сине-бело-голубых. В ноябре прошлого года впервые за шесть матчей на «Газпром Арене» удалось не проиграть в основное время (0:0, 2:4 по пенальти в кубковой встрече). Предыдущий успех в Петербурге датируется маем 2012 года. В первом круге текущего розыгрыша РПЛ «Зенит» оказался сильнее в Москве со счетом 2:1.

Прогноз Карена Адамяна на матч «Зенит» — «Спартак» 7 мая

«Спартак» откровенно проваливает вторую часть чемпионата: вылетел из FONBET Кубка России, вместо борьбы за чемпионство с «Зенитом» может вообще оказаться вне первой тройки. Всему виной слабая реализация моментов. Ничью в последнем туре с «Ростовом» красно-белые вытащили уже в компенсированное время ко второму тайму, хотя по ударам из штрафной (14:1) должны были громить соперника.

Особенность «Спартака» при Абаскале — преображение после перерыва. В первых таймах у команды 22 гола, во вторых — 33. Непонятно, почему нельзя играть нормально с первых минут, но после общения на повышенных тонах в раздевалке футболисты заводятся. Скорее всего, и в матче с «Зенитом» большее количество результативных действий в исполнении красно-белых придется на второй тайм. В последней очной встрече, когда москвичи разгромили петербуржцев в Кубке, все три их гола были забиты после перерыва», — поделился мнением Адамян.

На вариант «Спартак» во втором тайме забьет больше, чем в первом» в букмекерской компании ФОНБЕТ можно поставить с коэффициентом 2.80.

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