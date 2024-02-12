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«Вегас» — «Миннесота»: прогноз на матч НХЛ 13 февраля 2024 года

Прогноз на матч НХЛ «Вегас» — «Миннесота» 13 февраля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Кирилл Капризов с партнерами по «Миннесота Уайлд».
Фото Getty Images

13 февраля в регулярном чемпионате НХЛ встретятся «Вегас Голден Найтс» и команда Кирилла Капризова «Миннесота Уайлд». Игра пройдет на «Ти-Мобайл Арене» и начнется в 06.00 по московскому времени. В России легально не показывают заокеанскую лигу.

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Букмекеры считают, что у «Вегаса» больше шансов на успех в основное время: эту опцию предложили с котировкой 1.95, вероятность — примерно 50%. Выигрыш «Миннесоты» идет за 3.15 (30%), коэффициент на ничью — 4.50 (20%).

Триумф «Голден Найтс» с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.60, этот рынок на «Уайлд» дали за 2.35.

Также представлен широкий выбор ставок на победу любого из соперников с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.53, Ф2(0) — за 2.40;

• Ф1(-1) — за 2.15, Ф2(+1) — за 1.70.

Тотал больше 5.5 гола можно взять за 1.70, ТМ 5.5 — за 2.13.

Вероятность того, что каждая из команд пробьет индивидуальный тотал в 1.5 шайбы, оценена в 1.52. Обратный вариант идет за 2.35.

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Прогноз и ставка на матч «Вегас» — «Миннесота»

Шансы «Вегаса» кажутся предпочтительнее: команда идет гораздо выше в турнирной таблице (третье место против 12-го на «Западе») и обладает неплохим нападением. В среднем за игру хозяева отличаются 3,17 раза, а минимум в три результативных броска выполнили в восьми из девяти предыдущих поединков регулярки. «Миннесота» же немало пропускает — в среднем 3,28 раза за три периода.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (3) за 1.75.

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«Кристал Пэлас» — «Челси»: прогноз на матч АПЛ 12 февраля 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

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 8
П
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Спартак

 6
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Локомотив

 6
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 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

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