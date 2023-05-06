«После общения в раздевалке футболисты заводятся». Карен Адамян верит, что «Спартак» преобразится во второй 45-минутке матча с «Зенитом»
7 мая в 18.00 по московскому времени «Зенит» сыграет со «Спартаком» в матче 26-го тура РПЛ. Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Карен Адамян.
В какой форме «Зенит»
Сине-бело-голубые близки к тому, чтобы в очередной раз досрочно стать чемпионами России. Велика вероятность, что это может произойти уже с финальным свистком в матче против «Спартака». Для этого «Ростов» в субботу, 6 мая, должен потерять очки с «Факелом», а сам «Зенит» — обыграть красно-белых.
В 25 проведенных турах у подопечных Сергея Семака 19 побед, четыре ничьи и два поражения. В пяти последних матчах остановил петербуржцев только «Ростов» (0:0). Преимущество сине-бело-голубых над желто-синими — 11 очков. 29 апреля «Зенит» разгромил в гостях «Крылья Советов» (5:1). Два гола были забиты до удаления одного из защитников самарцев, еще три — после. Покер сделал нападающий Малком, доведя количество своих голов в сезоне до 22. Это лучший показатель в РПЛ. Его соотечественник Клаудиньо с восемью результативными передачами является одним из лучших ассистентов чемпионата.
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Семак может быть доволен стабильностью команды. Вылет из FONBET Кубка России в середине марта позволил команде сосредоточиться на завоевании очередного чемпионского титула. Все лидеры в строю, что делает петербуржцев фаворитами дерби двух столиц. Настораживать должна лишь статистика по пропущенным мячам: в семи последних турах сыграть на ноль удалось лишь дважды.
В какой форме «Спартак»
Красно-белые идут на третьем месте, на 12 очков отставая от «Зенита» и на одно — от «Ростова», а также на один балл опережая ЦСКА. Задача команды на финише сезона — не вылететь из первой тройки. Хотя на зимнюю паузу подопечные Гильермо Абаскаля уходили с желанием весной побороться с петербуржцами за чемпионство и во второй раз подряд выиграть FONBET Кубок России. Однако постоянные дисквалификации и травмы лидеров заставили распрощаться с этими надеждами.
Из Кубка москвичей выбил представитель первой лиги «Акрон», а в восьми весенних турах чемпионата максимум очков удалось взять лишь в трех матчах. Команда слишком много пропускает: на этом отрезке дважды спартаковцев наказали «Урал», «Факел» и «Оренбург», по три раза — «Динамо» и «Краснодар». Не пропустить удалось лишь от «Ахмата» (0:0). 29 апреля была зафиксирована ничья с «Ростовом» (1:1).
Несмотря на регулярные ошибки на своей половине поля, красно-белые остаются грозной силой. В 16 последних матчах подопечные Абаскаля потерпели всего одно поражение. Все благодаря игре в атаке. Квинси Промес долгое время шел в лидерах бомбардирской гонки, но из-за травмы позволил обойти себя зенитовцу Малкому. Сейчас на счету голландца 17 голов. В хорошей форме пребывает Александр Соболев, забивший пять мячей в трех предыдущих турах. Главная проблема перед поездкой в Петербург — дисквалификация Руслана Литвинова и повреждение Георгия Джикии.
«Зенит» — «Спартак»: статистика личных встреч
Красно-белым тяжело даются выездные матчи против сине-бело-голубых. В ноябре прошлого года впервые за шесть матчей на «Газпром Арене» удалось не проиграть в основное время (0:0, 2:4 по пенальти в кубковой встрече). Предыдущий успех в Петербурге датируется маем 2012 года. В первом круге текущего розыгрыша РПЛ «Зенит» оказался сильнее в Москве со счетом 2:1.
Прогноз Карена Адамяна на матч «Зенит» — «Спартак» 7 мая
«Спартак» откровенно проваливает вторую часть чемпионата: вылетел из FONBET Кубка России, вместо борьбы за чемпионство с «Зенитом» может вообще оказаться вне первой тройки. Всему виной слабая реализация моментов. Ничью в последнем туре с «Ростовом» красно-белые вытащили уже в компенсированное время ко второму тайму, хотя по ударам из штрафной (14:1) должны были громить соперника.
Особенность «Спартака» при Абаскале — преображение после перерыва. В первых таймах у команды 22 гола, во вторых — 33. Непонятно, почему нельзя играть нормально с первых минут, но после общения на повышенных тонах в раздевалке футболисты заводятся. Скорее всего, и в матче с «Зенитом» большее количество результативных действий в исполнении красно-белых придется на второй тайм. В последней очной встрече, когда москвичи разгромили петербуржцев в Кубке, все три их гола были забиты после перерыва», — поделился мнением Адамян.
На вариант «Спартак» во втором тайме забьет больше, чем в первом» в букмекерской компании ФОНБЕТ можно поставить с коэффициентом 2.80.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|19
|4
|2
|65-13
|61
|
2
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
3
|Спартак
|25
|14
|7
|4
|55-32
|49
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|46-23
|48
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
7
|Оренбург
|25
|12
|3
|10
|48-48
|39
|
8
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|53-41
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|25
|7
|5
|13
|27-41
|26
|
12
|Кр. Советов
|25
|6
|7
|12
|25-40
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|27-49
|22
|
15
|Химки
|26
|4
|5
|17
|24-58
|17
|
16
|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
|6.05
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 1
|6.05
|16:30
|
Торпедо – Ахмат
|1 : 5
|6.05
|19:00
|
Ростов – Факел
|0 : 2
|7.05
|14:00
|
Пари НН – Урал
|- : -
|7.05
|16:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|7.05
|18:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|7.05
|19:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|8.05
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5