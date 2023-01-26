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«Вашингтон» — «Питтсбург»: прогноз на матч НХЛ 27 января 2023 года

Прогноз на матч НХЛ «Вашингтон» — «Питтсбург» 27 января 2023 года
Артемий Кутейников
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Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»).
Фото Global Look Press

27 января команда Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» проведет очередной матч в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Столичная команда встретится с «Питтсбург Пингвинз» на льду «Кэпитал Уан-Арена». Игра начнется в 03.00 по московскому времени, в России не показывают игры НХЛ.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не выявили явного фаворита матча: поставить на победу хозяев в основное время можно с коэффициентом 2.40, что составляет примерно 40% вероятности. Успех гостей предложен с чуть большей котировкой 2.65 (35%), ничья идет за 4.00 (25%).

Ждете успеха команды Овечкина? Ставка в 1000 рублей на выигрыш «Вашингтона» при благоприятном исходе принесет 2400 рублей.

Поставить на победу «Кэпиталз» с учетом овертайма и серии буллитов можно за 1.84, этот рынок на «Пингвинз» доступен за 2.00.

Также на матч предложены ставки на результат с форой:

• Ф1(0) идет за 1.82, Ф2(0) — за 2.03.

Команды уже встречались в этом сезоне — в ноябрьском матче «Питтсбург» без проблем победил 4:1. При этом ни у одного из соперников нет явного преимущества по личным встречам: в последних 10 очных встречах «Кэпс» и «Пингвинз» одержали по пять побед. Поставить на то, что коллектив Евгения Малкина во втором матче подряд не уступит «Вашингтону», можно за 1.58.

Аналитики ожидают результативную игру: тотал больше 5.5. шайбы доступен за 1.70, ТМ 5.5 идет с серьезной котировкой 2.20.

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Прогноз и ставка на матч НХЛ «Вашингтон» — «Питтсбург» 27 января 2023 года

Команды нередко устраивали яркие матчи: в последних 10 играх друг с другом в шести пробивали тотал больше 5.5 гола. К тому же конкретно в текущем сезоне коллективы показывают неплохую результативность: «Питтсбург» забрасывает в среднем 3.29 шайбы за игру, «Вашингтон» — 3.16. Вдобавок у обеих команд есть звездные нападающие: капитан «Кэпс» Александр Овечкин в этом сезоне оформил уже 53 результативных действия (31+22), Сидни Кросби из «Питтсбурга» — 57 (23+34).

Рекомендуемая ставка: ТБ 5.5 за 1.70.

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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
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Квинси Промес

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Спартак

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 12
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Спартак

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Спартак

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Краснодар

 6
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Локомотив

 16 1 3
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