27 января команда Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» проведет очередной матч в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Столичная команда встретится с «Питтсбург Пингвинз» на льду «Кэпитал Уан-Арена». Игра начнется в 03.00 по московскому времени, в России не показывают игры НХЛ.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не выявили явного фаворита матча: поставить на победу хозяев в основное время можно с коэффициентом 2.40, что составляет примерно 40% вероятности. Успех гостей предложен с чуть большей котировкой 2.65 (35%), ничья идет за 4.00 (25%).

Ждете успеха команды Овечкина? Ставка в 1000 рублей на выигрыш «Вашингтона» при благоприятном исходе принесет 2400 рублей.

Поставить на победу «Кэпиталз» с учетом овертайма и серии буллитов можно за 1.84, этот рынок на «Пингвинз» доступен за 2.00.

Также на матч предложены ставки на результат с форой:

• Ф1(0) идет за 1.82, Ф2(0) — за 2.03.

Команды уже встречались в этом сезоне — в ноябрьском матче «Питтсбург» без проблем победил 4:1. При этом ни у одного из соперников нет явного преимущества по личным встречам: в последних 10 очных встречах «Кэпс» и «Пингвинз» одержали по пять побед. Поставить на то, что коллектив Евгения Малкина во втором матче подряд не уступит «Вашингтону», можно за 1.58.

Аналитики ожидают результативную игру: тотал больше 5.5. шайбы доступен за 1.70, ТМ 5.5 идет с серьезной котировкой 2.20.

Прогноз и ставка на матч НХЛ «Вашингтон» — «Питтсбург» 27 января 2023 года

Команды нередко устраивали яркие матчи: в последних 10 играх друг с другом в шести пробивали тотал больше 5.5 гола. К тому же конкретно в текущем сезоне коллективы показывают неплохую результативность: «Питтсбург» забрасывает в среднем 3.29 шайбы за игру, «Вашингтон» — 3.16. Вдобавок у обеих команд есть звездные нападающие: капитан «Кэпс» Александр Овечкин в этом сезоне оформил уже 53 результативных действия (31+22), Сидни Кросби из «Питтсбурга» — 57 (23+34).

Рекомендуемая ставка: ТБ 5.5 за 1.70.