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12 февраля, 16:15

«Кристал Пэлас» — «Челси»: прогноз на матч АПЛ 12 февраля 2024 года

Прогноз на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Челси» 12 февраля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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«Кристал Пэлас» — «Челси».
Фото Global Look Press

12 февраля «Кристал Пэлас» в 24-м туре АПЛ примет «Челси». Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк» и начнется в 23.00 по московскому времени. Главный арбитр — Майкл Оливер. Игру в России не покажут.

Англия. Премьер-лига. 24-й тур
12 февр, 23:00. Selhurst Park (Лондон)
Кристал Пэлас
1:3
Челси

Букмекеры склоняются к победе гостей: на «Челси» предложили котировку 1.76, это около 52% вероятности. Успех «орлов» оценили в 4.53 (22%). Ничья идет за 3.89 (26%).

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.77, ТМ 2.5 — за 2.00.

В конце декабря синие одолели «Пэлас» на «Стэмфорд Бридж», но не сохранили ворота сухими (2:1). «Обе забьют» дали за 1.75, обратный рынок доступен за 2.04.

Наиболее вероятные разновидности счета, по мнению экспертов, 1:1 или 0:0. Эти результаты представили с коэффициентами 7.10 и 7.75 соответственно.

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Прогноз и ставка на матч «Кристал Пэлас» — «Челси»

В шести последних встречах в АПЛ синие не пропустили всего однажды — дома от «Фулхэма» (1:0). На выезде сделать этого не удавалось с начала октября — тогда тоже не повезло «дачникам» (2:0). Полтора месяца назад парни Маурисио Почеттино принимали «орлов» на «Стэмфорд Бридж» и вырвали три очка с огромным трудом: обменялись голами с соперником в первом тайме, а решающий оформили лишь на 89-й минуте и только с пенальти. Не стоит ждать, что на «Селхерст Парк» гостей ожидает легкая прогулка.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.75.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Кристал Пэлас
ФК Челси
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
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Пари НН – Факел
 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
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