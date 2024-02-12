13 февраля в регулярном чемпионате НХЛ встретятся «Вегас Голден Найтс» и команда Кирилла Капризова «Миннесота Уайлд». Игра пройдет на «Ти-Мобайл Арене» и начнется в 06.00 по московскому времени. В России легально не показывают заокеанскую лигу.

Букмекеры считают, что у «Вегаса» больше шансов на успех в основное время: эту опцию предложили с котировкой 1.95, вероятность — примерно 50%. Выигрыш «Миннесоты» идет за 3.15 (30%), коэффициент на ничью — 4.50 (20%).

Триумф «Голден Найтс» с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.60, этот рынок на «Уайлд» дали за 2.35.

Также представлен широкий выбор ставок на победу любого из соперников с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.53, Ф2(0) — за 2.40;

• Ф1(-1) — за 2.15, Ф2(+1) — за 1.70.

Тотал больше 5.5 гола можно взять за 1.70, ТМ 5.5 — за 2.13.

Вероятность того, что каждая из команд пробьет индивидуальный тотал в 1.5 шайбы, оценена в 1.52. Обратный вариант идет за 2.35.

Прогноз и ставка на матч «Вегас» — «Миннесота»

Шансы «Вегаса» кажутся предпочтительнее: команда идет гораздо выше в турнирной таблице (третье место против 12-го на «Западе») и обладает неплохим нападением. В среднем за игру хозяева отличаются 3,17 раза, а минимум в три результативных броска выполнили в восьми из девяти предыдущих поединков регулярки. «Миннесота» же немало пропускает — в среднем 3,28 раза за три периода.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (3) за 1.75.