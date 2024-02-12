FONBET запускает диджитал-игру в честь дня рождения Лоськова

Игра погрузит болельщиков в атмосферу золотых времен «Локомотива» начала 2000-х и заставит вспомнить яркую игру капитана и легенды железнодорожников Дмитрия Лоськова.

По сценарию игрок должен перемещать фигурку Лоськова по футбольному полю и отсекать защитников соперника умными и неожиданными ходами. Любое удачное действие игрока открывает доступ к архивной фотографии Лоськова с трофеем, а каждый новый уровень представляет собой отдельную историю.

Принять участие в игре и почувствовать себя легендой «Локо» можно до 12 мая на сайте FONBET.

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