12 февраля «Кристал Пэлас» в 24-м туре АПЛ примет «Челси». Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк» и начнется в 23.00 по московскому времени. Главный арбитр — Майкл Оливер. Игру в России не покажут.

Букмекеры склоняются к победе гостей: на «Челси» предложили котировку 1.76, это около 52% вероятности. Успех «орлов» оценили в 4.53 (22%). Ничья идет за 3.89 (26%).

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.77, ТМ 2.5 — за 2.00.

В конце декабря синие одолели «Пэлас» на «Стэмфорд Бридж», но не сохранили ворота сухими (2:1). «Обе забьют» дали за 1.75, обратный рынок доступен за 2.04.

Наиболее вероятные разновидности счета, по мнению экспертов, 1:1 или 0:0. Эти результаты представили с коэффициентами 7.10 и 7.75 соответственно.

Прогноз и ставка на матч «Кристал Пэлас» — «Челси»

В шести последних встречах в АПЛ синие не пропустили всего однажды — дома от «Фулхэма» (1:0). На выезде сделать этого не удавалось с начала октября — тогда тоже не повезло «дачникам» (2:0). Полтора месяца назад парни Маурисио Почеттино принимали «орлов» на «Стэмфорд Бридж» и вырвали три очка с огромным трудом: обменялись голами с соперником в первом тайме, а решающий оформили лишь на 89-й минуте и только с пенальти. Не стоит ждать, что на «Селхерст Парк» гостей ожидает легкая прогулка.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.75.