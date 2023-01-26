«Вашингтон» — «Питтсбург»: прогноз на матч НХЛ 27 января 2023 года
27 января команда Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» проведет очередной матч в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Столичная команда встретится с «Питтсбург Пингвинз» на льду «Кэпитал Уан-Арена». Игра начнется в 03.00 по московскому времени, в России не показывают игры НХЛ.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не выявили явного фаворита матча: поставить на победу хозяев в основное время можно с коэффициентом 2.40, что составляет примерно 40% вероятности. Успех гостей предложен с чуть большей котировкой 2.65 (35%), ничья идет за 4.00 (25%).
Ждете успеха команды Овечкина? Ставка в 1000 рублей на выигрыш «Вашингтона» при благоприятном исходе принесет 2400 рублей.
Поставить на победу «Кэпиталз» с учетом овертайма и серии буллитов можно за 1.84, этот рынок на «Пингвинз» доступен за 2.00.
Также на матч предложены ставки на результат с форой:
• Ф1(0) идет за 1.82, Ф2(0) — за 2.03.
Команды уже встречались в этом сезоне — в ноябрьском матче «Питтсбург» без проблем победил 4:1. При этом ни у одного из соперников нет явного преимущества по личным встречам: в последних 10 очных встречах «Кэпс» и «Пингвинз» одержали по пять побед. Поставить на то, что коллектив Евгения Малкина во втором матче подряд не уступит «Вашингтону», можно за 1.58.
Аналитики ожидают результативную игру: тотал больше 5.5. шайбы доступен за 1.70, ТМ 5.5 идет с серьезной котировкой 2.20.
Прогноз и ставка на матч НХЛ «Вашингтон» — «Питтсбург» 27 января 2023 года
Команды нередко устраивали яркие матчи: в последних 10 играх друг с другом в шести пробивали тотал больше 5.5 гола. К тому же конкретно в текущем сезоне коллективы показывают неплохую результативность: «Питтсбург» забрасывает в среднем 3.29 шайбы за игру, «Вашингтон» — 3.16. Вдобавок у обеих команд есть звездные нападающие: капитан «Кэпс» Александр Овечкин в этом сезоне оформил уже 53 результативных действия (31+22), Сидни Кросби из «Питтсбурга» — 57 (23+34).
Рекомендуемая ставка: ТБ 5.5 за 1.70.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2